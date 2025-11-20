Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Uno studio ha analizzato l'origine del bacio: quando è stato dato il primo e quanti lo praticano davvero oggi

123RF

Quando si pensa al bacio, non si può far a meno di ricordare le grandi storie d’amore del cinema. Eppure, secondo un recente studio dell’Università di Oxford, il primo bacio potrebbe essere molto più antico dell’uomo moderno.

I nostri comuni antenati con le grandi scimmie, infatti, avrebbero cominciato a manifestare questa forma di comportamento sociale più di 20 milioni di anni fa.

La tesi è il risultato della ricerca pubblicata su Evolution and Human Behavior, un lavoro innovativo sull’origine del bacio che per la prima volta usa un approccio evolutivo e sistematico.

Cos’è un bacio e il ruolo dei primati

Prima di poter stabilire quando sia apparso il bacio come gesto sociale, è stato necessario darne una definizione precisa. Sembra banale, ma il contatto orale ha avuto diversi scopi nei primati: la tolettatura, la somministrazione o scambio di cibo, il gioco.

Pertanto gli studiosi hanno delimitato i possibili significati del bacio, riducendoli ad una sola definizione: un contatto bocca a bocca non aggressivo e in assenza di cibo.

Chiarito cosa si debba intendere per bacio, la ricerca ha avuto inizio con una massiccia raccolta di dati. Sono stati passati in esame studi su scimpanzè, bonobo, oranghi e altri primati moderni, indagando sulla pratica di contatti labiali simili.

Si tratta di specie presenti in Africa, Asia ed Europa, una distribuzione geografica che rafforza l’ipotesi di un’origine molto antica di certi comportamenti sociali.

Indagine sul nostro passato

Linee evolutive diverse hanno portato al manifestarsi di comportamenti simili. Questa è una delle conclusioni tratte dagli esperti. Il lavoro di ricerca non si è concluso, però, con le indagini sui primati moderni, ma ha espanso il suo perimetro cronologico andando a riguardare anche i nostri antenati più antichi.

A tal fine è stata utilizzata la modellazione bayesiana, uno strumento statistico che consente di stimare la probabilità che gli antenati praticassero il bacio.

Sono servite ben 10 milioni di iterazioni per esaminare gli scenari evolutivi dei primati e ottenere un risultato inequivocabile: la probabilità che il contatto bocca a bocca, privo di scambio di cibo, fosse già in uso nell’antenato delle grandi scimmie è alta.

Il bacio è scritto nel nostro DNA?

In Occidente diamo per scontato che il bacio sia un gesto universale. Gli antropologi però smentiscono questa convinzione, rivelando che appartiene solo al 46% delle culture presenti sul nostro pianeta. Non una, ma molteplici sono le comunità in cui il contatto orale non viene praticato affatto o acquista un significato del tutto diverso da quello a cui gli occidentali sono abituati.

Da qui deriva una domanda quasi esistenziale: il bacio è scritto nel nostro DNA o rappresenta una costruzione socio-culturale? Di fronte a questo enigma i ricercatori di Oxford non ci sono d’aiuto. Lo studio, infatti, non si spinge a stabilire la natura dell’origine ma solo a collocarla temporalmente nella storia evolutiva dell’uomo.