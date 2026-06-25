Amazon Prime Day: crolla il prezzo degli smartphone: sconti fino all'85%

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Terzo giorno di Prime Day e le promo su Amazon continuano a stupire. Anche oggi puoi fare grandissimi affari su tanti prodotti differenti, dai classici smartphone fino agli elettrodomestici e ai prodotti per l’igiene orale. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le trovi raccolte qui in basso. Tra gli smartphone, ci sono l’iPhone 17 e il Galaxy S26 disponibili al minimo storico e con sconti che ti fanno risparmiare centinaia di euro. Per chi vuole spendere poco, c’è il Poco C81 Pro con uno sconto di quasi il 50%.

Tra gli smartwatch il Garmin fenix 8 è uno dei modelli più venduti e il merito è dello sconto del 34% che ti fa risparmiare più di 300 euro. Gli elettrodomestici catturano l’attenzione con promo shock: il robot aspirapolvere Lefant è disponibile con uno sconto del 75%. Ottima anche l’offerta per l’aspirapolvere Dyson V8 Adavanced disponibile al minimo storico con uno sconto del 41%. Per la tua igiene orale, invece, trovi lo spazzolino Oral-B iO 3 con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 60 euro.

In vista del Prime Day arrivano già le prime offerte sui servizi Amazon. Puoi abbonarti gratis per ben quattro mesi ad Amazon Prime Music, oppure iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per tre mesi gratis.

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Amazon, migliori offerte 21 giugno

Smartphone

iPhone 17 (minimo storico e offerta lampo)

Offerta speciale per il Prime Day per uno smartphone top. Da oggi su Amazon trovi l’iPhone 17 con uno sconto di ben 110 euro . L’ultima versione dello smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto di ben 110 euro e puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis. Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire il mercato: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore Fusion e nuova fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più semplice. La batteria è una garanzia e dura per tutto il giorno.

Offerta speciale per il per uno smartphone top. Da oggi su Amazon trovi con uno . L’ultima versione dello smartphone top di Apple è disponibile con uno e puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis. Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire il mercato: con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore Fusion e nuova fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più semplice. La batteria è una garanzia e dura per tutto il giorno. Galaxy S26 (29% di sconto e prezzo al minimo)

La migliore alternativa all’iPhone 17. Grazie alla promo Prime Day il Galaxy S26 è disponibile con uno sconto del 29% al prezzo più basso dell’ultimo periodo e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Scheda tecnica da telefono top: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz (uno dei più compatti sul mercato), processore Exynos 2600 di ultima generazione, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Lo smartphone offre anche funzioni e strumenti AI avanzati.

La migliore alternativa all’iPhone 17. Grazie alla il è disponibile con uno al dell’ultimo periodo e su quello di listino. Lo puoi anche pagare in con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Scheda tecnica da telefono top: da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz (uno dei più compatti sul mercato), di ultima generazione, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Lo smartphone offre anche funzioni e strumenti AI avanzati. Google Pixel 10 (offerta Prime Day e prezzo in picchiata)

Occasione irripetibile per il Google Pixel 10 . Grazie alla promo Prime Day lo trovi con un ottimo sconto del 39% e risparmi ben 350 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Telefono dotato di un display Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G5 progettato appositamente per questo modello e supporta tutte le funzioni AI avanzate sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e la batteria assicura un’autonomia di 24 ore. A questo prezzo è un vero best-buy .

Occasione irripetibile per il . Grazie alla lo trovi con un e su quello di listino. Hai anche la possibilità di il in . Telefono dotato di un ad alta risoluzione, progettato appositamente per questo modello e supporta tutte le funzioni AI avanzate sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e la batteria assicura un’autonomia di 24 ore. A questo è un . Galaxy A37 (40% di sconto e 200 euro di sconto)

Uno dei migliori smartphone medio di gamma che puoi comprare oggi. Il Galaxy A37 è disponibile con uno sconto shock del 40% che ti fa risparmiare più di 200 euro su quello di listino. Grazie all’ offerta Prime Day diventa un vero best buy. Lo smartphone è dotato di un display Supe AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione, processore Exynos che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh . Lo smartphone riceverà aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per ben sei anni.

Uno dei migliori smartphone medio di gamma che puoi comprare oggi. Il è disponibile con uno che ti fa su quello di listino. Grazie all’ diventa un vero best buy. Lo smartphone è dotato di un ad alta risoluzione, processore Exynos che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una . Lo smartphone riceverà aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per ben sei anni. POCO X8 Pro (offerta lampo e super occasione)

Altra ottima promo su Amazon per un telefono medio di gamma. Il POCO X8 Pro è disponibile con uno sconto del 28% e il prezzo scende al minimo storico. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Dotato di un display super luminoso e con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra , fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine e una maxi batteria da 6500 mAh che può durare fino a due giorni. Supporta la ricarica super rapida.

