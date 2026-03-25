Promo imperdibile sul tablet con tastiera e mouse: costa meno di 90€

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Tablet completo con tastiera e mouse, batteria 8000mAh e Widevine L1: oggi in forte sconto su Amazon. Occasione da cogliere al volo.

Amazon

tablet Android completo e pronto all’uso, questa offerta su Amazon merita attenzione: il 2026 Tablet Android scende con uno sconto del 64%. È una soluzione pratica per studio, lavoro leggero e intrattenimento, grazie alla dotazione con tastiera e mouse inclusi e a un’esperienza d’uso semplice e immediata. Il dispositivo risulta comodo da trasportare, offre una buona autonomia e colpisce per il rapporto qualità/prezzo. Per approfittare della promo trovi qui il link diretto.

2026 Tablet Android

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2026 Tablet Android: prezzo, offerta e sconto Amazon

2026 Tablet Android è proposto a 85,99€ con uno sconto del 64%. In termini assoluti significa un risparmio di circa 152,87 euro rispetto al prezzo di listino stimato. Un prezzo estremamente accessibile per chi cerca un dispositivo entry-level ben accessoriato, ideale per utilizzo quotidiano e contenuti multimediali.

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2026 Tablet Android: le caratteristiche tecniche

22 GB di RAM (6+16) e 128 GB di archiviazione, espandibili fino a 1 TB, con supporto UFS 2.1 per trasferimenti più rapidi. Il cuore è l’Octa-Core Unisoc T606 con core A75 fino a 2,0 GHz e GPU Mali-G57, una base solida per multitasking, ufficio leggero e streaming. Il sistema operativo è Android 14, che introduce gestione delle autorizzazioni più efficace, notifiche ottimizzate e maggiore attenzione alla privacy.

10,1 pollici con risoluzione 1280×800 assicura una visione piacevole per la fruizione di video e contenuti. La batteria da 8000 mAh punta su un’autonomia prolungata durante studio, lavoro e intrattenimento. Completa il reparto multimediale la coppia di fotocamere da 8 MP (posteriore) e 5 MP (frontale), adatte a scatti essenziali e videochiamate nitide.

Widevine L1, ideale per servizi di streaming compatibili. Sul fronte connettività sono presenti 5G WiFi e Bluetooth 5.0. La dotazione è ricchissima: in confezione arrivano tastiera, mouse, adattatore OTG, custodia, caricabatterie, protezione schermo e altri accessori per trasformarlo in un mini laptop. Il tutto in un corpo in metallo, con Face ID e menzione di Gemini AI per un tocco smart in più.

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