Amazon, climatizzatore Pinguino De'Longhi a prezzo stracciato: sconti all'85%

De' Longhi

Seconda giornata di Prime Day e le offerte su Amazon continuano a catturare l’attenzione. I prodotti in offerta sono migliaia e noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori occasioni ancora attive. Le trovi raccolte qui in basso e suddivise per categoria di prodotto. Tra i dispositivi più ricercati c’è il condizionatore portatile Pinguino De’Longhi PAC EM82, anche a causa dell’ondata di calore che sta soffocando gran parte dell’Italia. Grazie allo sconto del 34% approfitti del minimo storico e fai un super affare. Tra i prodotti bestseller ci sono anche smartphone come il Galaxy S26 Ultra disponibile con uno sconto di 500 euro, oppure il moto g56 in offerta con un super sconto del 42% e costa pochissimo.

Tra gli smartwatch c’è l’Apple Watch Ultra 3 al minimo storico, mentre tra i dispositivi Amazon cattura l’attenzione il Fire TV Stick 4K Select che trovi con uno sconto del 55% e costa pochissimo. Anche tra gli elettrodomestici ci sono ottimi affari: il robot aspirapolvere roborock Saros 10R è disponibile a metà prezzo, mentre la macchina per il caffè De’Longhi la trovi con uno sconto del 39% al minimo storico.

Le offerte sono riservate solamente agli utenti iscritti al servizio Prime. Se non sei ancora abbonato, puoi farlo adesso e utilizzare la prova gratuita di 30 giorni. Ti basta cliccare qui. Oltre ad accedere alle offerte esclusive del Prime Day, puoi utilizzare tantissimi altri servizi di Amazon, a partire da Prime Video e da Amazon Prime Music.

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Prime Day Amazon, le migliori offerte del 24 giugno

Smartphone

Galaxy S26 Ultra (prezzo in picchiata al Prime Day)

Super offerta per il Galaxy S26 Ultra . Lo smartphone premium di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 33% e il prezzo scende al minimo storico . Il r isparmio netto è di ben 500 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La scheda tecnica si basa su un display Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD. Prestazioni fulminee grazie al processore Snapdragon 8 Gen5. Uno dei punti forti è il comparto fotografico composto da una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel , obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e doppio teleobiettivo. La batteria da 5000 mAh ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Nella scocca è presente anche la S Pen che lo trasforma in un taccuino digitale.

Super offerta per il . Lo smartphone premium di Samsung è disponibile in con uno e il . Il r e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La scheda tecnica si basa su un con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD. Prestazioni fulminee grazie al processore Snapdragon 8 Gen5. Uno dei punti forti è il comparto fotografico composto da una quadrupla fotocamera posteriore con , obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e doppio teleobiettivo. La ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Nella scocca è presente anche la S Pen che lo trasforma in un taccuino digitale. Google Pixel 10 (offerta Prime Day e prezzo in picchiata)

Occasione irripetibile per il Google Pixel 10 . Grazie alla promo Prime Day lo trovi con un ottimo sconto del 39% e risparmi ben 350 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Telefono dotato di un display Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G5 progettato appositamente per questo modello e supporta tutte le funzioni AI avanzate sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e la batteria assicura un’autonomia di 24 ore. A questo prezzo è un vero best-buy .

Occasione irripetibile per il . Grazie alla lo trovi con un e su quello di listino. Hai anche la possibilità di il in . Telefono dotato di un ad alta risoluzione, progettato appositamente per questo modello e supporta tutte le funzioni AI avanzate sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e la batteria assicura un’autonomia di 24 ore. A questo è un . Galaxy A57 (minimo storico e affare per tutti)

Tra i migliori telefoni della fascia media troviamo il Galaxy A57. Lo smartphone di Samsung da poco uscito sul mercato è disponibile con uno sconto del 33% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Telefono dotato di un ottimo display immersivo Super AMOLED da 6,7 pollici , processore Exynos che assicura prestazioni top, tripla fotocamera nella parte posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Riceverà gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per ben sei anni.

