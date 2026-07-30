Crolla al minimo storico il proiettore portatile con app integrate
AKIYO O2, proiettore portatile con app integrate, Wi‑Fi 6, Bluetooth bidirezionale e ottica corta è in offerta con sconto del 40%.
Guardare film, serie o partite sullo schermo piccolo del laptop o del telefono alla lunga stanca e non rende giustizia ai contenuti. Oggi il proiettore portatile AKIYO O2 è disponibile con uno sconto del 40%, permettendoti di trasformare il salotto, la camera o anche il camper in una piccola sala cinema senza spendere troppo e con la comodità delle app integrate.
Il proiettore AKIYO O2 punta tutto sulla versatilità: grazie alla piattaforma smart con migliaia di app disponibili puoi accedere direttamente ai tuoi servizi di streaming preferiti, mentre la portabilità e la possibilità di ruotarlo a 180° lo rendono adatto a spazi piccoli e utilizzi diversi, dalla camera da letto al campeggio. La combinazione di Wi‑Fi 6, Bluetooth bidirezionale e ottica corta offre un’esperienza d’uso comoda, fluida e senza troppi cavi, con immagini fino a 200 pollici anche in ambienti ridotti.
AKIYO O2 in offerta su Amazon: sconto del 40% sul proiettore portatile
In questo momento il proiettore portatile AKIYO O2 è proposto a 59,99€ grazie a uno sconto del 40%, una cifra particolarmente aggressiva per un modello smart con app integrate, Wi‑Fi 6 e Bluetooth bidirezionale. Si colloca nella fascia dei mini proiettori economici, ma con una dotazione che normalmente si trova su prodotti più costosi. Trattandosi di una promo Amazon, puoi portarti a casa l’AKIYO O2 a soli 59,99€ beneficiando della spedizione rapida e dei consueti tempi di reso previsti dalla piattaforma.
Il proiettore portatile con le app integrate e il Wi‑Fi 6
Chi cerca un videoproiettore compatto vuole spesso una soluzione tutto in uno che funzioni ovunque, senza dover aggiungere chiavette o dispositivi esterni. Il proiettore AKIYO O2 nasce proprio per rispondere a questa esigenza, con una serie di caratteristiche pensate per l’uso quotidiano.
- App integrate e piattaforma smart: puoi connetterti al Wi‑Fi e accedere a migliaia di applicazioni, inclusi i principali servizi di streaming, senza dover usare un Fire TV Stick o altri dongle, così riduci cavi e accessori.
- Modalità di controllo multiple: oltre al classico telecomando, il proiettore supporta il controllo tramite mouse e app dedicata, così puoi gestire le impostazioni anche se il telecomando non è a portata di mano.
- Rapporto di proiezione corto 0,8:1: basta una distanza di circa 0,6 metri per ottenere uno schermo da 35 pollici e puoi arrivare fino a 200 pollici da 3,5 metri, ideale per chi ha poco spazio in camera, in salotto o in camper.
- Supporto 1080p con 18.000 lumen: la risoluzione nativa 720p con supporto ai contenuti Full HD e il buon livello di luminosità permettono immagini abbastanza nitide e godibili per film, serie e partite su grande schermo.
- Wi‑Fi 6 e Bluetooth bidirezionale: la compatibilità con reti a 2,4 e 5 GHz assicura uno streaming più stabile, mentre il Bluetooth ti consente sia di collegare cuffie o speaker esterni sia di usare il proiettore come altoparlante per lo smartphone.
- Design rotabile a 180°: la struttura orientabile ti permette di proiettare su parete, soffitto o schermi mobili con facilità, adattando la configurazione a ogni stanza o situazione.
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FAQ
Sì, grazie al rapporto di proiezione corto 0,8:1 proietta 35" da circa 0,6 m e fino a 200" da 3,5 m.
No, il proiettore integra una piattaforma smart con migliaia di app accessibili direttamente via Wi‑Fi.
Sì, grazie al Bluetooth bidirezionale puoi collegare cuffie o speaker esterni e usarlo anche come altoparlante.
Ha risoluzione nativa 720p ma supporta la riproduzione di contenuti video fino a 1080p.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.