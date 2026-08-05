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Proiettore TOPTRO TP3 4K, videoproiettore smart con Google TV, autofocus, tiro corto e Wi‑Fi 6 è in offerta con sconto del 43%.

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Vuoi trasformare il salotto o la camera da letto in un vero home cinema senza dover stravolgere l’arredamento o spendere come per una TV gigante? Il TOPTRO TP3, un proiettore 4K smart a focale corta, oggi è proposto con uno sconto del 43% che rende molto più accessibile l’idea di avere un maxi schermo in casa o all’aperto.

Questo videoproiettore punta tutto sulla comodità d’uso: integra Google TV con licenza ufficiale, così puoi accedere direttamente alle principali app di streaming senza dispositivi aggiuntivi. Il tiro ultracorto 0,8:1 ti permette di ottenere grandi diagonali anche in stanze piccole, mentre l’autofocus AI e la correzione trapezoidale 6D sistemano automaticamente l’immagine in pochi secondi. La compatibilità con Wi‑Fi 6 e Bluetooth 5.3 completa un set di funzioni pensato per chi vuole un sistema di intrattenimento flessibile, facile da spostare e adattabile a diversi ambienti.

Il proiettore TOPTRO TP3 4K in offerta su Amazon con il 43% di sconto

Il TOPTRO TP3 è in vendita su Amazon a 169,05€, grazie a uno sconto del 43% rispetto al prezzo di listino. Su questo valore puoi anche applicare un coupon aggiuntivo del 5%, rendendo l’offerta ancora più interessante per chi cerca un proiettore completo nella fascia medio‑bassa di prezzo. Considerando le funzioni smart integrate e il tiro corto, si posiziona in modo competitivo rispetto ad altri proiettori domestici con caratteristiche simili.

Con questo sconto, il rapporto qualità/prezzo è favorevole per chi vuole un proiettore 4K compatibile Netflix e Google TV senza dover acquistare chiavette o box esterni. Grazie alla natura portatile e alle opzioni di montaggio flessibili, può coprire più ruoli: schermo principale in salotto, soluzione per la camera da letto o proiettore da portare in campeggio e in giardino per serate cinema all’aperto. Per verificare in tempo reale disponibilità e prezzo aggiornato, il TOPTRO TP3 è disponibile con uno sconto del 43% direttamente sulla pagina Amazon dedicata.

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Approfitta ora del TOPTRO TP3 in forte sconto

Il proiettore smart con la focale corta e l’autofocus AI per l’home cinema

Se hai poco spazio, vuoi evitare installazioni complicate e desideri un sistema unico per film, serie e gaming, questo videoproiettore smart punta proprio a risolvere questi problemi con un pacchetto completo di funzioni integrate.

Google TV con licenza ufficiale e controllo vocale : accedi a migliaia di app come YouTube, Prime Video e Disney+ senza dispositivi extra e usa i comandi vocali tramite Assistente Google per aprire app e cercare contenuti, rendendo l’uso quotidiano più immediato.

: accedi a migliaia di app come YouTube, Prime Video e Disney+ senza dispositivi extra e usa i comandi vocali tramite Assistente Google per aprire app e cercare contenuti, rendendo l’uso quotidiano più immediato. Proiezione a tiro ultracorto 0,8:1 con supporto regolabile : ottieni un’immagine da 100 pollici anche in stanze piccole, senza dover allontanare troppo il proiettore dalla parete, e ruota fino a 90° per proiettare su pareti o soffitto, ideale per camere da letto e piccoli appartamenti.

: ottieni un’immagine da 100 pollici anche in stanze piccole, senza dover allontanare troppo il proiettore dalla parete, e ruota fino a 90° per proiettare su pareti o soffitto, ideale per camere da letto e piccoli appartamenti. Autofocus AI, correzione trapezoidale 6D e adattamento automatico : all’accensione il proiettore mette a fuoco e rettifica lo schermo in pochi secondi, correggendo angoli, proiezioni laterali e ostacoli, così non devi perdere tempo in regolazioni manuali ogni volta che lo sposti.

: all’accensione il proiettore mette a fuoco e rettifica lo schermo in pochi secondi, correggendo angoli, proiezioni laterali e ostacoli, così non devi perdere tempo in regolazioni manuali ogni volta che lo sposti. Supporto 4K con risoluzione nativa 1080p e ampia gamma colore : la decodifica 4K e la copertura dell’80% dello spazio colore NTSC offrono immagini dettagliate e colori vividi, soprattutto in ambienti poco illuminati, ideali per film e sport su grande schermo.

: la decodifica 4K e la copertura dell’80% dello spazio colore NTSC offrono immagini dettagliate e colori vividi, soprattutto in ambienti poco illuminati, ideali per film e sport su grande schermo. Wi‑Fi 6 e Bluetooth 5.3 integrati : lo streaming wireless da smartphone e laptop è più stabile e con latenza ridotta, mentre la connessione Bluetooth ti consente di abbinare soundbar, speaker o cuffie per un audio più immersivo rispetto agli altoparlanti integrati.

: lo streaming wireless da smartphone e laptop è più stabile e con latenza ridotta, mentre la connessione Bluetooth ti consente di abbinare soundbar, speaker o cuffie per un audio più immersivo rispetto agli altoparlanti integrati. Installazione versatile e ampia compatibilità : supporta montaggio a soffitto, treppiede, parete o semplice appoggio su tavolo, con ingressi HDMI (ARC/CEC), USB e jack audio da 3,5 mm per collegare console come PS5, Xbox, Fire TV Stick e altri dispositivi.

: supporta montaggio a soffitto, treppiede, parete o semplice appoggio su tavolo, con ingressi HDMI (ARC/CEC), USB e jack audio da 3,5 mm per collegare console come PS5, Xbox, Fire TV Stick e altri dispositivi. Assistenza prolungata fino a 3 anni: la garanzia triennale e il supporto tecnico continuativo puntano a offrire maggiore tranquillità nel tempo, soprattutto per chi usa il proiettore come fulcro dell’intrattenimento domestico.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

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TOPTRO TP3, approfitta subito dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ Il proiettore TOPTRO TP3 è compatibile con Netflix e altre app di streaming? Sì, il TOPTRO TP3 integra Google TV con licenza ufficiale e supporta app come Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+ senza dispositivi aggiuntivi. Quanto spazio serve per usare il proiettore TOPTRO TP3 in casa? Grazie al tiro ultracorto 0,8:1 il TOPTRO TP3 proietta un’immagine da 100 pollici da meno di 1,7 metri, ideale per stanze piccole e camere da letto. Il TOPTRO TP3 è facile da installare e regolare? Sì, offre autofocus AI, correzione trapezoidale 6D, evitamento ostacoli e regolazione automatica dello schermo, oltre a molteplici opzioni di montaggio. Posso collegare console e soundbar al proiettore TOPTRO TP3? Sì, dispone di HDMI (ARC/CEC), USB, jack da 3,5 mm e Bluetooth 5.3 per collegare console, soundbar, speaker esterni e cuffie.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.