Tra i migliori telefoni della fascia media troviamo il Lo smartphone di Samsung da poco uscito sul mercato è disponibile con uno e su quello di listino. Telefono dotato di un , processore Exynos che assicura prestazioni top, tripla fotocamera nella parte posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una che dura per tutto il giorno. Riceverà gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per ben sei anni. moto g56 (42% di sconto e affare immediato)

Offerta shock per l’ottimo moto g56 . Con l’ offerta Prime Day lo troviamo su Amazon con uno sconto del 42% e risparmi ben 170 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Dotato di un display da 6,72 pollici ad alta risoluzione, un processore MediaTek Dimensity 7060 per prestazioni sempre al top, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da ben 5100 mAh a ricarica rapida. Offerta esclusiva Amazon.

Offerta shock per . Con l’ lo troviamo su con uno e risparmi ben 170 euro. Puoi anche il in . Rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Dotato di un ad alta risoluzione, un per prestazioni sempre al top, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una da a ricarica rapida. Offerta esclusiva Amazon. Galaxy A17 (prezzo stracciato e affare per tutti)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone trovi in offerta anche il Galaxy A17 . Versione economica di Samsung, è disponibile in offerta con un ottimo sconto del 37% e approfitti del minimo storico : lo paghi solamente 132 euro. Assicura buone prestazioni grazie allo schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore MediaTek di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria da 5000 mAh . A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo trovi in offerta anche il . Versione economica di Samsung, è disponibile in con un e approfitti del : lo Assicura buone prestazioni grazie allo schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, di ultima generazione, con sensore principale da 50 megapixel e per finire una da . A questo prezzo è difficile trovare di meglio. realme P4 Lite (offerta lancio e prezzo mini)

Uscito sul mercato da pochi giorni e già disponibile in offerta su Amazon con una promo lancio imperdibile. Il realme P4 Lite è disponibile con un super sconto del 46% e lo paghi praticamente la metà, con la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un ampio schermo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore e una batteria massiva di 6600 mAh. Perfetto per chi lo utilizza per telefonare, inviare messaggi e restare informato sui social.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select (55% di sconto e prezzo stracciato)

Il più venduto nella categoria “Dispositivi Amazon”. Il Fire TV Stick 4K Select sta avendo grandissimo successo in questi giorni e il merito è dello sconto del 55% che fa crollare il prezzo a soli 24,99 euro. Ottimo dispositivo per lo streaming in 4K che si collega facilmente al TV e ti permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming. Inoltre, acquistandolo oggi, hai anche accesso anticipato ad Alexa+, il nuovo assistente AI sviluppato da Amazon. Nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa.

Il più venduto nella categoria “Dispositivi Amazon”. Il sta avendo grandissimo successo in questi giorni e il merito è dello che fa a soli Ottimo dispositivo per lo che si collega facilmente al TV e ti permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming. Inoltre, acquistandolo oggi, hai anche accesso anticipato ad Alexa+, il nuovo assistente AI sviluppato da Amazon. Nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa. Telecamera esterna Blink 2K+ (65% di sconto e affare per tutti)

Prezzo mai visto prima per la telecamera per l’esterno Blink 2K+ . Grazie allo sconto del 65% il prezzo scende sotto i 35 euro e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Assicura immagini con risoluzione 2K e ha anche l’audio ottimizzato per ascoltare cosa sta accadendo intorno a te. Ti avvisa in tempo reale se nota qualcosa di anomalo e la puoi controllare comodamente dall’app dello smartphone. Le pile hanno un’autonomia di due anni.

Prezzo mai visto prima per la . Grazie allo il e la puoi anche Assicura immagini con risoluzione 2K e ha anche l’audio ottimizzato per ascoltare cosa sta accadendo intorno a te. Ti avvisa in tempo reale se nota qualcosa di anomalo e la puoi controllare comodamente dall’app dello smartphone. Le hanno di Kindle Scribe (40% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Offerta eccezionale per il Kindle Scribe, il lettore e-book dotato di un ampio schermo anti-riflesso da 10,2 pollici e di una penna che lo trasforma in un taccuino. Grazie alla promo Prime Day lo trovi con un super sconto del 40% e il prezzo crolla al minimo storico, con un risparmio netto di 180 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Puoi scrivere, prendere appunti, sottolineare intere frasi per facilitare lo studio. Puoi anche lavorare su documenti di lavoro.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (85% di sconto e prezzo crollato)

Ecco una delle migliori offerte della giornata e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% e il prezzo scende a meno di 12 euro. Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.

