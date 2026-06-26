Prime Day, offerte last minute: ecco le migliori promo di oggi

Dyson

Inizia l’ultimo giorno di Prime Day e bisogna affrettarsi per approfittare dello offerte shock che troviamo oggi 26 giugno su Amazon. Per questo ultimo giorno il sito di e-commerce ha fatto le cose in grande, lanciando nuove offerte o abbassando i prezzi di dispositivi già in promo. Le offerte speciali sono anche contraddistinte da uno speciale badge “Grande offerta Prime”. Badge disponibile ad esempio per l’iPhone Air che trovi con uno sconto del 31% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino (minimo storico). Altro ottimo smartphone in promo è il Galaxy S26 grazie allo sconto del 31% e risparmi più di 300 euro. Se vuoi spendere poco c’è il Galaxy A17 a meno di 140 euro con lo sconto del 37%.

Tra le grandi offerte Prime c’è anche l’Apple Watch 11 disponibile con uno sconto del 30%, oppure il PC portatile Dell 15 che trovi con uno sconto del 39% al prezzo più basso di sempre diventa un vero best-buy. Le super offerte le troviamo anche per gli elettrodomestici: il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 è il più venduto su Amazon grazie allo sconto del 42%. Per combattere il caldo estivo, invece, è disponibile il condizionatore portatile Pinguino De’Longhi PAC EM90 con lo sconto del 30%. Infine, continua l’offerta best-seller per le AirPods 4: con lo sconto del 34% sono da acquistare subito.

Le offerte sono riservate solamente agli utenti iscritti al servizio Prime. Se non sei ancora abbonato, puoi farlo adesso e utilizzare la prova gratuita di 30 giorni. Ti basta cliccare qui. Oltre ad accedere alle offerte esclusive del Prime Day, puoi utilizzare tantissimi altri servizi di Amazon, a partire da Prime Video e da Amazon Prime Music.

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Prime Day Amazon, le migliori offerte del 26 giugno

Smartphone

iPhone Air (offerta speciale Prime Day)

Offerta super aggressiva al Prime Day per l’ iPhone Air . Il nuovo smartphone super sotto di Apple è disponibile in promo con uno sconto del 31% e il risparmio è di poco meno di 400 euro. Lo puoi pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento. Per un telefono Apple uscito da poco sul mercato è una super occasione e non te la devi far sfuggire. La scheda tecnica è quella di un telefono premium: schermo ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, fotocamera Fusion da 48 megapixel e fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici.

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La migliore alternativa all’iPhone 17. Grazie alla promo Prime Day il Galaxy S26 è disponibile con uno sconto del 31% al prezzo più basso dell’ultimo periodo e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Scheda tecnica da telefono top: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz (uno dei più compatti sul mercato), processore Exynos 2600 di ultima generazione, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Lo smartphone offre anche funzioni e strumenti AI avanzati.

La migliore alternativa all’iPhone 17. Grazie alla il è disponibile con uno al dell’ultimo periodo e su quello di listino. Lo puoi anche pagare in con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Scheda tecnica da telefono top: da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz (uno dei più compatti sul mercato), di ultima generazione, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Lo smartphone offre anche funzioni e strumenti AI avanzati. Motorola razr 70 (prezzo in picchiata e risparmi più di 300 euro)

Occasione speciale per il Motorola razr 70 , ultima versione dello smartphone pieghevole del brand statunitense. Solo per oggi lo trovi con uno sconto del 34% che fa risparmiare più di 300 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Si caratterizza per l’iconico design a conchiglia e per una resistenza migliorata rispetto al passato. Dotato di un doppio display (interno da 6,9 pollici ed esterno da 3,62 pollici per accedere velocemente alle app che utilizzi maggiormente), processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera esterna da 50 megapixel e una fotocamera selfie da 32 megapixel. Bello, iconico e a un prezzo mai visto prima.

Occasione speciale per il , ultima versione dello smartphone pieghevole del brand statunitense. Solo per oggi lo trovi con uno che fa su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Si caratterizza per l’iconico design a conchiglia e per una resistenza migliorata rispetto al passato. Dotato di un (interno da 6,9 pollici ed esterno da 3,62 pollici per accedere velocemente alle app che utilizzi maggiormente), ad alte prestazioni, doppia fotocamera esterna da 50 megapixel e una fotocamera selfie da 32 megapixel. Bello, iconico e a un prezzo mai visto prima. Google Pixel 10a (minimo storco e affare immediato)

Lo smartphone medio di gamma di Google è in offerta al prezzo più basso di sempre. Da oggi su Amazon il Google Pixel 10a è in offerta con uno sconto del 28% che fa risparmiare più di 150 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo Actua con risoluzione elevata, processore Tensor G4 che supporta qualsiasi tipologia di app e le funzioni avanzate AI, doppia fotocamera posteriore e la batteria dura per tutto il giorno. Google ha anche assicurato che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti di sicurezza per ben sette anni.

