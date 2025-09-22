Libero
OFFERTE

Proiettore intelligente Wielio in offerta su Amazon: 1080p e connettività WiFi 6 al 40% di sconto

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Proiettore intelligente Wielio in offerta su Amazon: 1080p e connettività WiFi 6 al 40% di sconto Amazon

È arrivata l’offerta giusta per chi cerca un proiettore smart versatile e silenzioso: il proiettore intelligente Wielio con Android 11 è proposto su Amazon a 119,99€ con uno sconto del 40%. Un vero "best buy" grazie a un mix difficilmente replicabile in questa fascia: 1080p nativo con supporto 4K, connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.2, basso rumore (<30 dB), messa a fuoco elettronica, correzione trapezoidale automatica e supporto regolabile a 120° per un posizionamento rapidissimo.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Proiettore intelligente Wielio Android 11, Supporto FHD 1080P 4K, WiFi6 & BT5.2, Basso Rumore (<30 dB), Supporto Regolabile a 120°, Messa a Fuoco Elettronica, Correzione Trapezoidale per Switch/PS5

Proiettore intelligente Wielio Android 11, Supporto FHD 1080P 4K, WiFi6 & BT5.2, Basso Rumore (<30 dB), Supporto Regolabile a 120°, Messa a Fuoco Elettronica, Correzione Trapezoidale per Switch/PS5

119,99 €199,99 € -80,00 € (40%)

Scopri le nostre offerte su Telegram

Proiettore intelligente Wielio: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il proiettore intelligente Wielio è in offerta a 119,99€ con -40%. Un prezzo particolarmente allettante per un modello con Android 11 integrato (per il quale puoi scaricare la relativa app e fare streaming diretto) e hardware completo per l’intrattenimento domestico e outdoor. Con 1080p nativo e supporto 4K offre immagini nitide, mentre WiFi 6 e BT 5.2 assicurano proiezioni wireless stabili dal telefono o dal tablet.

Il design a basso rumore migliora l’esperienza di visione, e la messa a fuoco elettronica con correzione trapezoidale automatica a 4 punti velocizza la configurazione in ogni stanza. Se stai cercando un proiettore smart completo, questa promozione è sicuramente da cogliere al volo.

Proiettore intelligente Wielio Android 11, Supporto FHD 1080P 4K, WiFi6 & BT5.2, Basso Rumore (<30 dB), Supporto Regolabile a 120°, Messa a Fuoco Elettronica, Correzione Trapezoidale per Switch/PS5

Proiettore intelligente Wielio Android 11, Supporto FHD 1080P 4K, WiFi6 & BT5.2, Basso Rumore (<30 dB), Supporto Regolabile a 120°, Messa a Fuoco Elettronica, Correzione Trapezoidale per Switch/PS5

119,99 €199,99 € -80,00 € (40%)

Proiettore intelligente Wielio: le caratteristiche tecniche

Il peso maggiore dell’esperienza è dato dall’ecosistema Android 11, pensato per streaming e app senza dispositivi esterni. La proiezione è Full HD 1920 x 1080 con supporto 4K, formato 16:9, luminosità 25000 lm e contrasto 2000:1, per immagini definite in salotto e in giardino.

La connettività include Wi‑Fi e Bluetooth 5.2 per pairing rapido, più HDMI per collegare console (il titolo cita compatibilità per Switch/PS5), laptop, smartphone e tablet. Tra i vantaggi pratici spiccano la messa a fuoco elettronica, la correzione trapezoidale automatica e la regolazione dimensionale fino al 50%, insieme al supporto regolabile a 120° che elimina la necessità di accessori.

È compatto e portatile (circa 16 x 15 x 23 cm, 1,1 kg), con altoparlante integrato, alimentazione da 48 W e rumorosità contenuta a 30 dB. In dotazione trovi adattatore e cavo HDMI. Il produttore indica inoltre un servizio di assistenza clienti con supporto di 2 anni e assistenza post‑vendita dedicata.

Proiettore intelligente Wielio Android 11, Supporto FHD 1080P 4K, WiFi6 & BT5.2, Basso Rumore (<30 dB), Supporto Regolabile a 120°, Messa a Fuoco Elettronica, Correzione Trapezoidale per Switch/PS5

Proiettore intelligente Wielio Android 11, Supporto FHD 1080P 4K, WiFi6 & BT5.2, Basso Rumore (<30 dB), Supporto Regolabile a 120°, Messa a Fuoco Elettronica, Correzione Trapezoidale per Switch/PS5

119,99 €199,99 € -80,00 € (40%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963