Altra ottima promo su Amazon per un telefono medio di gamma. Il è disponibile con uno e il prezzo scende al minimo storico. Disponibile anche il pagamento in con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Dotato di un display super luminoso e con refresh rate fino a 120 Hz, , fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine e una che può durare fino a due giorni. Supporta la ricarica super rapida. POCO C81 Pro (44% di sconto e costa la metà)

Ecco l’offerta che non devi farti scappare se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone. Il POCO C81 Pro è disponibile con uno sconto del 44% e il prezzo scende a meno di 140 euro. Il telefono, però, vale molto più di quanto lo paghi. Display immersivo da 6,9 pollici, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con supporto dell’intelligenza artificiale e una batteria da 6000 mAh a lunga durata. Un’occasione che non devi assolutamente farti scappare.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Plus (49% di sconto e costa la metà)

Uno dei prodotti più venduti in questi giorni di Prime Day. Parliamo del Fire TV Stick 4K Plus che troviamo con un super sconto del 49% e lo paghiamo solamente 35,99 euro , con anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dispositivo per lo streaming TV, si collega facilmente a qualsiasi televisore e assicura una qualità elevatissima delle immagini. Esperienza cinematografica e senza i fastidiosi problemi di collegamento grazie al supporto al Wi-Fi 6. Supporta tutte le principali piattaforme di streaming e puoi installare centinaia di app. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata per gestire tutti i tuoi dispositivi smart.

Uno dei prodotti più venduti in questi giorni di Prime Day. Parliamo del che troviamo con un e lo , con anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dispositivo per lo streaming TV, si collega facilmente a qualsiasi televisore e assicura una qualità elevatissima delle immagini. Esperienza cinematografica e senza i fastidiosi problemi di collegamento grazie al supporto al Wi-Fi 6. Supporta tutte le principali piattaforme di streaming e puoi installare centinaia di app. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata per gestire tutti i tuoi dispositivi smart. Echo Dot (offerte Prime Day e costa pochissimo)

Se vuoi trasformare la tua abitazione in una smart home, puoi cominciare da questa offerta. Lo smart speaker Echo Dot è disponibile con uno sconto del 54% e costa meno di 30 euro . Oltre a riprodurre con una buona qualità i tuoi brani preferiti, l’Echo Dot permette anche di gestire tutti i dispositivi intelligenti con un semplice comando vocale. Acquistandolo oggi ottieni anche un accesso anticipato ad Alexa+, il nuovo assistente AI sviluppato da Amazon.

Se vuoi trasformare la tua abitazione in una smart home, puoi cominciare da questa offerta. Lo è disponibile con uno e . Oltre a riprodurre con una buona qualità i tuoi brani preferiti, l’Echo Dot permette anche di gestire tutti i dispositivi intelligenti con un semplice comando vocale. Acquistandolo oggi ottieni anche un accesso anticipato ad Alexa+, il nuovo assistente AI sviluppato da Amazon. Amazon Kindle Paperwhite (sconto speciale e affare per tutti)

Con l’arrivo dell’estate e delle vacanze al mare, puoi approfittare dell’ottima offerta per il Kindle Paperwhite, il lettore e-book più veloce con luce frontale a regolazione automatica. Grazie alla promo del 25% approfitti del minimo storico e risparmi ben 50 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Lo schermo è da 7 pollici ed ha un design ottimizzato che lo rende perfetto per i viaggi. Un vero affare che non puoi farti scappare.

Prodotti lowcost

Norton 360 Premium (82% di sconto)

Se vuoi proteggere i tuoi dati personali dai pericoli della Rete, ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi Norton 360 Premium valido per 10 dispositivi e con 75 gigabyte di spazio extra per il Cloud , in offerta con uno sconto dell’82% e lo paghi solamente 20,98 euro . Include anche la protezione avanzata contro le truffe basata sull’intelligenza artificiale. Virus, ransomware e truffe saranno solo un ricordo e hai accesso anche alla VPN per navigare in tutta sicurezza.