Lo smartphone medio di gamma di Google è in al di sempre. Da oggi su Amazon il è in offerta con uno che fa su quello di listino. Lo puoi anche Schermo Actua con risoluzione elevata, che supporta qualsiasi tipologia di app e le funzioni avanzate AI, doppia fotocamera posteriore e la batteria dura per tutto il giorno. Google ha anche assicurato che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti di sicurezza per ben sette anni. moto g87 (offerta esclusiva Amazon)

Ultimo giorno di Prime Day con grandi offerte esclusive. Se sei alla ricerca di un telefono medio di gamma con una scheda tecnica di fascia superiore, trovi il moto g87 con uno sconto del 29% e risparmi ben 120 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo Extreme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity ad alte prestazioni, fotocamera principale da ben 200 megapixel e una batteria da 5100 mAh con cui arrivi a fine giornata con grande tranquillità. Un telefono che non ti delude.

di con grandi offerte esclusive. Se sei alla ricerca di un telefono medio di gamma con una scheda tecnica di fascia superiore, trovi il con uno e su quello di listino. Lo puoi anche . Schermo Extreme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity ad alte prestazioni, da ben e una con cui arrivi a fine giornata con grande tranquillità. Un telefono che non ti delude. Galaxy A17 (costa pochissimo)

L’offerta da cogliere al volo per chi vuole spendere pochissimo per il nuovo telefono. Il Galaxy A17 è disponibile con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo a soli 132 euro. Un prezzo alla portata di tutti per uno smartphone che vale molto di più. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate elevato per una maggior fluidità nell’utilizzo quotidiano, processore MediaTek che supporta tutte le principali applicazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti Best Seller

AirPods 4 (le più vendute, sconto incredibile)

Una delle migliori offerte del Prime Day. Le AirPods 4 sono disponibili in offerta con un super sconto del 34% e il loro prezzo scende sotto i 100 euro . Nuovo design ergonomico e sono molto comode da indossare anche per lunghe sessioni di ascolto. Audio spaziale che si adatta alla forma del tuo orecchio e sono resistenti al sudore e all’acqua. Si collegano con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con i prodotti Apple. L’autonomia è fino a 24 ore utilizzando la custodia di ricarica.

Una delle migliori offerte del Prime Day. Le sono disponibili in con un e il . Nuovo design ergonomico e sono molto comode da indossare anche per lunghe sessioni di ascolto. Audio spaziale che si adatta alla forma del tuo orecchio e sono resistenti al sudore e all’acqua. Si collegano con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con i prodotti Apple. utilizzando la custodia di ricarica. AirPods 4 con cancellazione del rumore (minimo storico e best buy)

Trovi in offerta anche le Apple AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore. Con lo sconto del 33% e la possibilità di pagarle in 5 rate a tasso zero sono le protagonisti del giorno su Amazon. Si tratta del modello più venduto in assoluto sulla piattaforma , grazie a un design open-ear riprogettato per un comfort elevato e al chip H2 che offre un audio adattivo e una rimozione del rumore ambientale. L’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa ti proietta direttamente al centro della musica. Danno il meglio di loro con i dispositivi Apple grazie all’integrazione con Siri, ma funzionano con qualsiasi smartphone.