Ecco una delle della e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo in con un e il Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate. Casa wireless economica (la più venduta su Amazon)

Offerta shock per questa cassa Bluetooth economica , al momento la più venduta su Amazon . Grazie allo sconto del 73% disponibile al Prime Day la paghi meno di 30 euro e fai un super affare. Assicura una qualità dell’audio elevata con bassi profondi, mentre l’autonomia arriva fino a 24 ore. Essendo impermeabile è la compagna ideale per le tue feste in piscina o al mare. Le scorte sono limitate e ti conviene approfittarne subito.

per questa , al momento . Grazie allo disponibile al Prime Day la e fai un super affare. Assicura una qualità dell’audio elevata con bassi profondi, mentre l’autonomia arriva fino a 24 ore. Essendo impermeabile è la compagna ideale per le tue feste in piscina o al mare. Le scorte sono limitate e ti conviene approfittarne subito. Nescafé Dolce Gusto (44% di sconto e prezzo stracciato)

Per un caffè come quello del bar, su Amazon trovi la confezione con 96 capsule Nescafé Dolce Gusto Espresso Barista (intensità 9) in promo con un super sconto del 44% e il prezzo scende a soli 21,99 euro. Compatibili con le macchine Nescafé Docle Gusto. Acquistandone quattro unità ottieni uno sconto extra del 5% e puoi anche impostare l’acquisto periodico per ottenere uno sconto extra. Fai scorta e non perdere questa opportunità.

Smartwatch

Apple Watch Ultra 3 (prezzo al minimo e offerta shock)

Calo di prezzo e minimo storico per l’ Apple Watch Ultra 3 . Lo smartwatch ultra resistente del colosso di Cupertino è disponibile in promo con uno sconto che ti fa risparmiare poco più di 120 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Le caratteristiche e le funzioni sono uniche: schermo super ampio per avere sempre tutto sotto controlo, corona girevole per navigare tra le funzioni, tante modalità di allenamento con statistiche avanzate e monitoraggio accurato della salute ( app ECG sempre pronta per essere utilizzata) e del sonno.

Calo di prezzo e minimo storico per l’ . Lo smartwatch ultra resistente del colosso di Cupertino è disponibile in con uno che ti fa su quello di listino. Lo puoi anche . Le caratteristiche e le funzioni sono uniche: schermo super ampio per avere sempre tutto sotto controlo, corona girevole per navigare tra le funzioni, tante modalità di allenamento con statistiche avanzate e monitoraggio accurato della salute ( sempre pronta per essere utilizzata) e del sonno. Garmin Venus 3S (40% di sconto e prezzo in picchiata)

Se sei alla ricerca di un orologio smart per la vita di tutti i giorni comodo da indossare, ecco la promo che fa per voi. Da oggi su Amazon trovate il Garmin Venu 3S in promo con uno sconto del 40% e risparmi più di 170 euro su quello di listino. Smartwatch dotato di un display AMOLED con luminosità elevata, più di 30 app per lo sport e sensori di ultima generazione per tenere sempre sotto controllo la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. La batteria ha una durata di 10 giorni.

Se sei alla ricerca di un orologio smart per la vita di tutti i giorni comodo da indossare, ecco la promo che fa per voi. Da oggi su Amazon trovate il in con uno e su quello di listino. Smartwatch dotato di un con luminosità elevata, e sensori di ultima generazione per tenere sempre sotto controllo la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. La ha una Polar Ignite 2 (60% di sconto e affare per tutti)

L’offerta è una di quelle che devi cogliere al volo. Su Amazon è disponibile il Polar Ignite 2 con uno sconto del 60% e il risparmio netto è di poco superiore ai 140 euro. Approfitti del minimo storico e acquisti un orologio per il fitness dotato di tante funzioni molto utili. Hai il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale direttamente al polso, una guida personalizzata per gli allenamenti e il monitoraggio del recupero. Un sportwatch completo e da oggi a un prezzo super competitivo.