Se vuoi proteggere i tuoi dati personali dai pericoli della Rete, ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi valido per e con , in con uno e lo . Include anche la protezione avanzata contro le truffe basata sull’intelligenza artificiale. Virus, ransomware e truffe saranno solo un ricordo e hai accesso anche alla VPN per navigare in tutta sicurezza. Caricabatteria da auto rapido Belkin (60% di sconto e costa meno di 10 euro)

Offerta shock che dura pochissimo: il caricatore rapido per l’auto della Belkin è in promo con uno sconto del 60% e costa meno di 10 euro . Lo colleghi dentro qualsiasi vettura ed è compatibile con qualsiasi smartphone. Nel momento del bisogno puoi ricaricare il tuo telefono e avere sempre l’autonomia necessaria per arrivare a fine giornata.

Offerta shock che dura pochissimo: il è in promo con uno e . Lo colleghi dentro qualsiasi vettura ed è compatibile con qualsiasi smartphone. Nel momento del bisogno puoi ricaricare il tuo telefono e avere sempre l’autonomia necessaria per arrivare a fine giornata. Powerbank SBS (sconto Prime Day e costa pochissimo)

Un accessorio che non può mai mancare nel tuo zaino. Il powerbank SBS da 10.000 mAh è in promo su Amazon con uno sconto del 32% e il prezzo scende a soli 16,99 euro. Permette di ricaricare il tuo smartphone per più volte e puoi anche collegare più dispositivi contemporaneamente. Dotato anche di un cavo integrato per facilitare la ricarica dei dispositivi.

Smartwatch

Garmin fenix 8 (34% di sconto e prezzo al minimo)

Uno degli smartwatch più venduti su Amazon al Prime Day. Il Garmin fenix 8 è disponibile con un ottimo sconto del 34% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Orologio con caratteristiche uniche: schermo AMOLED da 1,4 pollici super luminoso, realizzato con materiali resistenti e sulla scocca è presente anche una torcia LED. Supporta più di 90 app per lo sport e ti aiuta a migliorare giorno dopo giorno. Monitoraggio avanzato della salute con frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue. L’autonomia è da record e arriva fino a 29 giorni.

Uno degli smartwatch più venduti su Amazon al Prime Day. Il è disponibile con un e su quello di listino. Orologio con caratteristiche uniche: super luminoso, realizzato con materiali resistenti e sulla scocca è presente anche una torcia LED. Supporta più di 90 app per lo sport e ti aiuta a migliorare giorno dopo giorno. Monitoraggio avanzato della salute con frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue. L’autonomia è da record e arriva fino a 29 giorni. Garmin vivoactive 6 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

L’orologio per chi pratica sport a livello professionale. Il Garmin vivoactive 6 è disponibile in promo con uno sconto del 34% e risparmi 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zer o. Orologio compatto con schermo AMOLED da 1,2 pollici e più di 80 app per lo sport con anche un coach che ti aiuta negli allenamenti quotidiani. Non manca un GPS che ti geolocalizza in pochissimi secondi. Funzioni ad hoc per la corsa . La batteria ha una durata di 11 giorni.

L’orologio per chi pratica sport a livello professionale. Il è disponibile in promo con uno e su quello di listino. Lo puoi anche pagare in o. Orologio compatto con schermo AMOLED da 1,2 pollici e più di 80 app per lo sport con anche un coach che ti aiuta negli allenamenti quotidiani. Non manca un GPS che ti geolocalizza in pochissimi secondi. . La batteria ha una durata di 11 giorni. Amazfit Active 2 (38% di sconto e super affare)

Se cerchi un orologio al polso elegante, leggero e ricchissimo di funzioni senza spendere una fortuna, l’Amazfit Active 2 è l’affare del giorno: crolla al suo minimo storico con il 38% di sconto e l’opzione delle 5 rate a tasso zero. Questo smartwatch supporta i pagamenti contactless direttamente dal polso, integra chiamate Bluetooth chiare e un monitoraggio continuo della salute e dello sport (frequenza cardiaca, sonno, stress e saturazione dell’ossigeno). La batteria ha un’autonomia fino a 10 giorni, mentre le modalità di allenamento sono più di 160.