Trovi in offerta anche le Con lo sconto del 33% e la possibilità di pagarle in 5 rate a tasso zero sono le protagonisti del giorno su Amazon. Si tratta del modello , grazie a un design open-ear riprogettato per un comfort elevato e al chip H2 che offre un audio adattivo e una rimozione del rumore ambientale. L’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa ti proietta direttamente al centro della musica. Danno il meglio di loro con i dispositivi Apple grazie all’integrazione con Siri, ma funzionano con qualsiasi smartphone. DJI Mini 3 (33% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Il drone leggero DJI Mini 3 crolla su Amazon con uno sconto netto del 33% che lo porta al minimo storico. Questa versione include il radiocomando DJI RC con display HD integrato, che ti permette di volare senza dover collegare lo smartphone. Perfetto sia per i principianti che per i professionisti grazie al suo peso inferiore ai 249 grammi (che lo rende utilizzabile senza patentino), offre riprese video con risoluzione 4K HDR e la possibilità di ruotare la fotocamera per scatti verticali nativi ideali per i social. Per rendere l’affare imperdibile, puoi pagarlo in 5 comode rate a tasso zero. Trasmissione video fino a 10 km e autonomia fino a 38 minuti.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select (55% di sconto e prezzo stracciato)

Il più venduto nella categoria “Dispositivi Amazon”. Il Fire TV Stick 4K Select sta avendo grandissimo successo in questi giorni e il merito è dello sconto del 55% che fa crollare il prezzo a soli 24,99 euro. Ottimo dispositivo per lo streaming in 4K che si collega facilmente al TV e ti permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming. Inoltre, acquistandolo oggi, hai anche accesso anticipato ad Alexa+, il nuovo assistente AI sviluppato da Amazon. Nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa.

Il più venduto nella categoria “Dispositivi Amazon”. Il sta avendo grandissimo successo in questi giorni e il merito è dello che fa a soli Ottimo dispositivo per lo che si collega facilmente al TV e ti permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming. Inoltre, acquistandolo oggi, hai anche accesso anticipato ad Alexa+, il nuovo assistente AI sviluppato da Amazon. Nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa. Bundle sicurezza Blink (78% di sconto)

Ultimissimo giorno per approfittare dell’ offerta shock per il bundle sicurezza Blink. Trovi la telecamera per l’esterno Blink Outdoor 4 e il videocitofono Blink in promo con uno sconto del 78% e il prezzo scende sotto i 25 euro. Un prezzo stracciato per il bundle più venduto su Amazon. Migliori la sicurezza della tua abitazione e hai sempre un occhio acceso su cosa accade nei dintorni della tua abitazione. Non perdere questa super occasione.

Ultimissimo giorno per approfittare dell’ per il Trovi la telecamera per l’esterno e il in con uno e il Un prezzo stracciato per il bundle più venduto su Amazon. Migliori la sicurezza della tua abitazione e hai sempre un occhio acceso su cosa accade nei dintorni della tua abitazione. Non perdere questa super occasione. Kindle Colorsoft (37% di sconto e prezzo al minimo)

Se ami la lettura ma non vuoi rinunciare ai colori di copertine, fumetti, manga e sottolineature, il Kindle Colorsoft Signature Edition è il colpaccio del Prime Day grazie a uno sconto bomba del 37%. Questo modello top di gamma vanta uno schermo antiriflesso da 7 pollici nitidissimo che mantiene la stessa delicatezza della carta stampata, arricchendo l’esperienza con toni vibranti e realistici. Trattandosi della Signature Edition, include la ricarica wireless, la regolazione automatica della luce frontale e una memoria interna da 32 gigabyte per contenere migliaia di libri.

Smartwatch

Garmin fenix 8 (300 euro di sconto e minimo storico)

Continua l’ottima offerte per uno dei migliori smartwatch indistruttibili disponibili sul mercato. Parliamo del Garmin fenix 8 disponibile con uno sconto del 34% e risparmi poco più di 300 euro su quello di listino. Pagamento a rate a tasso zero con il servizio di Cofidis. Lo smartwatch è uno dei più amati dagli utenti: schermo AMOLED da 1,4 pollici super luminoso e sulla scocca trovi sia dei tasti fisici sia una luce LED da utilizzare durante le escursioni all’aperto. Supporta più di 90 app per lo sport e i sensori di ultima generazione tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca.

Continua l’ottima offerte per uno dei disponibili sul mercato. Parliamo del disponibile con uno e su quello di listino. Pagamento a rate a tasso zero con il servizio di Cofidis. Lo smartwatch è uno dei più amati dagli utenti: da super luminoso e sulla scocca trovi sia dei tasti fisici sia una luce LED da utilizzare durante le escursioni all’aperto. per lo sport e i sensori di ultima generazione tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca. Apple Watch 11 (grande offerta Prime e sconto del 30%)

Ecco un’altra offerta last minute del Prime Day che non devi assolutamente farti sfuggire. L’Apple Watch 11 è disponibile con uno sconto del 30% al minimo storico e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta della versione con cassa da 46mm, sensori di ultima generazione per il monitoraggio della salute, compreso l’ECG ogni volta che ne hai bisogno. Ottimo compagno anche per gli allenamenti quotidiani. A questo prezzo è un best buy assoluto.