Smart TV

Fire TV Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Tra le offerte shock del Prime Day troviamo anche gli smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. In offerta ci sono le tre versioni disponibili da 43″, 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 48% e il 49% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto. A questo prezzo approfitti del minimo storico di sempre e sono tra i migliori smart TV che puoi acquistare oggi in questa fascia di prezzo.

Elettrodomestici

Pinguino De’Longhi L’Originale PAC EM82 (34% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Il condizionatore portatile Pinguino De’Longhi PAC EM82 crolla su Amazon con uno sconto del 34% e la possibilità di pagamento in 5 rate a tasso zero . Con i suoi ben 9400 BTU di potenza , questo alleato silenzioso è in grado di rinfrescare, deumidificare e ventilare ambienti di grandi dimensioni in pochissimi minuti, mantenendo i consumi ridotti grazie alla classe energetica A. Essendo pronto all’uso e dotato di ruote, lo sposti facilmente dove serve senza alcun lavoro di muratura. Ideale per stanze di 30-35 metri quadrati. Lo puoi utilizzare sia in casa sia in ufficio.

Il condizionatore portatile crolla su Amazon con uno . Con i suoi ben , questo alleato silenzioso è in grado di rinfrescare, deumidificare e ventilare ambienti di grandi dimensioni in pochissimi minuti, mantenendo i consumi ridotti grazie alla classe energetica A. Essendo pronto all’uso e dotato di ruote, lo sposti facilmente dove serve senza alcun lavoro di muratura. Ideale per stanze di 30-35 metri quadrati. Lo puoi utilizzare sia in casa sia in ufficio. Lefant M3 Max (73% di sconto e risparmi 800 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 è protagonista di un’ottima offerta per il Prime Day: oggi beneficia di uno sconto immediato del 73% che ti regala un risparmio di 800 euro . Dotato di una stazione avanzatissima che gestisce in totale autonomia lo svuotamento della polvere e l’asciugatura automatica dei moci, questo modello pulisce a fondo ogni angolo senza che tu debba muovere un dito per settimane. Lo puoi controllare da remoto anche tramite l’app dello smartphone.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è protagonista di un’ottima offerta per il Prime Day: oggi beneficia di uno . Dotato di una stazione avanzatissima che gestisce in totale autonomia lo svuotamento della polvere e l’asciugatura automatica dei moci, questo modello pulisce a fondo ogni angolo senza che tu debba muovere un dito per settimane. Lo puoi controllare da remoto anche tramite l’app dello smartphone. roborock Saros 10R (costa la metà e risparmi 700 euro)

Altra super occasione per un robot aspirapolvere e lavapavimenti. Grazie alla promo Prime Day, il r oborock Saros 10R distrugge il proprio listino con uno sconto netto del 49% . Questo elettrodomestico per la pulizia si distingue per un design sottile e compatto che gli permette di infilarsi sotto qualsiasi mobile, senza rinunciare a una potenza di aspirazione elevata e a una stazione multifunzionale avanzata che lava i moci ad alta temperatura e svuota lo sporco da sola. Lava il pavimento in modo professionale e arriva a pulire anche i bordi.

Altra super occasione per un robot aspirapolvere e lavapavimenti. Grazie alla promo Prime Day, il distrugge il proprio listino con uno . Questo elettrodomestico per la pulizia si distingue per un design sottile e compatto che gli permette di infilarsi sotto qualsiasi mobile, senza rinunciare a una potenza di aspirazione elevata e a una stazione multifunzionale avanzata che lava i moci ad alta temperatura e svuota lo sporco da sola. Lava il pavimento in modo professionale e arriva a pulire anche i bordi. Ninja MAX (47% di sconto e prezzo stracciato)

La friggitrice ad aria Ninja Max crolla su Amazon con uno sconto del 47% che la fa costare praticamente la metà . Caratterizzata da un doppio cestello indipendente , ti permette di cucinare due pietanze diverse in due modalità differenti, sincronizzando la fine della cottura grazie alla funzione Smart Finish. Ideale per preparare pasti sani, croccanti e con l’85% di grassi in meno per tutta la famiglia, ha componenti antiaderenti lavabili comodamente in lavastoviglie. Puoi scegliere tra sei diverse modalità di cottura, per dare libero sfogo alla tua creatività.

