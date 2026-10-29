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Un utente su X sostiene che con questo prompt l'IA sia capace di scovare in poco tempo le telecamere nascoste in hotel. Ma funziona davvero o è solo un'illusione?

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Ormai le telecamere sono ovunque, specie oggi con questa ossessione per la sicurezza, che finisce spesso per calpestare la privacy. Luoghi pubblici, locali privati, in ogni dove ci può essere qualche obiettivo nascosto. Persino in hotel, nella propria camera da letto!

Forse però l’intelligenza artificiale ci può venire una buona volta in aiuto. C’è infatti chi sostiene che con un prompt specifico è possibile stanare questi dispositivi in meno di 90 secondi. Ma è davvero così?

Come funziona il prompt di Claude per trovare le telecamere nascoste

A sostenerlo è l’utente X, @Damir_Akaza, che ha raccontato su un post di un suo amico che, arrivato in albergo con la fidanzata, ha usato l’assistente di programmazione di Anthropic, Claude Code, per trovare una telecamera nascosta.

Non è una procedura immediata, perché si sviluppa in cinque fasi. Ma la prima (quella che dura appunto 90 secondi) potrebbe bastare.

Intanto bisogna imporre con questo prompt all’agente di effettuare solo attività di scoperta e ascolto passivo, senza dover per forza procedere a login, ricercare password predefinite, condurre exploit o interventi su dispositivi che non appartengono all’utente. Prima di ogni comando, l’agente deve spiegarlo in una riga.

Una volta fatto questo, si chiede a Claude di scansionare la rete WiFi dell’hotel utilizzando strumenti come Nmap (software open-source per Linux). L’agente allora si mette a elencare i dispositivi agganciati al Wi-Fi della struttura tramite gli indirizzi MAC e controllare le porte solitamente impiegate dalle telecamere.

Se c’è qualcosa che non va (tipo una telecamera nascosta), dovrebbe emergere subito; altrimenti bisogna andare avanti.

Come controllare la stanza in maniera più accurata

Se la prima scansione non basta, il percorso continua con le altre quattro fasi.

La seconda prevede l’uso di uno script Python basato sulla libreria bleak, che ascolta il Bluetooth per brevi intervalli nel giro di dieci minuti raccogliendo dati sui produttori e sull’intensità del segnale.

Se non dovesse bastare, si passa alla terza fase, e ci si concentra sullo smartphone: bisogna analizzarlo con il Mobile Verification Toolkit di Amnesty International per individuare segni di spyware.

Se l’hotel isola la rete degli ospiti e tutto tace, si procede con la quarta fase: in questo caso Claude guida l’utente in un controllo con la torcia di specchi, bocchette e angoli rivolti verso il letto.

Il ciclo si chiude con la quinta fase, ossia un riepilogo dei rilievi sospetti e indicazioni sul da farsi, come chiedere un cambio stanza o chiamare le forze dell’ordine.

Ma funziona davvero questo prompt IA?

Difficile dirlo con certezza. Per ora solo alcuni commenti parlano a favore di questo prompt. In un post sempre su X, l’utente @Starmexx ha riferito che Claude Code sia stato in grado di effettuare il reverse engineering della serratura di una porta d’albergo appunto in soli 90 secondi.

Si parla però di alcuni casi, che non guardano all’insieme. Tipo se queste soluzioni siano così innovative.

Samuel Hassine, CEO e co-fondatore della società di sicurezza Filigran, ha spiegato a Cybernews che tutte queste tecniche (scansioni di rete, controlli Bluetooth e toolkit forensi) sono reali ma tutt’altro che nuove; e che l’intelligenza artificiale “si limita a integrare questi strumenti e a spiegarne i risultati in un linguaggio semplice e comprensibile; il che è indubbiamente utile“.

Tra l’altro, come si è visto, la procedura funziona se il sistema è collegato alla rete. Se però una telecamera registra su scheda SD o crea un proprio hotspot chiuso, come si fa? Perché in genere sono progettate così le telecamere per gli hotel.

Pertanto, anche affidandosi a Claude, un controllo del genere non è una garanzia assoluta. Al peggio, meglio seguire la quarta fase: dare un’occhiata in giro per la stanza con una torcia, con la dovuta cautela. E da soli, senza IA.