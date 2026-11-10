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Un'ex docente di 78 anni ferma i robot delle consegne sui marciapiedi di Filadelfia. La protesta diventa virale e porta a un arresto. Ecco perché non intende fermarsi.

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A Filadelfia, Carolyn Marvin, 78 anni, blocca i robot di Uber Eats per contestare l’occupazione dei marciapiedi e gli effetti dell’automazione.

Arrestata il 14 ottobre per condotta disordinata, la professoressa intende difendersi invocando la libertà di espressione e continuare la protesta.

La vicenda divide i cittadini tra preoccupazioni per lavoro e accessibilità e disagi causati dai ritardi, mentre cresce la notorietà di Marvin.

A Filadelfia, una professoressa universitaria di 78 anni protesta contro i robot che consegnano cibo a domicilio bloccando loro la strada sui marciapiedi. Si chiama Carolyn Marvin, ha insegnato comunicazione all’Università della Pennsylvania e contesta l’utilizzo degli spazi pubblici da parte di aziende private. I video delle sue proteste sono diventati virali sui social, attirando l’attenzione anche fuori dagli Stati Uniti. Il 14 ottobre, uno di questi episodi si è concluso con il suo arresto.

Perché Carolyn Marvin protesta contro i robot delle consegne

Da marzo, Uber Eats utilizza a Filadelfia robot autonomi per effettuare le consegne dei ristoranti. I dispositivi, gestiti dalla società Avride, circolano sui marciapiedi della città. Quando Marvin ne incontra uno e ha qualche minuto libero, gli si piazza davanti impedendogli di proseguire. Ha raccontato di essere rimasta anche dieci o quindici minuti a bloccare un singolo robot.

Una delle sue principali preoccupazioni riguarda il rischio che l’automazione faccia perdere opportunità di lavoro ai fattorini, soprattutto a quelli meno pagati. L’ex docente teme anche che questi dispositivi possano ostacolare le persone con difficoltà motorie. A suo avviso, spetta alla collettività decidere chi possa utilizzare i marciapiedi e a quali condizioni.

Marvin ha sollevato inoltre dubbi sulle telecamere installate sui robot e sul loro possibile utilizzo per la sorveglianza degli spazi pubblici. Pur apprezzando le applicazioni dell’intelligenza artificiale in medicina, ritiene che i mezzi autonomi impiegati per le consegne non debbano occupare gli spazi riservati ai pedoni.

L’arresto del 14 ottobre a Filadelfia

Il 14 ottobre, mentre tornava da una vaccinazione antinfluenzale, Marvin ha incontrato un robot nei pressi del Reading Terminal Market, nel centro di Filadelfia. Come aveva già fatto altre volte, si è fermata davanti al dispositivo per impedirgli di avanzare. La scena ha attirato diversi curiosi: alcuni sostenevano la protesta, mentre altri si lamentavano per il ritardo nella consegna.

Secondo la polizia di Filadelfia, gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione. Hanno chiesto ripetutamente alla donna di spostarsi, senza riuscire a convincerla. Marvin è stata quindi ammanettata e ha ricevuto una contestazione per condotta disordinata. La professoressa intende opporsi al provvedimento, sostenendo che la sua protesta sia tutelata dalla libertà di espressione prevista dal Primo emendamento della Costituzione americana.

La vicenda solleva anche una questione legale. Una legge approvata in Pennsylvania nel 2020 equipara i dispositivi autonomi per le consegne ai pedoni, ma stabilisce che debbano comunque dare la precedenza alle persone.

La protesta continua e divide la città

L’arresto non ha scoraggiato Marvin, che ha continuato a bloccare i robot. Durante un’uscita documentata dal Guardian, la professoressa ha fermato un dispositivo su Walnut Street. Il mezzo ha provato ad aggirarla, prima di entrare in modalità di inattività. Marvin si è quindi allontanata per raggiungere l’università.

Le sue iniziative dividono i cittadini. Alcuni passanti la ringraziano per aver richiamato l’attenzione sulle conseguenze dell’automazione per i lavoratori. Altri, invece, le fanno notare che i clienti rischiano di ricevere il pranzo in ritardo.

Intanto, la sua notorietà è cresciuta al punto che, durante Halloween, alcuni residenti si sono travestiti da Marvin e da robot delle consegne.

La professoressa ha già dichiarato di voler continuare a protestare ed è pronta a difendere le proprie ragioni anche davanti a un giudice.