Smart TV

Smart TV Hisense 55 pollici (offerta shock e prezzo al minimo)

Ottimo rapporto qualità-prezzo per lo smart TV Hisense da 55 pollici con pannello QLED. Da oggi è disponibile con uno sconto del 37% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Televisore di fascia alta con refresh rate fino a 144 Hz per una maggiore fluidità quando giochi con i tuoi titoli preferiti. Supporta Alexa per i comandi vocali e assicura un audio da cinema. Il sistema operativo VIDAA supporta le principali app per lo streaming.

per lo con pannello QLED. Da oggi è disponibile con uno e su quello di listino. Lo puoi anche pagare in . Televisore di fascia alta con refresh rate fino a 144 Hz per una maggiore fluidità quando giochi con i tuoi titoli preferiti. Supporta Alexa per i comandi vocali e assicura un audio da cinema. Il sistema operativo VIDAA supporta le principali app per lo streaming. Smart TV LG QNED84 da 75 pollici (offerta Prime Day e sconto top)

Offerta speciale per lo smart TV LG QNED84 da ben 75 pollici. Oggi è il protagonista di un’offerta lampo su Amazon che ti permette di risparmiare ben 400 euro netti sul prezzo di listino, con la possibilità di dilazionare la spesa in 5 comode rate a tasso zero. La tecnologia Quantum Dot e NanoCell combinata (QNED) offre colori ricchi, puri e realistici, gestiti dal potente processore α7 Gen8 di LG con Intelligenza Artificiale. Incluso nella confezione trovi il telecomando puntatore per muoverti tra le app con la massima fluidità. Il sistema operativo webOS è una garanzia.

Cuffie

AirPods 4 con cancellazione del rumore (minimo storico e best buy)

Le Apple AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore sono le protagonisti del giorno su Amazon con uno sconto netto del 33% e la comodità di 5 rate a tasso zero . Si tratta del modello più venduto in assoluto sulla piattaforma , grazie a un design open-ear riprogettato per un comfort elevato e al chip H2 che offre un audio adattivo e una rimozione del rumore ambientale. L’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa ti proietta direttamente al centro della musica. Danno il meglio di loro con i dispositivi Apple grazie all’integrazione con Siri, ma funzionano con qualsiasi smartphone.

Le sono le protagonisti del giorno su Amazon con uno . Si tratta del modello , grazie a un design open-ear riprogettato per un comfort elevato e al chip H2 che offre un audio adattivo e una rimozione del rumore ambientale. L’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa ti proietta direttamente al centro della musica. Danno il meglio di loro con i dispositivi Apple grazie all’integrazione con Siri, ma funzionano con qualsiasi smartphone. Beats Studio Pro (57% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Le cuffie over-ear Beats Studio Pro crollano di prezzo su Amazon con uno sconto del 57% che dimezza abbondantemente il prezzo originale. Dotate di una piattaforma acustica completamente personalizzata per un suono potente e bilanciato, offrono una cancellazione attiva del rumore (ANC) adattiva di livello professionale e una modalità Trasparenza impeccabile. Vantano un’autonomia record fino a 40 ore di ascolto e una compatibilità nativa perfetta sia con dispositivi Apple che Android.

Elettrodomestici

Lefant M5 Max (doppio sconto e risparmi 1450 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti premium Lefant M5 Max è una delle migliori offerte per gli elettrodomestici che trovi oggi su Amazon grazie a un doppio sconto combinato che ti regala un risparmio pazzesco di 1450 euro netti. Parliamo di elettrodomestico di fascia alta dotato di un rullo da 20 cm e una potenza di aspirazione elevata. La sua stazione base multifunzione automatizza tutto: svuota la polvere (per mesi di autonomia), lava il rullo con acqua calda a 75 °C e lo asciuga per eliminare batteri e cattivi odori. Grazie alla navigazione laser intelligente, mappa la casa in 3D ed evita ogni ostacolo.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti premium è una delle migliori offerte per gli elettrodomestici che trovi oggi su Amazon grazie a un netti. Parliamo di elettrodomestico di fascia alta dotato di un rullo da 20 cm e una potenza di aspirazione elevata. La sua stazione base multifunzione automatizza tutto: svuota la polvere (per mesi di autonomia), lava il rullo con acqua calda a 75 °C e lo asciuga per eliminare batteri e cattivi odori. Grazie alla navigazione laser intelligente, mappa la casa in 3D ed evita ogni ostacolo. DREAME Aqua 10 Ultra (38% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Se cerchi il massimo per la pulizia dei pavimenti, il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame Aqua10 Ultra è disponibile per il Prime Day con un super sconto del 38% e la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero . Questo robot è dotato di una potenza d’aspirazione da record e un’intelligenza artificiale avanzata in grado di riconoscere ed evitare gli ostacoli al millimetro. La sua base all-in-one lava i moci, li asciuga e gestisce lo sporco in totale autonomia senza che tu debba muovere un dito per settimane.

