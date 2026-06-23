Prime Day 2026, smartwatch a prezzi stracciati e al minimo storico

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Amazon

In questo Prime Day di Amazon di certo non potevano mancare in offerta gli smartwatch. La piattaforma di e-commerce ha fatto le cose in grande e anche in questa edizione troviamo tantissimi modelli con sconti mai visti prima. E le offerte riguardano smartwatch per tutte le tasche. Ad esempio, è disponibile al minimo storico l’Apple Watch Ultra 3 con uno sconto che fa risparmiare centinaia di euro, oppure il Galaxy Watch Ultra con uno sconto del 35%. Due orologi super resistenti che puoi utilizzare in qualsiasi situazione.

Per gli amanti della corsa e dell’attività fisica c’è l’ottimo Amazfit Balance 2 con uno sconto del 30% che lo fa diventare un vero best-buy, oppure il Garmin Forerunner disponibile a un prezzo mai visto prima. Per chi vuole spendere un po’ di meno, c’è la Huawei Band 11, una smart band con le stesse funzioni di un orologio smart, ma che paghi pochissimo.

Le offerte sono riservate solamente agli utenti iscritti al servizio Prime. Se non sei ancora abbonato, puoi farlo adesso e utilizzare la prova gratuita di 30 giorni. Ti basta cliccare qui. Oltre ad accedere alle offerte esclusive del Prime Day, puoi utilizzare tantissimi altri servizi di Amazon, a partire da Prime Video e da Amazon Prime Music.

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Apple Watch Ultra 3

Se punti al massimo della resistenza e della tecnologia, ecco l’occasione che stavi aspettando: l’Apple Watch Ultra 3 è protagonista del Prime Day con un’offerta che lo porta al minimo storico su Amazon, con uno sconto di 120 euro rispetto al prezzo di listino. Si tratta del compagno definitivo per chi vive la vita all’aria aperta e non teme le sfide più dure. Realizzato con una cassa in titanio aerospaziale ultra-resistente, questo smartwatch è progettato per affrontare ogni condizione estrema, dalle immersioni profonde alle escursioni in alta quota. Oltre alla sua resistenza, offre un display Retina con una luminosità elevata, funzioni avanzate per la sicurezza e la salute, come il monitoraggio ECG e il rilevamento incidenti, insieme a una precisione GPS molto precisa per le tue sessioni di allenamento. Dotato anche della funzione Cellular per collegarsi autonomamente alla rete dati (ha bisogno di una scheda eSim).

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Galaxy Watch Ultra

Non poteva certo mancare il Galaxy Watch Ultra tra i migliori smartwatch in promo nel Prime Day 2026 di Amazon. Parliamo in orologio che fa parte della stretta cerchia dei dispositivi rugged e progettati per chi ama avventurarsi nei boschi e in situazioni spericolate. Grazie allo sconto del 35% il prezzo scende al minimo storico e risparmi 250 euro su quello di listino. Una vera occasione da non farsi sfuggire per un orologio realizzato con materiali super resistenti come il titanio e in grado anche di collegarsi autonomamente alla rete dati. Schermo AMOLED super luminoso, sensori di ultima generazione che non solo tengono sotto controllo i tuoi principali parametri vitali, ma effettuano anche una misurazione precisa del tuo corpo. Supporta tantissime modalità di allenamento tra cui la mountain bike, il surf e lo sci alpinismo. La batteria dura per un paio di giorni con un utilizzo normale.

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Amazfit T-Rex Ultra

Se la tua vita si svolge tra sentieri impervi, avventure estreme e condizioni ambientali proibitive, l’Amazfit T-Rex Ultra è il compagno indistruttibile che non ti tradirà mai. Grazie a un imperdibile sconto del 25%, puoi acquistarlo durante il Prime Day 2026 risparmiando ben 100 euro sul prezzo di listino. Questo smartwatch è un vero "carro armato" tecnologico: costruito in acciaio inossidabile 316L con pulsanti resistenti al fango, è progettato per operare anche a temperature gelide fino a -30 °C. È perfetto anche per chi ama gli sport acquatici, con supporto per l’apnea fino a 30 metri e una resistenza alla pressione dell’acqua equivalente a 100 metri. La precisione non è mai un problema grazie al GPS a doppia banda (L1 e L5) e alla possibilità di importare mappe offline per una navigazione professionale, il tutto supportato da una batteria che dura fino a 20 giorni. Le modalità sportive sono più di 160 e puoi sbizzarrirti con tutti i tuoi sport preferiti.

