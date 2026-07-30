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AKIYO O2, proiettore portatile con app integrate, Wi‑Fi 6, Bluetooth bidirezionale e ottica corta è in offerta con sconto del 40%.

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Guardare film, serie o partite sullo schermo piccolo del laptop o del telefono alla lunga stanca e non rende giustizia ai contenuti. Oggi il proiettore portatile AKIYO O2 è disponibile con uno sconto del 40%, permettendoti di trasformare il salotto, la camera o anche il camper in una piccola sala cinema senza spendere troppo e con la comodità delle app integrate.

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Il proiettore AKIYO O2 punta tutto sulla versatilità: grazie alla piattaforma smart con migliaia di app disponibili puoi accedere direttamente ai tuoi servizi di streaming preferiti, mentre la portabilità e la possibilità di ruotarlo a 180° lo rendono adatto a spazi piccoli e utilizzi diversi, dalla camera da letto al campeggio. La combinazione di Wi‑Fi 6, Bluetooth bidirezionale e ottica corta offre un’esperienza d’uso comoda, fluida e senza troppi cavi, con immagini fino a 200 pollici anche in ambienti ridotti.

AKIYO O2 in offerta su Amazon: sconto del 40% sul proiettore portatile

In questo momento il proiettore portatile AKIYO O2 è proposto a 59,99€ grazie a uno sconto del 40%, una cifra particolarmente aggressiva per un modello smart con app integrate, Wi‑Fi 6 e Bluetooth bidirezionale. Si colloca nella fascia dei mini proiettori economici, ma con una dotazione che normalmente si trova su prodotti più costosi. Trattandosi di una promo Amazon, puoi portarti a casa l’AKIYO O2 a soli 59,99€ beneficiando della spedizione rapida e dei consueti tempi di reso previsti dalla piattaforma.

Il proiettore portatile con le app integrate e il Wi‑Fi 6

Chi cerca un videoproiettore compatto vuole spesso una soluzione tutto in uno che funzioni ovunque, senza dover aggiungere chiavette o dispositivi esterni. Il proiettore AKIYO O2 nasce proprio per rispondere a questa esigenza, con una serie di caratteristiche pensate per l’uso quotidiano.

App integrate e piattaforma smart : puoi connetterti al Wi‑Fi e accedere a migliaia di applicazioni, inclusi i principali servizi di streaming, senza dover usare un Fire TV Stick o altri dongle, così riduci cavi e accessori.

: puoi connetterti al Wi‑Fi e accedere a migliaia di applicazioni, inclusi i principali servizi di streaming, senza dover usare un Fire TV Stick o altri dongle, così riduci cavi e accessori. Modalità di controllo multiple : oltre al classico telecomando, il proiettore supporta il controllo tramite mouse e app dedicata, così puoi gestire le impostazioni anche se il telecomando non è a portata di mano.

: oltre al classico telecomando, il proiettore supporta il controllo tramite mouse e app dedicata, così puoi gestire le impostazioni anche se il telecomando non è a portata di mano. Rapporto di proiezione corto 0,8:1 : basta una distanza di circa 0,6 metri per ottenere uno schermo da 35 pollici e puoi arrivare fino a 200 pollici da 3,5 metri, ideale per chi ha poco spazio in camera, in salotto o in camper.

: basta una distanza di circa 0,6 metri per ottenere uno schermo da 35 pollici e puoi arrivare fino a 200 pollici da 3,5 metri, ideale per chi ha poco spazio in camera, in salotto o in camper. Supporto 1080p con 18.000 lumen : la risoluzione nativa 720p con supporto ai contenuti Full HD e il buon livello di luminosità permettono immagini abbastanza nitide e godibili per film, serie e partite su grande schermo.

: la risoluzione nativa 720p con supporto ai contenuti Full HD e il buon livello di luminosità permettono immagini abbastanza nitide e godibili per film, serie e partite su grande schermo. Wi‑Fi 6 e Bluetooth bidirezionale : la compatibilità con reti a 2,4 e 5 GHz assicura uno streaming più stabile, mentre il Bluetooth ti consente sia di collegare cuffie o speaker esterni sia di usare il proiettore come altoparlante per lo smartphone.

: la compatibilità con reti a 2,4 e 5 GHz assicura uno streaming più stabile, mentre il Bluetooth ti consente sia di collegare cuffie o speaker esterni sia di usare il proiettore come altoparlante per lo smartphone. Design rotabile a 180°: la struttura orientabile ti permette di proiettare su parete, soffitto o schermi mobili con facilità, adattando la configurazione a ogni stanza o situazione.

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AKIYO O2, proiettore portatile smart al 40% di sconto: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.

FAQ Il proiettore AKIYO O2 funziona anche in stanze piccole? Sì, grazie al rapporto di proiezione corto 0,8:1 proietta 35" da circa 0,6 m e fino a 200" da 3,5 m. Serve una Fire TV Stick per usare le app sul proiettore AKIYO O2? No, il proiettore integra una piattaforma smart con migliaia di app accessibili direttamente via Wi‑Fi. Posso collegare cuffie Bluetooth al proiettore AKIYO O2? Sì, grazie al Bluetooth bidirezionale puoi collegare cuffie o speaker esterni e usarlo anche come altoparlante. Il proiettore AKIYO O2 supporta i video in Full HD? Ha risoluzione nativa 720p ma supporta la riproduzione di contenuti video fino a 1080p.