La friggitrice ad aria crolla su Amazon con uno . Caratterizzata da un , ti permette di cucinare due pietanze diverse in due modalità differenti, sincronizzando la fine della cottura grazie alla funzione Smart Finish. Ideale per preparare pasti sani, croccanti e con l’85% di grassi in meno per tutta la famiglia, ha componenti antiaderenti lavabili comodamente in lavastoviglie. Puoi scegliere tra sei diverse modalità di cottura, per dare libero sfogo alla tua creatività. roborock H60 Hub (58% di sconto e 5 rate a tasso zero)

L’aspirapolvere senza fili Roborock H60 Hub è protagonista di un ribasso pazzesco su Amazon grazie a uno sconto del 58% , abbinato alla comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero . Leggerissimo, maneggevole e dotato di un motore ad altissima efficienza, sradica lo sporco da pavimenti e tappeti in una sola passata. Il sistema di filtrazione avanzato cattura allergeni e microparticelle restituendo aria pura all’ambiente. La spazzola è ideale per raccogliere anche i peli degli animali. Autonomia che arriva fino a 60 minuti.

L’aspirapolvere senza fili è protagonista di un ribasso pazzesco su Amazon grazie a uno , abbinato alla comodità del pagamento in . Leggerissimo, maneggevole e dotato di un motore ad altissima efficienza, sradica lo sporco da pavimenti e tappeti in una sola passata. Il sistema di filtrazione avanzato cattura allergeni e microparticelle restituendo aria pura all’ambiente. La spazzola è ideale per raccogliere anche i peli degli animali. Autonomia che arriva fino a 60 minuti. De’Longhi Dedica Style (offerta Prime Day e prezzo al minimo)

La macchina per il caffè manuale De’Longhi Dedica Style scende di prezzo con un forte sconto del 39% e l’opzione delle 5 rate a tasso zero. Compatta e maneggevole, è dotato di una pompa professionale a 15 bar di pressione per preparare caffè cremosi. Non manca il montalatte per creare manualmente una schiuma di latte ricca e cremosa come al bar. Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E.

Cuffie

AirPods 4 (le più vendute, sconto incredibile)

Una delle migliori offerte del Prime Day. Le AirPods 4 sono disponibili in offerta con un super sconto del 34% e il loro prezzo scende sotto i 100 euro . Nuovo design ergonomico e sono molto comode da indossare anche per lunghe sessioni di ascolto. Audio spaziale che si adatta alla forma del tuo orecchio e sono resistenti al sudore e all’acqua. Si collegano con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con i prodotti Apple. L’autonomia è fino a 24 ore utilizzando la custodia di ricarica.

Una delle migliori offerte del Prime Day. Le sono disponibili in con un e il . Nuovo design ergonomico e sono molto comode da indossare anche per lunghe sessioni di ascolto. Audio spaziale che si adatta alla forma del tuo orecchio e sono resistenti al sudore e all’acqua. Si collegano con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con i prodotti Apple. utilizzando la custodia di ricarica. AirPod Max (offerta IVA e prezzo al minimo)

Le cuffie over-ear di Apple scendono al prezzo che tutti stavano aspettando. LeApple AirPods Max sono protagoniste di una promo unica su Amazon che taglia virtualmente l’IVA, garantendo un risparmio immediato di ben 130 euro sul prezzo di listino. Dotate di un audio ad alta fedeltà, della migliore cancellazione attiva del rumore (ANC) sul mercato e della modalità Trasparenza, offrono un comfort elevato grazie ai cuscinetti in tessuto a rete acustica. Per rendere l’acquisto ancora più leggero, puoi approfittare del pagamento in 5 comode rate a tasso zero.

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