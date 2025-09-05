Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Buone notizie per chi utilizza il piano Free di ChatGPT: i Progetti sono ora disponibili, anche se con alcune limitazioni, anche per chi non ha attivato un abbonamento

Iryna Imago / Shutterstock.com

In sintesi

La funzione Progetti di ChatGPT, prima riservata ai piani a pagamento, è ora disponibile anche per gli utenti Free con alcune limitazioni.

Consente di organizzare le chat in cartelle tematiche e caricare fino a 5 file, con supporto su Android e desktop e presto anche su iOS.

Buone notizie per gli utenti di ChatGPT. Da alcune ore, infatti, OpenAI ha esteso la disponibilità di Progetti, la funzione che permette di organizzare le chat in cartelle tematiche all’interno dell’applicazione del chatbot AI.

In precedenza, Progetti era un’esclusiva dei piani a pagamento mentre ora è disponibile anche per gli utenti Free ovvero per chi utilizza ChatGPT in modo completamente gratuito, con tutte le limitazioni previste in termini di accesso ai modelli più avanzati.

Si tratta di un’aggiunta importante ma che, per il momento, non sarà disponibile per tutti (gli utenti Free su iOS dovranno attendere qualche giorno). Andiamo a fare il punto sulle novità per ChatGPT che, con l’espansione della disponibilità di Progetti, diventa ancora più completo, anche in versione gratuita.

Progetti è disponibile per tutti gli utenti ChatGPT

I lettori più attenti ricorderanno che il lancio di Progetti in ChatGPT è una novità abbastanza recente. La funzione che permette di organizzare le chat in cartelle tematiche, in modo da poter personalizzare ancora di più l’uso del chatbot, è stata rilasciata sul finire dello scorso anno.

Inizialmente, questa funzione è stata accessibile agli utenti paganti e, quindi, ad esempio, a chi utilizza i piani Plus e Pro di ChatGPT. Ora, invece, questa funzione è accessibile per tutti e potrà contribuire a rendere il chatbot AI ancora più utile.

Come si usa Progetti

Per accedere a Progetti basta premere sul tasto “Progetti” o su un’icona a forma di cartella, in base alla versione dell’app utilizzata. A questo punto bisogna scegliere “Nuovo progetto” o il tasto “+” e inserire le informazioni richieste. Una volta creato, il Progetto resterà accessibile agli utenti che potranno scegliere come usarlo.

Naturalmente, per gli utenti Free ci sono delle limitazioni più stringenti rispetto a quelle previste per gli utenti paganti. Con il piano gratuito, infatti, è possibile caricare fino a 5 file all’interno di un Progetto.

Il numero di file aumenta in base al piano scelto e arriva fino a 40 per chi ha un abbonamento Pro oppure Business. Si tratta di un meccanismo analogo a quello che prevede l’utilizzo di GPT-5, disponibile da subito per tutti ma con limitazioni significative per gli utenti Free.

Da segnalare, inoltre, che, per il momento, Progetti è disponibile per le versioni Android e desktop (come app oppure via web) di ChatGPT. L’arrivo su iOS è previsto per i prossimi giorni oppure la massimo nel giro di qualche settimana. Ulteriori dettagli in merito arriveranno a breve.