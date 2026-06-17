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Non basta una passata veloce: così pulisci (bene) tastiera e telecomando

Gel, kit multifunzione, tamponi e soffiatori elettrici: abbiamo scelto quattro soluzioni utili per eliminare lo sporco nascosto tra tasti e pulsanti

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Foto di Caterina Damiano

Caterina Damiano

Giornalista

Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Donna che pulisce la tastiera iStock
  • Tastiere e telecomandi sono spesso trascurati ma accumulano polvere, briciole e batteri, rendendoli superfici molto contaminate.
  • Una pulizia regolare protegge igiene e funzionalità: soffiatore per i residui, panno in microfibra e detergente per le superfici.
  • Basta poca manutenzione: passata settimanale e pulizia mensile prolungano la vita dei dispositivi e migliorano l'estetica.

Ci passiamo le mani sopra decine di volte al giorno, spesso mentre mangiamo, mentre rispondiamo al telefono, mentre saltiamo da un’attività all’altra. Eppure tastiere e telecomandi restano quasi sempre fuori da qualsiasi routine di pulizia, relegati a quella zona grigia di oggetti che "sembrano" pulit.

Invece, basta inclinare una tastiera e scuoterla per capire la verità: briciole, polvere, capelli e residui di ogni genere si accumulano tra un tasto e l’altro, lontani dalla vista. Il telecomando ha la stessa storia, con l’aggiunta di passare di mano in mano e di finire spesso sul divano o per terra.

Perché conviene pulirli (e non è solo questione di estetica)

Diversi studi sull’igiene degli ambienti domestici e degli uffici collocano da anni tastiere e telecomandi tra le superfici più contaminate con cui veniamo a contatto, in alcuni casi… più della tavoletta del water. Il motivo è semplice: sono caldi, vengono toccati di continuo e non li disinfetta praticamente nessuno.

Oltre ai batteri c’è anche un problema "meccanico": la polvere e i residui che si infilano sotto i tasti, col tempo, compromettono la pressione e la reattività dei comandi, fino a bloccarli del tutto. Una pulizia regolare non serve solo all’igiene, ma allunga la vita dei dispositivi e ne mantiene la funzionalità.

C’è poi un fattore che si nota subito: una tastiera lucida e un telecomando privo di aloni cambiano la percezione di tutta la postazione e del salotto. È una di quelle piccole manutenzioni a basso costo che restituiscono molto più di quanto richiedono.

Quattro alleati utilissimi

Il mercato degli accessori per la pulizia dell’elettronica è cresciuto parecchio, tra detergenti specifici, panni in microfibra e piccoli aspiratori pensati apposta per gli spazi stretti. Tra le opzioni disponibili, questi quattro coprono esigenze diverse e, per certi versi, si completano tra loro.

Gel dellyy per tastiere e telecomandi

Iniziamo da una soluzione economica, semplice e anche divertente: il gel dellyy è una pasta morbida che si modella sulle superfici e raggiunge gli spazi nei quali panni e spazzole faticano ad arrivare. Premendolo delicatamente tra i tasti o intorno ai pulsanti, raccoglie polvere, briciole, capelli e piccoli residui senza richiedere accessori aggiuntivi.

Delly, gel per pulizia

Delly, gel per pulizia

20,39 €

Può essere una scelta adatta per la pulizia occasionale, soprattutto quando si cerca un prodotto immediato da usare e facile da riporre. La confezione comprende quattro pezzi.

  • Forma modellabile: aderisce ai pulsanti e penetra negli spazi tra i tasti;
  • Confezione multipla: contiene quattro gel da destinare a superfici o ambienti differenti;
  • Impiego versatile: può essere usato su tastiere, telecomandi, griglie e bocchette di ventilazione.

Kit QUMOX 20 in 1 per dispositivi elettronici

Il kit QUMOX concentra in un solo corpo venti strumenti dedicati alla pulizia di tastiere, cuffie, auricolari, smartphone, schermi, obiettivi e fotocamere. Tra gli accessori sono presenti spazzole, punte sottili, estrattori per i tasti, un soffiatore manuale, un flacone spray e un panno in fibra, così da poter intervenire sia sulla polvere sia sulle impronte.

Qmox, <span id

Qmox, 
10,99 €

Si presta alle esigenze di chi utilizza ogni giorno più dispositivi elettronici e preferisce avere un unico kit per la manutenzione della postazione. Gli strumenti dedicati agli auricolari e alla tastiera consentono di raggiungere anche griglie, custodie e zone nascoste sotto i tasti.