Smart TV

Fire TV Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Tra le offerte shock del Prime Day troviamo anche gli smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. In offerta ci sono le tre versioni disponibili da 43″ , 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 48% e il 49% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero . Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto. A questo prezzo approfitti del minimo storico di sempre e sono tra i migliori smart TV che puoi acquistare oggi in questa fascia di prezzo.

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Se non vuoi spendere grosse cifre per il tuo nuovo smart TV, su Amazon è disponibile il Samsung QLED da 43 pollici con uno sconto del 41% e il risparmio netto è di quasi 200 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Televisore di fascia media con pannello 4K per immagini super definite con qualsiasi tipologia di contenuto. Processore Q4 che assicura colori realistici e un sound da cinema. Il sistema operativo Tizen è una garanzia e supporta tutte le principali piattaforme di streaming.

Computer&Tablet

Dell 15 (39% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Ottime occasioni per PC e tablet . Iniziamo con il Dell 15 disponibile con un super sconto del 39% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero . Notebook per il lavoro con un rapporto qualità-prezzo shock. Dotato di un display da 15,6 pollici con refreh rate fino a 120 Hz, processore Intel-Core i5, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 512 gigabyte. Trovi già installato Windows 11 Home con tutte i principali programmi per la produttività. Best buy assoluto e badge “Grande offerta Prime”.

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Altro super PC che trovi a un prezzo speciale . L’ HP Victus 15 è in promo con uno sconto del 33% e risparmi ben 400 euro su quello di listino. Processore Intel Core 5-210H , 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte per avere tutto lo spazio necessario per installare programmi e salvare documenti. Schermo da 15,6 pollici con refresh rate fino a 144 Hz e scheda video Nvidia RTX 5050 per divertirti con i tuoi titoli preferiti. Hai anche 3 mesi di accesso al Game Pass di Xbox. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero per condizioni d’acquisto uniche.

Altro super PC che trovi a un . L’ è in con uno e su quello di listino. , 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte per avere tutto lo spazio necessario per installare programmi e salvare documenti. Schermo da 15,6 pollici con e per divertirti con i tuoi titoli preferiti. Hai anche 3 mesi di accesso al Game Pass di Xbox. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero per condizioni d’acquisto uniche. Galaxy Tab A11+ (grande offerta Prime Day)

Uno dei migliori tablet per l’intrattenimento e il divertimento. Parliamo del Galaxy Tab A11+ che troviamo su Amazon con uno sconto del 35% e il prezzo scende al minimo storico, con un risparmio di poco superiore ai 110 euro. Tablet medio di gamma ideale per l’utilizzo da “divano”: schermo da 11 pollici, processore Exynos che assicura buone prestazioni e 128 gigabyte di memoria interna per installare tutte le app che vuoi. La batteria dura per tutto il giorno.

Elettrodomestici

Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Ge 3 (42% di sconto e il più venduto su Amazon)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 crolla su Amazon con un incredibile sconto del 42% , diventando il modello più venduto in assoluto sulla piattaforma . Questo elettrodomestico 2 in 1 è dotati di una potenza di aspirazione elevata, una navigazione laser millimetrica e una stazione Omni all-in-one che svuota la polvere, lava i moci ad alta temperatura e li asciuga con aria calda per eliminare totalmente batteri e cattivi odori. Un top di gamma assoluto a prezzo di saldo.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti crolla su Amazon con un incredibile , diventando . Questo elettrodomestico 2 in 1 è dotati di una potenza di aspirazione elevata, una navigazione laser millimetrica e una stazione Omni all-in-one che svuota la polvere, lava i moci ad alta temperatura e li asciuga con aria calda per eliminare totalmente batteri e cattivi odori. Un top di gamma assoluto a prezzo di saldo. roborock QV 35A (50% di sconto e minimo storico)

