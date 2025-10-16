Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Samsung conferma la data e l’ora di lancio di Project Moohan: quando e come seguire dall’Italia la presentazione live del visore Samsung Galaxy XR

In sintesi

Samsung annuncia ufficialmente data e ora del lancio del visore Project Moohan, che avverrà durante l’evento live Galaxy Event October 2025.

Il primo visore XR sviluppato con Google e Qualcomm è basato su Android XR, piattaforma aperta e scalabile ottimizzata con l’intelligenza artificiale.

È stata comunicata ufficialmente la data della presentazione di Project Moohan, alias Samsung Galaxy XR, l’atteso visore di Samsung per realtà mista basato sulla piattaforma Android XR. Lo sviluppo di questo nuovo dispositivo era stato annunciato per la prima volta circa un anno fa, in occasione della presentazione della piattaforma Android XR in collaborazione con Google e Qualcomm. Da allora si sono moltiplicati leak, indiscrezioni e anticipazioni e a oggi, anche se mancano ancora alcuni giorni al lancio definitivo, abbiamo già una panoramica abbastanza chiara di cosa aspettarci da questa novità.

Quali sono data e ora italiana del lancio di Samsung Galaxy XR

Il debutto di Project Moohan era già atteso per la seconda metà di ottobre 2025, e in questi giorni Samsung ha confermato definitivamente che il nuovo visore verrà effettivamente presentato nel corso dell’imminente Galaxy Event October 2025.

L’evento in live streaming è in programma per il 21 ottobre alle 22:00 ET, ma attenzione: ET si riferisce alla Eastern Time Zone, cioè il fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti. Chi vuole seguire il lancio del visore Samsung in diretta dall’Italia, quindi, dovrà puntare la sveglia alle 4 del mattino del 22 ottobre.

In che modo Samsung Galaxy XR punta sull’intelligenza artificiale

«Samsung ha sempre progettato i suoi dispositivi attorno a ciò che conta davvero: sperimentare nuovi modi di connettersi e vivere il mondo», ha fatto sapere l’azienda annunciando l’evento di ottobre. «In qualità di leader nell’intelligenza artificiale mobile, Samsung sta inaugurando una nuova era introducendo una nuova categoria di dispositivi con intelligenza artificiale nativa».

L’azienda ha così anticipato l’uscita di una nuova categoria di prodotti AI Native, ovvero concepiti per applicazioni di intelligenza artificiale fin dalla loro progettazione. «Al centro di questa visione c’è Android XR, una potente piattaforma ottimizzata con l’intelligenza artificiale integrata fin dall’inizio», ha proseguito Samsung. Questa piattaforma, sviluppata con Google e Qualcomm, è progettata per adattarsi a tutti i formati.

«Project Moohan è il primo prodotto rivoluzionario realizzato per la piattaforma aperta e scalabile Android XR e fonde perfettamente l’utilità quotidiana con nuove esperienze immersive. È qui che il vero potenziale della XR prende forma, aprendo una nuova dimensione di possibilità», conclude Samsung.

Come seguire in diretta dall’Italia il lancio di Project Moohan

L’evento di lancio del nuovo visore Project Moohan sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di Samsung. La presentazione può essere quindi seguita live da ogni parte del mondo, Italia inclusa.