  • Dotazione completa: riunisce venti strumenti per superfici e componenti differenti;
  • Accessori per la tastiera: comprende una spazzola ad alta densità ed estrattori per tasti e interruttori;
  • Organizzazione compatta: gli elementi restano raccolti in una struttura facile da conservare e trasportare.

Kit K&F Concept con tamponi in microfibra

Il kit K&F Concept comprende dieci tamponi da 24 millimetri in microfibra, confezionati singolarmente sottovuoto, e un flacone da 20 millilitri di liquido detergente. È stato progettato soprattutto per la pulizia dei sensori full frame delle fotocamere, ma si adatta a tutto perché evita di lasciare pelucchi o striature.

K&F Concept – Kit pulizia

K&F Concept – Kit pulizia

20,99 €

È una soluzione specialistica, rivolta soprattutto a chi deve occuparsi di superfici e componenti delicate. Rispetto ai prodotti destinati alle sole tastiere, richiede maggiore attenzione durante l’impiego.

  • Confezioni individuali: ogni tampone è sigillato sottovuoto per proteggerlo dalla polvere;
  • Microfibra senza pelucchi: la punta morbida è studiata per superfici sensibili;
  • Dosaggio controllato: il flacone a goccia permette di regolare la quantità di detergente applicata.

Soffiatore aspiratore elettrico K&F Concept BS500M

È il prodotto più costoso, e non è un caso: il K&F Concept BS500M svolge una doppia funzione: dalla parte anteriore soffia via polvere e residui, mentre dalla parte posteriore li aspira. Il motore brushless raggiunge una velocità dichiarata di 300.000 giri al minuto e genera un flusso d’aria fino a 150 metri al secondo, utile per intervenire nelle fessure di tastiere, telecomandi e computer.

K&F Concept  – Soffiatore magnetico

K&F Concept  – Soffiatore magnetico

74,99 €

È pensato per chi effettua pulizie frequenti e più approfondite, oppure desidera sostituire le bombolette di aria compressa con un apparecchio ricaricabile. La batteria da 6.000 mAh offre un’autonomia dichiarata fino a 180 minuti e il sistema magnetico permette di montare rapidamente ugelli e spazzole.

  • Doppia modalità: consente di soffiare via lo sporco oppure di aspirarlo;
  • Accessori magnetici: gli ugelli si montano rapidamente e si adattano a diversi impieghi;
  • Illuminazione integrata: le due luci LED aiutano a individuare polvere e residui nelle zone meno visibili.

Come pulire nel modo corretto

La regola di partenza vale per entrambi i dispositivi: prima di iniziare vanno spenti, e nel caso della tastiera scollegata o con le pile rimosse se è wireless. L’umidità in eccesso è il vero nemico dell’elettronica, quindi i liquidi vanno sempre applicati sul panno e mai direttamente sulla superficie.

Per la polvere e le briciole conviene partire dal basso verso l’alto: prima si rimuove lo sporco solido infilato tra i tasti con un soffiatore o un piccolo aspiratore, poi si passa al detergente sulle superfici. Capovolgere la tastiera e dare qualche colpetto sul retro aiuta a far uscire i residui più grossi prima di procedere.

Sui tasti e sulla scocca del telecomando un panno in microfibra leggermente inumidito con un detergente specifico per elettronica fa la differenza, perché non rilascia pelucchi e non graffia. Le fessure e gli angoli, dove si annida lo sporco più ostinato, si raggiungono con un cotton fioc o con la punta sottile degli strumenti pensati apposta.

Per mantenere il risultato nel tempo basta poco: una passata veloce una volta a settimana e una pulizia più accurata una volta al mese. Diventa una routine rapida, e i dispositivi restano igienici e reattivi senza bisogno di interventi drastici.

FAQ

Perché pulire tastiere e telecomandi?

Perché sono tra le superfici più contaminate, ospitano batteri e residui che possono compromettere igiene e funzionamento.

Quando pulirli e con quale frequenza?

Una passata veloce ogni settimana e una pulizia più accurata una volta al mese per mantenere igiene e reattività.

Si possono usare liquidi direttamente sui dispositivi?

No: evitare liquidi diretti. Applicare il detergente su un panno in microfibra leggermente umido.

Come rimuovere briciole e polvere tra i tasti?

Capovolgere la tastiera e darle colpetti, usare soffiatore o piccolo aspiratore per estrarre residui.

Quali strumenti sono consigliati per le fessure?

Cotton fioc o punte sottili di utensili specifici, panni in microfibra e detergenti per elettronica.

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