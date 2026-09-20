Il proiettore WiMiUS G1 oggi costa quasi la metà: affare lampo
Il proiettore 4K che trasforma la tua abitazione in un cinema è in offerta con uno sconto del 43% e il prezzo scende al minimo.
Guardare film, serie TV o partite sullo schermo del portatile non rende giustizia ai contenuti in alta definizione e rovina l’esperienza di visione in famiglia. Con il Proiettore 4K Google TV WiMiUS G1, ora proposto con uno sconto del 43%, puoi trasformare il soggiorno in un vero home cinema, con immagini luminose, audio potente e tutte le app di intrattenimento integrate.
Questo videoproiettore nasce per chi vuole un sistema completo e moderno: l’integrazione nativa con Google TV garantisce un’interfaccia fluida, consigli di contenuti personalizzati e gestione di più account, inclusa una modalità bambini con controlli dedicati. La combinazione di luminosità elevata, supporto 4K e HDR10, AI per la regolazione dell’immagine e una sezione audio da 20 W rende il WiMiUS G1 una soluzione adatta sia alle serate cinema che alle partite in giardino, con grande schermo e collegamenti semplici a console, laptop e dispositivi mobili.
Proiettore 4K Google TV WiMiUS G1 in offerta su Amazon: sconto del 43%
Il Proiettore 4K Google TV WiMiUS G1 è proposto a 183,19€ grazie a uno sconto del 43%, un prezzo particolarmente competitivo per un videoproiettore con piattaforma Google TV integrata, WiFi 6 e funzioni AI avanzate. In questa fascia, molti prodotti si limitano a una semplice chiavetta esterna o a sistemi meno fluidi, mentre qui l’ecosistema Google è pienamente integrato, con gestione dello spazio d’archiviazione migliorata e prestazioni più stabili anche con molte app installate.
Approfitta subito dell’offerta sul Proiettore 4K Google TV WiMiUS G1
Il videoproiettore WiMiUS con la luminosità 1100 ANSI e le funzioni smart AI
Se vuoi sostituire il televisore con uno schermo molto più grande senza complicarti la vita con installazioni difficili, questo proiettore punta tutto su comodità d’uso, qualità dell’immagine e integrazione con l’ecosistema Google.
- Sistema Google TV nativo con Google Play Store: hai accesso diretto a migliaia di app e servizi di streaming, inclusi RaiPlay, Mediaset Infinity, DAZN, Paramount+ e NOW, per gestire film, serie, sport e canali in diretta da un’unica interfaccia.
- Account multipli e modalità bambini: ogni membro della famiglia può avere la propria watchlist e suggerimenti dedicati, mentre la modalità bambini permette di limitare app e tempi di visione per un ambiente più sicuro.
- Luminosità 1100 ANSI, supporto 4K e HDR10: le immagini risultano più chiare e vivide rispetto a molti proiettori Full HD standard, con neri e dettagli meglio definiti, ideali per trasformare il salotto in un piccolo cinema domestico o per proiezioni in giardino al buio.
- AI Image, autofocus e 6D keystone automatico: il proiettore regola da solo messa a fuoco e geometria e si adatta allo schermo evitando ostacoli, così puoi posizionarlo in modo flessibile senza perdere tempo con regolazioni manuali.
- WiFi 6, Google Cast e app Google Home: la proiezione wireless da smartphone Android è più rapida e stabile, mentre tramite Google Home puoi controllare il dispositivo in tempo reale, per una gestione più comoda dell’home theater.
- Audio integrato da 20 W e Bluetooth 5.4 bidirezionale: gli altoparlanti offrono un suono avvolgente senza bisogno di sistemi esterni, ma puoi collegare casse o cuffie Bluetooth per un’esperienza ancora più immersiva o per guardare contenuti senza disturbare.
- Connessioni versatili e montaggio flessibile: con porte HDMI, USB e jack audio da 3,5 mm puoi abbinarlo a console di gioco, laptop, cuffie e speaker, mentre i fori M5 permettono installazione a soffitto, su tavolo, treppiede o parete.
- Assistenza estesa: il marchio promette supporto clienti 24 ore su 24, 1 anno di sostituzione gratuita, 3 anni di garanzia per le riparazioni e supporto tecnico a vita, un plus importante per chi investe in un videoproiettore domestico.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Canale offerte tecnologia -> Clicca qui
- OfferteDcasa -> Clicca qui
Proiettore 4K Google TV WiMiUS G1, approfitta ora dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.
FAQ
Sì, tramite Google TV puoi usare app come RaiPlay, Mediaset Infinity, DAZN, Paramount+ e NOW.
La luminosità di 1100 ANSI e il supporto HDR10 lo rendono adatto a visione in ambienti interni poco illuminati.
Sì, grazie alle porte HDMI e USB puoi collegare facilmente console, PC portatili e altri dispositivi.
Sì, tramite Google TV è disponibile una modalità bambini con scelta delle app e limiti di orario impostabili dai genitori.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.