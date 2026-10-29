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Fossili eccezionalmente conservati in Cina rivelano Gerrothorax maritimus, un anfibio marino vissuto circa 237 milioni di anni fa, nel Triassico superiore.

Corazzato e appiattito, questo predatore dei fondali catturava piccoli pesci con rapide aspirazioni, mostrando un adattamento alla vita oceanica finora sconosciuto.

Le analisi degli isotopi di stronzio confermano l’habitat marino, mentre restano da chiarire le strategie riproduttive che permisero a questa specie di prosperare.

La storia dell’evoluzione animale riserva spesso sorprese straordinarie capaci di ribaltare convinzioni consolidate da decenni nella comunità scientifica internazionale. Un team di ricercatori ha portato alla luce in Cina i resti fossili eccezionali di una specie del tutto inedita, battezzata scientificamente Gerrothorax maritimus.

Il Gerrothorax maritimus

Vissuto circa 237 milioni di anni fa durante il periodo geologico del Triassico superiore, questo animale rappresenta ufficialmente il primo anfibio marino mai scoperto nella storia della paleontologia moderna.

La sua esistenza dimostra in modo inequivocabile che almeno un ramo di questi antichi vertebrati fu capace di colonizzare stabilmente gli oceani, un habitat ritenuto storicamente inaccessibile a causa della delicata fisiologia cutanea tipica di questo specifico gruppo zoologico.

Un corpo corazzato e abitudini da predatore abissale

Il reperto fossile si compone in modo dettagliato di due scheletri quasi completi rinvenuti all’interno di un’antica fossa marina situata nell’attuale provincia cinese di Guizhou.

L’attenta analisi morfologica effettuata dagli esperti evidenzia un corpo insolitamente piatto e largo, completamente protetto da una fitta corazza ossea formata da placche dermiche distribuite sia sulla schiena sia sul ventre.

Questa struttura rigida e pesante differisce radicalmente dall’aspetto dei moderni anfibi dal corpo molle, suggerendo una totale incapacità di muoversi agilmente sulla terraferma e una perfetta integrazione con i fondali oceanici.

La particolare conformazione del cranio e dello scheletro della gola indica inoltre che l’animale si nutriva principalmente sfruttando un sofisticato meccanismo di suzione rapida.

L’esemplare probabilmente rimaneva immobile sul fondale marino ad aspettare le prede di passaggio, spalancando improvvisamente la bocca per risucchiare piccoli pesci e organismi marini.

Questa peculiare strategia alimentare ricorda da vicino quella degli odierni squali tappeto, pur non essendoci alcun legame di parentela evolutiva diretta tra le due specie.

La presenza di arti piccoli ma robusti e di ossa perfettamente articolate conferma senza ombra di dubbio che i corpi non furono trasportati da fiumi lontani, ma si depositarono esattamente dove gli esemplari vivevano e cacciavano.

La chimica delle ossa svela il mistero della salinità

Dimostrare con certezza scientifica che un anfibio vivesse stabilmente in mare aperto ha richiesto un’attenta analisi geologica e chimica condotta con strumentazioni avanzate.

Gli oceani del Triassico offrivano risorse abbondanti ma presentavano enormi ostacoli biologici legati alla delicata regolazione dei sali minerali corporei.

Per fugare ogni dubbio sul reale habitat naturale, il team ha misurato con estrema precisione gli isotopi di stronzio presenti nei tessuti fossili.

I valori riscontrati nei campioni combaciano perfettamente con la firma geologica dell’acqua marina dell’epoca, attestando l’assorbimento costante di elementi oceanici durante l’intera vita degli animali.

Restano tuttavia aperte diverse domande cruciali sulla biologia riproduttiva di questa specie misteriosa.

Gli anfibi attuali rilasciano uova prive di guscio protettivo in ambienti di acqua dolce, un limite ecologico che nel passato remoto potrebbe essere stato superato grazie a strategie evolutive oggi perdute.

Il Gerrothorax maritimus apre una nuova fondamentale finestra di studio sulle capacità di adattamento dei vertebrati primitivi, ricordando a tutti noi che la storia della vita sulla Terra ha saputo trovare strade evolutive davvero sbalorditive in epoche remote.