Prompt per principianti: come parlare con l’AI
Scopri come sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale. Con i prompt giusti puoi creare email, articoli, analisi e organizzare la giornata in modo efficace.
Non è vero che l’intelligenza artificiale è solo per i giovani: tutti possono sfruttare al meglio l’AI, indipendentemente dall’età o dal livello di istruzione. Basta solo saper come parlare con il chatbot, ossia come scrivere un prompt, ciò che consente l’AI di generare ciò che desideri: da un’email a un articolo, da una ricetta a un piano di studi.
Chiaramente, scrivere un prompt efficace richiede un po’ di pratica. Vediamo infatti come costruire un prompt, come essere precisi e quali risultati concreti puoi ottenere.
- Come funziona un prompt e come costruirlo
- Come creare prompt davvero precisi per parlare con l'AI
- Cosa puoi fare con un prompt AI
Come funziona un prompt e come costruirlo
Partiamo dalle basi: cos’è un prompt? Per farla breve, si tratta di un’istruzione che si dà a un modello di intelligenza artificiale per fargli generare un risultato. Può essere qualcosa di semplice, come “scrivi un’email di lavoro”, oppure una richiesta più articolata, ad esempio “crea un’analisi dettagliata di questo grafico”.
Per scrivere un prompt occorre prima di tutto accedere all’interfaccia web o mobile dell’AI (ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude…). Ti troverai davanti a una barra di testo pronta per ricevere la tua istruzione. È lì che inserirai il tuo prompt e, subito dopo, otterrai l’output generato dalla macchina.
A seconda del modello e del piano di consumo (gratuito o a pagamento), l’intelligenza artificiale ti fornirà una data risposta. Anche se quasi sempre, a contare sull’output è in primis l’input, appunto il tuo prompt.
Come creare prompt davvero precisi per parlare con l’AI
Hai bisogno di scrivere un’email? “Scrivi un’email per il lavoro”. Devi preparare un’analisi ma sei di fretta? “Crea un’analisi su questo grafico”. Ma scrivere frasi del genere oggi è quanto più che mai inutile: con istruzioni così basic, l’AI rischia di partire già con il piede sbagliato, facendoti perdere tempo prezioso.
Per costruire un prompt efficace, il primo passo è definire chiaramente l’obiettivo: sapere esattamente cosa vuoi ottenere. Così l’intelligenza artificiale riesce intanto a capire la tua richiesta. Vuoi uno schema, un articolo, una email?
E poi: come lo vuoi? Infatti, più dettagli fornisci, maggiori sono le probabilità che l’AI produca il risultato desiderato. Specifica se il contenuto deve essere formale, informale, persuasivo, didattico o qualsiasi altro tono adatto al tuo scopo.
Non dimenticare la formattazione: se ti serve un elenco puntato, un certo numero di titoli o paragrafi, indicarlo chiaramente può fare la differenza.
Ma soprattutto: comunica con chiarezza ciò che vuoi dall’AI. Elimina tutto il testo superfluo e vai dritto al punto. E, per garantire l’accuratezza dei risultati, controlla sempre eventuali fonti o citazioni fornite dall’AI.
Cosa puoi fare con un prompt AI
Come abbiamo visto, con un prompt puoi chiedere all’AI di scrivere email o fare analisi. Ma queste sono solo alcune delle infinite possibilità offerte oggi dall’intelligenza artificiale.
Ad esempio, puoi organizzare la tua giornata in pochi secondi. Invece di compilare una lista di cose da fare senza sapere da dove partire, l’AI può ordinarle per priorità, aiutandoti a partire subito con il compito più importante.
Può anche supportarti nelle decisioni, evitando di girare a vuoto. Se sei indeciso tra due opzioni, l’AI può aiutarti a valutare la situazione da più punti di vista, offrendo prospettive che magari non avevi considerato.
E ancora, può aiutarti a risparmiare negli acquisti: prima di comprare qualcosa, puoi chiedere se esiste un modo più intelligente o conveniente per gestire la spesa.
Questi sono solo alcuni esempi. È un po’ come gli utensili da cucina: all’inizio li usi per due attività, poi scopri altri utilizzi. Così con l’intelligenza artificiale.
FAQ
Un prompt è l'istruzione che dai a un modello di AI per fargli generare un risultato (es. email, articolo, analisi).
Definisci l'obiettivo, fornisci dettagli sul formato e tono, indica la formattazione desiderata e vai dritto al punto.
Specifica se il testo deve essere formale, informale, persuasivo, didattico o altro per orientare lo stile della risposta.
Email, analisi, organizzazione della giornata, supporto decisionale, consigli per acquisti e molto altro.