Promo sul drone con camera 4K e lunga durata di volo: 60% di sconto

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Leggero sotto 250 g, camera 4K UHD, GPS con funzioni smart e fino a 90 min con 3 batterie (e custodia inclusa): scopri ora lo sconto

Amazon

Caccia all’offerta giusta? Su Amazon trovi il NAFYRE N11 PRO con uno sconto del 60% che lo rende un affare da non perdere per chi desidera un drone pratico e immediato. È pensato per semplificare l’esperienza di volo e puntare sul divertimento: si manovra con facilità, risulta stabile in aria e trasmette una sensazione di solidità generale.

La portabilità è un punto a favore: è comodo da trasportare, pronto all’uso in pochi istanti e adatto anche a chi muove i primi passi. I comandi sono reattivi, le luci aiutano a orientarsi nelle ore del crepuscolo e le protezioni alle eliche aumentano la sicurezza durante l’uso. In sintesi, un compagno ideale per chi vuole iniziare con leggerezza e ottenere subito buoni risultati.

NAFYRE N11 PRO

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

NAFYRE N11 PRO: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il NAFYRE N11 PRO è proposto oggi a 104,49€ con un taglio del 60%, un prezzo particolarmente competitivo per chi cerca un drone completo senza sforare il budget. Un’opzione perfetta per aggiornare il proprio setup o iniziare con un prodotto accessibile ma ricco di funzioni.

In aggiunta, sono indicate una garanzia di 1 anno per la sostituzione di parti danneggiate e la possibilità di rimborso entro 30 giorni per qualsiasi motivo, così da acquistare con maggiore serenità.

NAFYRE N11 PRO

NAFYRE N11 PRO: le caratteristiche tecniche

Il drone pesa meno di 0,25 kg e adotta motori brushless per un volo più potente, silenzioso e resistente al vento. In confezione sono previste 3 batterie per arrivare fino a 90 minuti complessivi di volo, mentre il raggio di controllo raggiunge circa 1014 metri, garantendo libertà d’azione in molteplici scenari.

La stabilità è assicurata dal doppio sistema di posizionamento: flusso ottico per gli interni e GPS per l’esterno. Non manca il Return-To-Home automatico in caso di batteria scarica, perdita di segnale o con il comando dedicato, così da ridurre il rischio di smarrimento.

Per l’acquisizione, la fotocamera 4K UHD scatta a 4096×3072 e registra fino a 2048×1080. L’ottica da 100° è regolabile di 90° via radiocomando o app, mentre la trasmissione FPV a 5 GHz punta a mantenere il video stabile e fluido. Le funzioni intelligenti GPS includono Segui Automatico, Volo col Tocca e Punto di Interesse per riprese più creative a mani libere. Il design pieghevole e la custodia facilitano gli spostamenti: pronto a viaggiare con te e a registrare ogni momento.

NAFYRE N11 PRO