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Garmin Instinct 2X Solar

Se cerchi uno smartwatch che non conosca confini e sia capace di resistere a ogni avventura, non puoi farti scappare l’offerta dedicata al Garmin Instinct 2X Solar. Approfittando del super sconto del Prime Day, questo orologio rugged tocca il suo minimo storico. Progettato con una cassa ultra-resistente da 50 mm e una lente a ricarica solare che estende l’autonomia fino a renderla virtualmente infinita. Integra una potente torcia LED per le tue escursioni notturne, il GPS Multi-banda per una precisione di tracciamento assoluta anche negli ambienti più ostili e oltre 30 app per lo sport già precaricate. Che tu stia scalando una montagna o affrontando il tuo allenamento quotidiano, avrai sempre al polso un alleato infallibile, capace di monitorare salute, benessere e performance con l’affidabilità che solo Garmin può offrire.

Garmin Instinct 2X Solar 254,99 € Acquista su Amazon

Amazfit Balance 2

Per gli sportivi più esigenti e per chi cerca un orologio che si prende cura anche del tuo benessere psico-fisico, l’Amazfit Balance 2 è la risposta definitiva. Al Prime Day di Amazon lo trovi con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino, con l’opzione di dilazionare l’acquisto in 5 rate a tasso zero. Questo smartwatch unisce un corpo in alluminio a un vetro zaffiro da 1,5", perfetto per resistere a qualsiasi urto. Supporta oltre 170 sport, comprese le modalità ufficiali per le gare HYROX, mappe per 40.000 campi da golf e specifiche per immersioni subacquee professionali fino a 45 metri, grazie alla resistenza di grado militare e all’impermeabilità 10 ATM. Il GPS dual-band a 6 sistemi con mappe offline offre una precisione millimetrica, mentre il monitoraggio della salute 24/7 tiene traccia della frequenza cardiaca, del sonno e dello stress. Per chiudere, una batteria con un’autonomia fino a 21 giorni.

Huawei Watch GT 6

Il Huawei Watch GT 6 torna su Amazon al Prime Day 2026 con uno sconto del 28% che porta il suo prezzo al minimo storico. Smartwatch progettato per essere utilizzato in ogni momento della giornata e anche per gli amanti dell’attività fisica. Grazie al sistema di posizionamento HUAWEI Sunflower, la precisione del GPS aumenta del 20%, garantendo un tracciamento impeccabile, mentre la batteria offre un’autonomia elevata fino a 21 giorni. I ciclisti apprezzeranno particolarmente la funzione di Potenza Virtuale Ciclistica, che monitora la potenza in tempo reale senza bisogno di sensori esterni, rendendo ogni allenamento più intelligente. Il tutto è racchiuso in un design iconico con un luminoso display AMOLED da 1,47 pollici capace di raggiungere i 3000 nits, assicurando una leggibilità perfetta sotto ogni condizione di luce. Non mancano infine le innovative funzioni per il benessere emotivo, che classificano il tuo umore attraverso una grafica floreale.

Huawei Watch GT 6 195,00 € Acquista su Amazon

CMF Watch Pro 3

Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per il CMF Watch Pro 3, orologio smart disponibile in promo su Amazon per il Prime Day con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo sotto i 70 euro. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Smartwatch che si distingue per un design colorato e che ricorda gli orologi analogici. Dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici e di un GPS integrato che ti geolocalizza nel giro di pochissimi secondi. Monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale e supporta più di 130 modalità di allenamento. La batteria è uno dei punti forti grazie all’autonomia che raggiunge i 13 giorni.

Redmi Watch 6

Il Redmi Watch 6 è una delle migliori occasioni di questo Prime Day. Grazie a uno sconto del 40%, questo smartwatch tocca il suo minimo storico ed è disponibile con la flessibilità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Il primo dettaglio che salta all’occhio è il display AMOLED da 2,07" che offre una luminosità eccezionale anche sotto la luce diretta del sole. Presente anche un ottimo chip GNSS dual L1 a 5 sistemi che garantisce un posizionamento ultra-preciso anche nei percorsi cittadini o naturali più complessi, mentre gli algoritmi avanzati monitorano la salute e oltre 150 modalità sportive. La caratteristica migliore? La batteria con un’autonomia che arriva fino a 24 giorni di autonomia.

Redmi Watch 6 72,53 € -40% 119,99 € Risparmi 47,46 € Acquista su Amazon

Garmin Forerunner 265

Se la corsa è la tua passione, non lasciarti scappare l’offerta speciale disponibile per il Garmin Forerunner 265: il prezzo è letteralmente crollato grazie a uno sconto del 54%, rendendolo uno degli affari più interessanti di questi giorni. Questo orologio è il compagno di allenamento definitivo per runner di ogni livello, caratterizzato da un display AMOLED che rende i tuoi dati di corsa, i grafici e le mappe perfettamente leggibili anche sotto la luce del sole più intensa. Oltre al design leggero e ultra-resistente, il Garmin Forerunner 265 offre metriche di allenamento avanzate, il monitoraggio costante della salute (inclusa la frequenza cardiaca al polso e il sensore Pulse Ox) e un sistema GPS multibanda incredibilmente preciso per tracciare ogni tuo chilometro con precisione chirurgica.

