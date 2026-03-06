Scrive di videogiochi con una particolare attenzione a personaggi, identità e rappresentazioni, perché ogni pixel racconta una storia.

Il 5 marzo 2026 Microsoft ha deciso di giocare d’anticipo, annunciando il nome in codice della prossima generazione di console e battendo i competitor sul tempo. Con un post sibillino ma dirompente, la nuova CEO di Microsoft Gaming, Asha Sharma, ha ufficializzato Project Helix. Ecco cosa sappiamo e quando — forse — potremmo saperne di più.

Un cambio al vertice che sa di rivoluzione

Solo poche settimane fa, l’industria è stata scossa dall’addio di Phil Spencer e Sarah Bond. Dopo quasi 40 anni in azienda, il "volto" di Xbox ha lasciato il posto ad Asha Sharma, proveniente dalla divisione CoreAI di Microsoft. Insieme a lui, ha salutato anche la presidente Sarah Bond.

Questo cambio della guardia, per quanto previsto da mesi, non è stato un semplice avvicendamento burocratico: i dati fiscali del primo trimestre 2026 hanno mostrato un calo del 32% nelle vendite hardware e un’emorragia di consensi dopo l’aumento del Game Pass Ultimate a $30.

Project Helix è, a tutti gli effetti, il primo atto politico di Sharma. In un momento in cui i fan temevano che Microsoft volesse trasformarsi in un editore esclusivamente software, l’annuncio della nuova console serve a ribadire un concetto fondamentale: il ferro esiste ancora, e va battuto con vigore.

Il DNA di Helix: Xbox e PC diventano uno

Il nome "Helix" non è casuale e il logo — una doppia elica che forma una "X" — ne è il manifesto. La grande promessa di questa macchina è la convergenza totale. Non sarà solo una console, ma un hardware ibrido capace di far girare nativamente sia i titoli Xbox che i giochi PC.

Project Helix potrebbe essere quindi una sorta di "PC da salotto" con un’interfaccia semplificata, eliminando finalmente la barriera tra i due mondi.

Se così fosse, ci ritroveremmo davanti al paradosso di fruire giochi PlayStation in versione PC, su una console Xbox. E potrebbe essere proprio questo il motivo per cui Sony avrebbe deciso di limitare le future esclusive a PS5 e PS5 Pro.

Perché un annuncio proprio ora?

Le tempistiche di questo annuncio sono interessanti. Sebbene l’arrivo di PlayStation 6 sembri più lontano del previsto, forse addirittura nel 2029, i rumor sulla prossima console Microsoft ipotizzano il lancio verso la fine del 2027. Ma perché svelare le carte proprio adesso?

Annunciare una console con anni di anticipo è una mossa ad alto rischio, ma perfettamente in linea con la direzione che Asha Sharma intende dare alla divisione gaming.

Nel messaggio in cui è stato annunciato il cambio al vertice, Sharma ha stabilito le tre priorità: grandi giochi, il ritorno di Xbox e il futuro del gaming. In quest’ottica, rafforzare e rilanciare l’immagine dell’hardware rientra nella strategia del secondo punto, facendo da contraltare alla narrativa della crisi che vede le vendite di Xbox in calo.

Inoltre, sappiamo che Project Helix sarà alla Games Developer Conference, in programma dal 9 al 12 marzo 2026 presso il Moscone Center a San Francisco. Si tratta di un evento a tema videoludico che coinvolge gli sviluppatori, e rappresenterebbe l’occasione ideale per Microsoft per iniziare a incoccare qualche freccia.

Quando vedremo la console? Difficile dirlo, ma se il lancio fosse effettivamente previsto per la fine del 2027, la cornice dei The Game Awards 2026 potrebbe essere un buon momento.

Il futuro di Xbox

L’era Spencer si è chiusa all’insegna dei servizi e delle acquisizioni colossali, ma con una console che faticava a trovare una sua identità. L’era Sharma inizia con una promessa di forza bruta e rilancio dell’immagine.

C’era chi temeva che l’arrivo di Sharma potesse rappresentare il canto del cigno della console. L’annuncio di Project Helix dimostra il contrario: non è solo un progetto hardware, è l’ultima chiamata per Microsoft per affermare che il marchio Xbox può ancora guidare l’innovazione, e non solo inseguire i competitor.