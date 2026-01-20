Libero
Promo incredibile sul robot aspirapolvere/lavapavimenti: 72% di sconto

LEFANT M330Pro 3-in-1 con mappatura dToF e 5000Pa: grande sconto su Amazon. Scopri funzioni smart e perché conviene approfittarne.

Promo incredibile sul robot aspirapolvere/lavapavimenti: 72% di sconto Amazon

Se cerchi un alleato intelligente per la pulizia quotidiana, il LEFANT M330Pro è oggi protagonista di un’offerta da non perdere su Amazon con uno sconto del 72%. Con un dispositivo 3-in-1 che aspira e lava, rende più semplice mantenere la casa in ordine senza sforzo. È intuitivo da avviare e da gestire, efficace lungo i bordi e sotto i mobili, e si muove con disinvoltura tra gli ostacoli. Inoltre, lavora con una rumorosità contenuta e l’autonomia consente di coprire agevolmente gli ambienti domestici. Scopri l’offerta direttamente su Amazon e approfittane finché è disponibile.

Il controllo via app facilita la programmazione e le pulizie mirate per stanze o zone specifiche, così puoi lasciare che il robot lavori da solo e trovare i pavimenti in ordine quando torni a casa. L’equilibrio tra praticità, facilità d’uso e risultati concreti ne fa una scelta adatta a chi vuole ottimizzare i tempi senza rinunciare a pavimenti puliti e freschi giorno dopo giorno.

LEFANT M330Pro

LEFANT M330Pro

139,99 €499,99 € -360,00 € (72%)

LEFANT M330Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il LEFANT M330Pro è in offerta a 139,99€ con uno sconto del 72%. Considerando il taglio applicato, il risparmio è di circa 360 euro, un’opportunità notevole per portarsi a casa un robot completo a un prezzo decisamente vantaggioso.

Se vuoi approfittarne subito, ecco il link diretto: vai all’offerta.

LEFANT M330Pro: le caratteristiche tecniche

Il LEFANT M330Pro è un robot aspirapolvere e lavapavimenti 3-in-1 pensato per pavimenti duri e tappeti. Offre una aspirazione fino a 5000Pa con sistema anti-groviglio privo di spazzola centrale, ideale per polvere fine, briciole e peli di animali. Il riconoscimento dei tappeti adegua automaticamente la potenza, mentre il serbatoio da 200 ml assicura un lavaggio pratico e costante; il mop lavabile semplifica la manutenzione e il contenitore polvere da 450 ml riduce gli svuotamenti.

La navigazione laser dToF a 360° con evitamento ostacoli PSD a 190° permette una mappatura accurata e percorsi ottimizzati, con supporto alla mappatura multi-livello (fino a 3 piani). L’autonomia fino a 150 minuti copre superfici ampie (fino a 150 m²) e, quando la batteria si esaurisce, il robot torna alla base e riprende da dove aveva interrotto.

Il controllo è smart: tramite app Lefant imposti programmi personalizzati, scegli modalità zona, stanza, automatica o manuale e monitori i percorsi in tempo reale. È compatibile con Alexa, Google Assistant e Apple Watch, per integrarsi nella tua casa connessa. Compatto e leggero (28 × 28 × 8 cm; 2,15 kg), offre una soluzione completa e affidabile per chi desidera pavimenti puliti ogni giorno con il minimo intervento.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

