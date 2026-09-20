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Il proiettore 4K che trasforma la tua abitazione in un cinema è in offerta con uno sconto del 43% e il prezzo scende al minimo.

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Guardare film, serie TV o partite sullo schermo del portatile non rende giustizia ai contenuti in alta definizione e rovina l’esperienza di visione in famiglia. Con il Proiettore 4K Google TV WiMiUS G1, ora proposto con uno sconto del 43%, puoi trasformare il soggiorno in un vero home cinema, con immagini luminose, audio potente e tutte le app di intrattenimento integrate.

Proiettore 4K Google TV WiMiUS G1 183,19 € -43% 319,00 € Risparmi 135,81 € Acquista su Amazon

Questo videoproiettore nasce per chi vuole un sistema completo e moderno: l’integrazione nativa con Google TV garantisce un’interfaccia fluida, consigli di contenuti personalizzati e gestione di più account, inclusa una modalità bambini con controlli dedicati. La combinazione di luminosità elevata, supporto 4K e HDR10, AI per la regolazione dell’immagine e una sezione audio da 20 W rende il WiMiUS G1 una soluzione adatta sia alle serate cinema che alle partite in giardino, con grande schermo e collegamenti semplici a console, laptop e dispositivi mobili.

Proiettore 4K Google TV WiMiUS G1 in offerta su Amazon: sconto del 43%

Il Proiettore 4K Google TV WiMiUS G1 è proposto a 183,19€ grazie a uno sconto del 43%, un prezzo particolarmente competitivo per un videoproiettore con piattaforma Google TV integrata, WiFi 6 e funzioni AI avanzate. In questa fascia, molti prodotti si limitano a una semplice chiavetta esterna o a sistemi meno fluidi, mentre qui l’ecosistema Google è pienamente integrato, con gestione dello spazio d’archiviazione migliorata e prestazioni più stabili anche con molte app installate.

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Approfitta subito dell’offerta sul Proiettore 4K Google TV WiMiUS G1

Il videoproiettore WiMiUS con la luminosità 1100 ANSI e le funzioni smart AI

Se vuoi sostituire il televisore con uno schermo molto più grande senza complicarti la vita con installazioni difficili, questo proiettore punta tutto su comodità d’uso, qualità dell’immagine e integrazione con l’ecosistema Google.

Sistema Google TV nativo con Google Play Store : hai accesso diretto a migliaia di app e servizi di streaming, inclusi RaiPlay, Mediaset Infinity, DAZN, Paramount+ e NOW, per gestire film, serie, sport e canali in diretta da un’unica interfaccia.

: hai accesso diretto a migliaia di app e servizi di streaming, inclusi RaiPlay, Mediaset Infinity, DAZN, Paramount+ e NOW, per gestire film, serie, sport e canali in diretta da un’unica interfaccia. Account multipli e modalità bambini : ogni membro della famiglia può avere la propria watchlist e suggerimenti dedicati, mentre la modalità bambini permette di limitare app e tempi di visione per un ambiente più sicuro.

: ogni membro della famiglia può avere la propria watchlist e suggerimenti dedicati, mentre la modalità bambini permette di limitare app e tempi di visione per un ambiente più sicuro. Luminosità 1100 ANSI, supporto 4K e HDR10 : le immagini risultano più chiare e vivide rispetto a molti proiettori Full HD standard, con neri e dettagli meglio definiti, ideali per trasformare il salotto in un piccolo cinema domestico o per proiezioni in giardino al buio.

: le immagini risultano più chiare e vivide rispetto a molti proiettori Full HD standard, con neri e dettagli meglio definiti, ideali per trasformare il salotto in un piccolo cinema domestico o per proiezioni in giardino al buio. AI Image, autofocus e 6D keystone automatico : il proiettore regola da solo messa a fuoco e geometria e si adatta allo schermo evitando ostacoli, così puoi posizionarlo in modo flessibile senza perdere tempo con regolazioni manuali.

: il proiettore regola da solo messa a fuoco e geometria e si adatta allo schermo evitando ostacoli, così puoi posizionarlo in modo flessibile senza perdere tempo con regolazioni manuali. WiFi 6, Google Cast e app Google Home : la proiezione wireless da smartphone Android è più rapida e stabile, mentre tramite Google Home puoi controllare il dispositivo in tempo reale, per una gestione più comoda dell’home theater.

: la proiezione wireless da smartphone Android è più rapida e stabile, mentre tramite Google Home puoi controllare il dispositivo in tempo reale, per una gestione più comoda dell’home theater. Audio integrato da 20 W e Bluetooth 5.4 bidirezionale : gli altoparlanti offrono un suono avvolgente senza bisogno di sistemi esterni, ma puoi collegare casse o cuffie Bluetooth per un’esperienza ancora più immersiva o per guardare contenuti senza disturbare.

: gli altoparlanti offrono un suono avvolgente senza bisogno di sistemi esterni, ma puoi collegare casse o cuffie Bluetooth per un’esperienza ancora più immersiva o per guardare contenuti senza disturbare. Connessioni versatili e montaggio flessibile : con porte HDMI, USB e jack audio da 3,5 mm puoi abbinarlo a console di gioco, laptop, cuffie e speaker, mentre i fori M5 permettono installazione a soffitto, su tavolo, treppiede o parete.

: con porte HDMI, USB e jack audio da 3,5 mm puoi abbinarlo a console di gioco, laptop, cuffie e speaker, mentre i fori M5 permettono installazione a soffitto, su tavolo, treppiede o parete. Assistenza estesa: il marchio promette supporto clienti 24 ore su 24, 1 anno di sostituzione gratuita, 3 anni di garanzia per le riparazioni e supporto tecnico a vita, un plus importante per chi investe in un videoproiettore domestico.

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Proiettore 4K Google TV WiMiUS G1, approfitta ora dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

FAQ Il proiettore WiMiUS G1 supporta le principali app di streaming italiane? Sì, tramite Google TV puoi usare app come RaiPlay, Mediaset Infinity, DAZN, Paramount+ e NOW. Il proiettore WiMiUS G1 è adatto a un utilizzo in salotto con luci soffuse? La luminosità di 1100 ANSI e il supporto HDR10 lo rendono adatto a visione in ambienti interni poco illuminati. Posso collegare console di gioco e laptop al proiettore WiMiUS G1? Sì, grazie alle porte HDMI e USB puoi collegare facilmente console, PC portatili e altri dispositivi. Il proiettore WiMiUS G1 ha modalità dedicate per i bambini? Sì, tramite Google TV è disponibile una modalità bambini con scelta delle app e limiti di orario impostabili dai genitori.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.