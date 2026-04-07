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Proiettore WiFi portatile in sconto: l'occasione per il cinema di casa

Android 14, ottica corta, Wi‑Fi 6 e Bluetooth 5.4: scopri la promo sul mini proiettore con supporto 4K in sconto su Amazon

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proiettore wifi6

Ecco l’offerta ideale per chi desidera un mini proiettore pratico e pronto all’uso: il Proiettore WiFi 6 portatile è ora proposto con uno sconto del 52% grazie al risparmio al check-out. Compatto e leggero, si configura in un attimo e garantisce streaming fluido grazie alle connessioni moderne e a utili automatismi. L’immagine è nitida e luminosa soprattutto in ambienti poco illuminati, mentre l’allineamento dello schermo risulta immediato.

Grazie alla connettività Wi‑Fi 6 e al Bluetooth 5.4 bidirezionale, la visione di film, serie e contenuti online è stabile e senza cavi. La correzione automatica dell’immagine semplifica il posizionamento e la resa, mentre il design portatile consente di usarlo in casa o all’aperto con grande comodità. Un’opzione smart per creare un piccolo cinema domestico in pochi minuti.

Proiettore WiFi 6 portatile

Proiettore WiFi 6 portatile

99,99 €149,99 € -50,00 € (33%)

L’offerta sul proiettore WiFi 6 portatile su Amazon

Occasione da prendere al volo: su Amazon il Proiettore WiFi 6 portatile è in offerta a 70,99€ con sconto del 52%. Un prezzo particolarmente aggressivo per un dispositivo smart, compatto e adatto a molteplici scenari d’uso.La promo è attiva direttamente sulla pagina prodotto: verifica condizioni e disponibilità.

Le caratteristiche tecniche del proiettore

Il cuore smart è Android 14 con Android TV preinstallato: accesso a oltre 8.000 app ufficiali, tra cui Prime Video, YouTube, DAZN e HBO Max. L’interfaccia è personalizzabile e lo streaming parte con un clic, senza dispositivi esterni. Gli aggiornamenti OTA mantengono il sistema al passo.

La ottica corta 0,95:1 proietta immagini da 30" a 200" a breve distanza, ideale in spazi ridotti. Il corpo è compatto (9,5 × 13,5 × 18 cm, circa 0,4 kg) e la rotazione a 270° permette di orientare la proiezione praticamente ovunque, in casa o all’aperto.

Supporta 1080P e contenuti 4K via HDMI, con luminanza dichiarata fino a 20.000 lumen e contrasto 15.000:1 per colori vividi. La connettività include Wi‑Fi 6 dual‑band e Bluetooth 5.4 bidirezionale: abbina cuffie per l’ascolto privato o altoparlanti esterni per un audio più avvolgente. Presente la correzione automatica verticale e lo zoom dal 100% all’80% per una rapida messa a fuoco e allineamento.

Completano la dotazione ingressi HDMI, USB e jack audio da 3,5 mm, montaggio flessibile (tavolo, soffitto, treppiede, parete) e timer di spegnimento. Per la migliore resa visiva si consiglia un ambiente poco illuminato. Previsti inoltre supporto 24/7, garanzia 3 anni e supporto tecnico a vita.

Proiettore WiFi 6 portatile

Proiettore WiFi 6 portatile

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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