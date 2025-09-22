Proiettore intelligente Wielio in offerta su Amazon: 1080p e connettività WiFi 6 al 40% di sconto

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

È arrivata l’offerta giusta per chi cerca un proiettore smart versatile e silenzioso: il proiettore intelligente Wielio con Android 11 è proposto su Amazon a 119,99€ con uno sconto del 40%. Un vero "best buy" grazie a un mix difficilmente replicabile in questa fascia: 1080p nativo con supporto 4K, connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.2, basso rumore (<30 dB), messa a fuoco elettronica, correzione trapezoidale automatica e supporto regolabile a 120° per un posizionamento rapidissimo.

Proiettore intelligente Wielio: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il proiettore intelligente Wielio è in offerta a 119,99€ con -40%. Un prezzo particolarmente allettante per un modello con Android 11 integrato (per il quale puoi scaricare la relativa app e fare streaming diretto) e hardware completo per l’intrattenimento domestico e outdoor. Con 1080p nativo e supporto 4K offre immagini nitide, mentre WiFi 6 e BT 5.2 assicurano proiezioni wireless stabili dal telefono o dal tablet.

Il design a basso rumore migliora l’esperienza di visione, e la messa a fuoco elettronica con correzione trapezoidale automatica a 4 punti velocizza la configurazione in ogni stanza. Se stai cercando un proiettore smart completo, questa promozione è sicuramente da cogliere al volo.

Proiettore intelligente Wielio: le caratteristiche tecniche

Il peso maggiore dell’esperienza è dato dall’ecosistema Android 11, pensato per streaming e app senza dispositivi esterni. La proiezione è Full HD 1920 x 1080 con supporto 4K, formato 16:9, luminosità 25000 lm e contrasto 2000:1, per immagini definite in salotto e in giardino.

La connettività include Wi‑Fi e Bluetooth 5.2 per pairing rapido, più HDMI per collegare console (il titolo cita compatibilità per Switch/PS5), laptop, smartphone e tablet. Tra i vantaggi pratici spiccano la messa a fuoco elettronica, la correzione trapezoidale automatica e la regolazione dimensionale fino al 50%, insieme al supporto regolabile a 120° che elimina la necessità di accessori.

È compatto e portatile (circa 16 x 15 x 23 cm, 1,1 kg), con altoparlante integrato, alimentazione da 48 W e rumorosità contenuta a 30 dB. In dotazione trovi adattatore e cavo HDMI. Il produttore indica inoltre un servizio di assistenza clienti con supporto di 2 anni e assistenza post‑vendita dedicata.

