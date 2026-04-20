Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

Usare l’IA per la finanza personale può essere utile, ma servono prompt corretti. Ecco esempi, errori da evitare e domande per ridurre rischi e migliorare le risposte.

Molte persone si rivolgono all’intelligenza artificiale per ottenere consigli sulla propria finanza personale, ma creare un prompt efficace non è affatto semplice. Il rischio è che il chatbot possa fornire, anche involontariamente, informazioni inesatte o poco affidabili, con i tuoi risparmi che potrebbero pagarne le conseguenze.

Se vuoi gestirli in tutta sicurezza grazie all’IA, ecco come impostare correttamente le richieste e quali domande porre.

Alcuni esempi di prompt per gestire i risparmi con l’IA

Intanto partiamo da un esempio di prompt da NON fare se vuoi gestire i tuoi risparmi: “Quanto e come dovrei risparmiare questo mese?”. Oppure, se stai valutando i tuoi risparmi in ottica previdenziale, “Come dovrei andare in pensione?”.

Tutte domande sbagliate, e il motivo è piuttosto evidente: sono troppo generiche. Come abbiamo parlato nella nostra guida sui prompt IA, è sbagliato fare richieste all’intelligenza artificiale troppo vaghe. Perché richieste vaghe tendono a produrre risposte altrettanto vaghe, e soprattutto poco affidabili.

Un buona domanda, al contrario, è ricca di contesto, dati e obiettivi chiari. Ad esempio, sul tema del risparmio si può impostare così: “Supponi di essere un consulente finanziario fiduciario a pagamento. Questi sono i miei obiettivi di risparmio, i miei vincoli, la mia situazione fiscale e la mia attività. Fornisci: 1) una strategia di base; 2) le ipotesi principali; 3) i rischi; 4) gli elementi che potrebbero invalidare il piano; 5) le informazioni che ti mancano e su cui sei incerto”.

In questo caso, tu non ti limiti a chiedere un consiglio, ma fai in modo che la risposta sia all’interno di un ruolo preciso, quello del consulente fiduciario, un’impostazione che richiama uno standard professionale orientato all’interesse del cliente.

Il punto è che ottenere risposte davvero utili dall’intelligenza artificiale è un processo iterativo: si tratta di una conversazione fatta di tentativi, correzioni e approfondimenti successivi, che può richiedere anche molte interazioni prima di arrivare a un risultato realmente soddisfacente.

Un trucco per ridurre il numero di tentativi

Proprio sulla questione dei tentativi, puoi ridurne il numero applicando un piccolo trucco utile. Dopo aver seguito questa sequenza di richieste, puoi “abbreviare” il processo per domande future ponendo una domanda aggiuntiva: “Quale richiesta avrei dovuto chiederti per generare la risposta che stavo cercando?”

In pratica, chiedi all’IA come generare il prompt “giusto” più rapidamente. Una volta ricevuta la risposta, puoi archiviarla e utilizzarla in futuro per domande simili a quella che hai appena posto.

Si tratta di un approccio che rende più efficiente anche il cosiddetto prompt engineering: chiedere al chatbot di “decodificare” ciò che avrebbe dovuto essere scritto diversamente aiuta a migliorare progressivamente la qualità delle richieste, riducendo gli errori e aumentando la precisione delle risposte nel tempo.

Rischi e limiti del chatbot finanziario

Detto tutto ciò, è bene ricordare che l’IA e le sue risposte devono essere considerate come un supporto informativo generale, e non come una vera e propria consulenza finanziaria. Questo vale per tutto, anche se si chiedono informazioni sullo stipendio.

Quando ricevi una risposta che sembra utile o convincente, è buona pratica non fermarti lì, ma continuare a interrogare il sistema per capirne i limiti. Ad esempio, puoi chiedere: “Quali informazioni non avevi a disposizione per formulare questa raccomandazione e quali potrebbero rendere il risultato meno affidabile?”

Domande di questo tipo aiutano infatti a mettere in luce il livello di incertezza che c’è dietro ogni output, il che ti permette di valutare meglio quanto fidarsi delle sue risposte.

Altro elemento centrale: le fonti. È sempre utile chiedere al chatbot di indicare su quali dati o riferimenti si basi; ancora meglio, di limitare le risposte a fonti specifiche e verificabili. Senza questo tipo di vincoli, il rischio è che il modello produca più una sintesi plausibile, o peggio una specie di opinione. Non quello che cerchi.

Capire questi limiti è essenziale, soprattutto quando si parla di finanza personale. Ricorda: ne vanno di mezzo i tuoi risparmi.