Garmin Forerunner 265 359,00 € -15% 419,99 € Risparmi 60,99 € Acquista su Amazon

Huawei Watch Fit 3

Il Huawei Watch Fit 3 è disponibile su Amazon con uno sconto del 52% rispetto al prezzo di listino, un vero e proprio crollo di prezzo che lo fa costare meno di 75 euro. Parliamo di uno smartwatch che unisce un design moderno a funzionalità premium per la salute e l’allenamento. Questo dispositivo si distingue per il suo schermo AMOLED da 1,82 pollici con regolazione automatica della luminosità, perfetto da consultare anche sotto la luce diretta del sole. Sotto la scocca nasconde sensori avanzati per il monitoraggio costante della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno (SpO2) e del sonno con report dettagliatissimi, a cui si aggiungono oltre 100 modalità di allenamento e una batteria che garantisce fino a 10 giorni di autonomia con una sola carica.

Huawei Watch Fit 3 91,15 € Acquista su Amazon

Garmin vivoactive 6

Il Garmin Vivoactive 6 è disponibile in offerta speciale al Prime Day 2026 con un ottimo sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino. Si tratta di un dispositivo estremamente versatile, con un display AMOLED da 1,2" ultra-luminoso (fino a 2.000 nit) e un design raffinato con lunetta in alluminio anodizzato. È il compagno perfetto per ogni attività grazie agli oltre 80 profili sport precaricati (inclusi quelli per corsa, ciclismo, nuoto e attività su sedia a rotelle) e agli allenamenti per il running personalizzati. Hai a disposizione anche i piani Garmin Coach integrati. Non solo: a fine workout ricevi feedback preziosi per comprendere gli effetti dell’allenamento e gestire i tempi di recupero, mentre grazie alla memoria interna da 8 GB puoi portare la tua musica sempre con te e pagare comodamente ovunque tramite Garmin Pay.

Garmin vivoactive 6 91,15 € Acquista su Amazon

Polar Vantage M3

Se ami allenarti, questa è un’altra super offerta Prime Day che devi tenere in considerazione. Il Polar Vantage M3 è in offerta con un super sconto del 32%, che ti permette di risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino. Questo orologio multisport è un concentrato di tecnologia progettato per gli atleti più esigenti: combina un design leggero e curato con funzioni di analisi avanzate, offrendoti una visione completa del tuo carico di lavoro e della tua capacità di recupero. Grazie alla tecnologia Polar Precision Prime per il monitoraggio della frequenza cardiaca e al sistema GPS integrato di alta precisione, avrai dati accurati su ogni sessione di corsa, nuoto o ciclismo. La sua interfaccia intuitiva e la lunga durata della batteria lo rendono perfetto per accompagnarti costantemente, sia durante gli allenamenti più intensi che nella vita di tutti i giorni.

Garmin vivoactive 6 91,15 € Acquista su Amazon

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Se stai cercando il perfetto equilibrio tra uno smartwatch completo e la leggerezza di una band, la Xiaomi Smart Band 9 Pro è la scelta ideale. Disponibile con un’offerta imperdibile grazie allo sconto del 31% che fa crollare il prezzo a meno di 55 euro, rendendola probabilmente uno dei miglior acquisti per rapporto qualità-prezzo. Nonostante il costo contenuto, offre un display AMOLED ampio e che mostra tutte le info più importanti, una scocca in metallo sottile, e un’autonomia che raggiunge i 21 giorni con un utilizzo normale. È il compagno perfetto per tenere traccia dei tuoi passi, della frequenza cardiaca, dell’ossigenazione del sangue e della qualità del sonno con estrema precisione.

Xiaomi Smart Band 9 Pro 54,99 € -31% 79,99 € Risparmi 25,00 € Acquista su Amazon

Huawei Band 11

La soluzione definitiva se non vuoi spendere cifre esagerate. Su Amazon trovi in promo al minimo storico la Huawei Band 11 a un prezzo di soli 37 euro. Un vero super affare per uno smartwatch leggero e compatto che puoi portare sempre al polso. Gran parte del merito è dell’ottimo schermo da 1,62 pollici che mostra tutte le info più importanti, a partire dall’orario e dalla frequenza cardiaca. Proprio la frequenza cardiaca è uno dei parametri vitali che puoi monitorare in tempo reale grazie ai sensori presenti sotto la cassa. Tante le modalità di allenamento supportate, mentre la batteria raggiunge i 14 giorni con un utilizzo normale.

Huawei Band 11 39,99 € Acquista su Amazon

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