Se cerchi il massimo per la pulizia dei pavimenti, il robot aspirapolvere e lavapavimenti è disponibile per il Prime Day con un . Questo robot è dotato di una potenza d’aspirazione da record e un’intelligenza artificiale avanzata in grado di riconoscere ed evitare gli ostacoli al millimetro. La sua base all-in-one lava i moci, li asciuga e gestisce lo sporco in totale autonomia senza che tu debba muovere un dito per settimane. Dyson V8 Advanced (offerta Prime Day e prezzo crollato)

Offerta shock su Amazon per il Dyson V8 Advanced , oggi disponibile con un forte sconto del 41% che ti fa risparmiare più di 150 euro . Dotato del motore digitale ad altissime prestazioni Dyson V8 e della tecnologia ciclonica proprietaria, cattura polvere e allergeni senza alcuna perdita di aspirazione. Il vero punto di forza è la spazzola con tecnologia anti-groviglio avanzata, che rimuove automaticamente peli di animali e capelli dal rullo convogliandoli nell’apposito contenitore. La spazzola Motorbar si adatta a qualsiasi pavimento.

Offerta shock su Amazon per il , oggi disponibile con un forte . Dotato del motore digitale ad altissime prestazioni e della cattura polvere e allergeni senza alcuna perdita di aspirazione. Il vero punto di forza è la spazzola con tecnologia anti-groviglio avanzata, che rimuove automaticamente peli di animali e capelli dal rullo convogliandoli nell’apposito contenitore. La spazzola Motorbar si adatta a qualsiasi pavimento. Friggitrice ad aria Ninja Double Stack XL (41% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Per chi vuole cucinare per tutta la famiglia salvando spazio prezioso sul piano della cucina, la risposta ideale è la Ninja Double Stack XL , oggi in forte sconto del 41%. A differenza dei modelli tradizionali, questa friggitrice si sviluppa in verticale con un doppio scomparto super capiente , permettendoti di cuocere fino a 4 pietanze contemporaneamente grazie alle griglie incluse. Cibi croccanti, sani e con fino al 75% di grassi in meno con la massima velocità. Puoi scegliere tra 6 programmi di cottura differenti.

Per chi vuole cucinare per tutta la famiglia salvando spazio prezioso sul piano della cucina, la risposta ideale è la , oggi in forte sconto del 41%. A differenza dei modelli tradizionali, questa friggitrice si sviluppa in verticale con un , permettendoti di cuocere fino a 4 pietanze contemporaneamente grazie alle griglie incluse. Cibi croccanti, sani e con fino al 75% di grassi in meno con la massima velocità. Puoi scegliere tra 6 programmi di cottura differenti. De’Longhi Vertuo Pop (offerta lampo e prezzo al minimo)

La macchina per il caffè De’Longhi Nespresso Vertuo Pop tocca il suo minimo storico con uno sconto del 46%. L’offerta non finisce qui: nella confezione sono incluse ben 60 capsule assortite per iniziare a gustare i tuoi caffè preferiti fin da subito. Sfruttando la tecnologia di estrazione Centrifusion, la macchina legge il codice a barre sulla capsula e regola automaticamente i parametri per erogare un caffè perfetto con una crema ricca e densa, dall’espresso alla tazza grande. Ideale sia per la cucina sia per l’ufficio.

Igiene orale

Spazzolino Oral-B iO 3 (57% di sconto e prezzo al minimo)

Per la tua igiene orale oggi trovi lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 in promo con un super sconto del 57% che fa scendere il prezzo sotto i 60 euro. Disponibile anche il pagamento in 3 rate a tasso zero. Non a caso è il più venduto nella sua categoria. Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche una testina di ricambio, la custodia di ricarica e un tubetto di dentifricio Ora-B Pro Expert. Risultati visibili dopo una sola settimana e gengive più sane. Puoi scegliere tra tre modalità di spazzolamento.

Per la tua igiene orale oggi trovi lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 in promo con un super sconto del 57% che fa scendere il prezzo sotto i 60 euro. Disponibile anche il pagamento in 3 rate a tasso zero. Non a caso è il più venduto nella sua categoria. Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche una testina di ricambio, la custodia di ricarica e un tubetto di dentifricio Ora-B Pro Expert. Risultati visibili dopo una sola settimana e gengive più sane. Puoi scegliere tra tre modalità di spazzolamento. 10 testine Oral-B Precision Clean (maxi sconto e maxi scorta)

Offerta shock per questa confezione con 10 testine Oral-B Precision Clean. Con lo sconto shock del 64% il prezzo scende a meno di 20 euro e le paghi meno di 2 euro l’una. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini Oral-B. Rimuove fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto ad uno spazzolino manuale.

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