Opportunità unica: il robot aspirapolvere e lavapavimenti r oborock QV 35A è il protagonista di una maxi offerta che taglia il prezzo del 50%, regalandoti un risparmio netto di ben 300 euro . Caratterizzato da un sistema di spazzole anti-groviglio (una benedizione per chi ha animali domestici) e da una potenza di aspirazione che non lascia scampo a polvere o briciole, questo modello aspira e lava in modo impeccabile, sollevando i moci in automatico sui tappeti. Mappa alla perfezione tutta l’abitazione e lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Opportunità unica: il robot aspirapolvere e lavapavimenti è il protagonista di una maxi offerta che taglia il prezzo del . Caratterizzato da un sistema di spazzole anti-groviglio (una benedizione per chi ha animali domestici) e da una potenza di aspirazione che non lascia scampo a polvere o briciole, questo modello aspira e lava in modo impeccabile, sollevando i moci in automatico sui tappeti. Mappa alla perfezione tutta l’abitazione e lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Condizionatore portatile De’Longhi Pinguino PAC EM90 (30% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Il condizionatore portatile Pinguino De’Longhi PAC EM90 scende di prezzo su Amazon con uno sconto del 30% e la comodità delle 5 rate a tasso zero . Silenzioso, incredibilmente potente e compatto, questo condizionatore in piena classe energetica A è capace di rinfrescare, deumidificare e ventilare stanze di grandi dimensioni in pochissimi minuti, abbattendo drasticamente i consumi. Trattandosi di un climatizzatore pronto all’uso, lo puoi spostare di stanza in stanza grazie alle ruote girevoli. Ideale sia per l’ufficio sia per la tua abitazione.

Il condizionatore portatile scende di prezzo su Amazon con uno . Silenzioso, incredibilmente potente e compatto, questo condizionatore in piena classe energetica A è capace di rinfrescare, deumidificare e ventilare stanze di grandi dimensioni in pochissimi minuti, abbattendo drasticamente i consumi. Trattandosi di un climatizzatore pronto all’uso, lo puoi spostare di stanza in stanza grazie alle ruote girevoli. Ideale sia per l’ufficio sia per la tua abitazione. Dyson Cyclone V10 Submarine (33% di sconto e prezzo al minimo)

La lavapavimenti e aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Submarine tocca un ribasso eccezionale su Amazon con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 180 euro . Questo modello unisce la potenza di aspirazione ciclonica senza filo del motore V10 alla spazzola lavapavimenti Submarine , che pulisce con acqua pulita dall’inizio alla fine separando lo sporco. Un unico, leggerissimo e potentissimo elettrodomestico per igienizzare tutta la casa.

La lavapavimenti e aspirapolvere tocca un ribasso eccezionale su Amazon con uno . Questo modello unisce la potenza di aspirazione ciclonica senza filo del motore V10 alla , che pulisce con acqua pulita dall’inizio alla fine separando lo sporco. Un unico, leggerissimo e potentissimo elettrodomestico per igienizzare tutta la casa. Lavatrice LG AO DD Serie R3 (sconto mai visto prima)

La lavatrice intelligente formato maxi crolla sotto il prezzo di costo. Se stai cercando un elettrodomestico definitivo per la famiglia, la LG AI DD Serie R3 con cestello da ben 11 kg è l’affare del giorno grazie a uno sconto del 41% che ti fa risparmiare più di 250 euro . Sfruttando l’Intelligenza Artificiale AI DD, la lavatrice non si limita a pesare il carico, ma riconosce la tipologia di tessuti scegliendo autonomamente i movimenti ottimali per il lavaggio, proteggendo i capi e riducendo i consumi energetici.

Se stai cercando un elettrodomestico definitivo per la famiglia, la è l’affare del giorno grazie a uno . Sfruttando l’Intelligenza Artificiale AI DD, la lavatrice non si limita a pesare il carico, ma riconosce la tipologia di tessuti scegliendo autonomamente i movimenti ottimali per il lavaggio, proteggendo i capi e riducendo i consumi energetici. Friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 1000 (33% di sconto e 5 rate a tasso zero)

La friggitrice ad aria compatta Philips Airfryer Serie 1000 scende di prezzo su Amazon con uno sconto del 33% e l’opzione del pagamento in 5 rate a tasso zero. Perfetta per le cucine di ogni dimensione, sfrutta la tecnologia di circolazione dell’aria rapida per cuocere cibi croccanti fuori e teneri dentro con fino al 90% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale. Facilissima da usare e da pulire grazie alle parti lavabili in lavastoviglie. Il cestello da 7,1 litri è dotato di un separatore per cucinare contemporaneamente due pietanze senza mischiare i sapori. Una soluzione per tutta la famiglia che non può mancare sulla tua cucina.

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