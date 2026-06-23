Prime Day, i migliori smartphone in offerta: sconti eccezionali

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Michael Derrer Fuchs

Per gli amanti della tecnologia, il Prime Day è l’evento dell’anno: tantissimi prodotti in promo al minimo storico e a farla da padrone sono sempre gli smartphone. Se stavi aspettando proprio questo evento per acquistare il tuo nuovo telefono, hai fatto benissimo ad aspettare. Infatti, troviamo in promo alcuni dei dispositivi più amati, come ad esempio l’iPhone 17 (disponibile al minimo storico) e l’iPhone 16 (risparmi 200 euro). Restando nella fascia alta del mercato, ci sono in offerta anche il Galaxy S26 e il Motorola razr 70 (sconto del 34% e prezzo in picchiata).

Le promo non riguardano solo i top di gamma, ma puoi fare ottimi affari anche con i modelli un po’ meno performanti. Ad esempio, il Galaxy A57 è disponibile con un super sconto di 200 euro, mentre il Redmi Note 15 Pro lo trovi con uno sconto del 29% e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Le offerte sono riservate solamente agli utenti iscritti al servizio Prime. Se non sei ancora abbonato, puoi farlo adesso e utilizzare la prova gratuita di 30 giorni. Ti basta cliccare qui. Oltre ad accedere alle offerte esclusive del Prime Day, puoi utilizzare tantissimi altri servizi di Amazon, a partire da Prime Video e da Amazon Prime Music.

ISCRIVITI GRATIS AL NOSTRO CANALE TELEGRAM DEDICATO ALLE OFFERTE

iPhone 17

Tra gli smartphone in offerta al Prime Day troviamo anche l’iPhone 17. L’ultima versione dello smartphone top di Apple è disponibile al minimo storico grazie allo sconto di ben 130 euro che troviamo nella pagina prodotto. Le condizioni di acquisto sono ulteriormente migliorate dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sullo smartphone c’è ben poco da dire, se non che si tratta di uno dei migliori sul mercato. Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, nuovo processore A19 che assicura prestazioni fulminee e il supporto alle funzioni AI di Apple, una doppia fotocamera Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. La batteria è una garanzia e ti accompagna per tutto il giorno.

iPhone 17 849,00 € -13% 979,00 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon

Galaxy S26

Prezzo in picchiata per uno dei telefoni più apprezzati e acquistati degli ultimi mesi: il Galaxy S26. Lo smartphone top di Samsung è protagonista di una promo che fa scendere il prezzo del 28% e risparmi 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero per alleggerire la spesa iniziale. Sulle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire: parliamo di un telefono dotato di display Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 2600, mentre gli scatti sono di livello professionale grazie alla tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel e zoom ottico 3x.

Galaxy S26 829,00 € -19% 1.029,00 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon

iPhone 16

Se vuoi spendere un po’ meno rispetto all’iPhone 17, trovi in promo anche l’iPhone 16. Nonostante sia uscito sul mercato da poco più di un anno, resta ancora uno dei migliori modelli sul mercato e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione, processore A18 ad alte prestazioni, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e la batteria è ottimizzata per durare per tutto il giorno.

iPhone 16 699,00 € -20% 879,00 € Risparmi 180,00 € Acquista su Amazon

Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra

Anche Xiaomi partecipa al Prime Day con un’offerta molto interessante sui due suoi modelli di punta: lo Xiaomi 17 e lo Xiaomi 17 Ultra. Disponibili per la prima volta con uno sconto sostanzioso, raggiungono il minimo storico sul sito di e-commerce e rappresentano il meglio che possa offrire il mercato in questo momento. La scheda tecnica dei due dispositivi ha dei punti in comune, ma le differenze sono sostanziali.

Lo Xiaomi 17 si basa su un display super luminoso da 6,3 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz. Un display che lo rende anche uno dei più maneggevoli sul mercato. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 8 Gen5, il meglio che può offrire il mercato in questo momento. Il comparto fotografico è realizzato in collaborazione con Leica: tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel per scatti e foto di livello professionale. Da 50 megapixel anche la fotocamera frontale. La batteria da 6330 mAh è una garanzia e dura fino a due giorni.

Lo Xiaomi 17 Ultra si caratterizza per dimensioni più generose grazie alla presenza di un display da 6,9 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate sempre fino a 120 Hz. Le prestazioni sono assicurate dallo stesso processore Snapdragon 8 Gen 5. Il comparto fotografico presenta delle differenze: nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera realizzata sempre in collaborazione con Leica con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera ultragrandangolare da 50 megapixel e teleobiettivo periscopico da ben 200 megapixel. Batteria a lunga durata da 6000 mAh.

Xiaomi 17 999,90 € -17% 1.199,80 € Risparmi 199,90 € Acquista su Amazon

Gamma Google Pixel 10

In questo Prime Day 2026 di Amazon non possono di certo mancare gli smartphone della famiglia Google Pixel 10, l’ultima versione del telefono top di gamma dell’azienda di Mountain View. Troviamo in promo tutte le versioni disponibili: Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro e Google Pixel 10 Pro XL.

La versione "base" è disponibile con un ottimo sconto del 35% e risparmi ben 350 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo. Telefono dotato di un display Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 ottimizzato appositamente per le funzioni AI sviluppate da Google, tripla fotocamera professionale che assicura ottimi scatti grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale e una batteria che dura per tutto il giorno.

Google Pixel 10 549,00 € -15% 649,00 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

Per chi vuole ancora un po’ più di prestazioni ci sono il Google Pixel 10 Pro e il Google Pixel 10 Pro XL. I due smartphone condividono gran parte della scheda tecnica e si differenziano solamente per la grandezza dello schermo e per l’autonomia della batteria. Per il Prime Day il Google Pixel 10 Pro è disponibile con uno sconto del 41% e risparmi 500 euro, mentre il Google Pixel 10 Pro XL è disponibile con un ottimo sconto del 30%. A livello di scheda tecnica sono dotati di un display Super Actua rispettivamente da 6,3 pollici per il Google Pixel 10 Pro e da 6,9 pollici per la versione XL. Processore Tensor G5 e tripla fotocamera professionale in comune su entrambi. Le dimensioni delle batterie sono leggermente differenti, ma in entrambi i casi l’autonomia ti accompagna per tutto il giorno.

Google Pixel 10 Pro 749,00 € -3% 769,00 € Risparmi 20,00 € Acquista su Amazon

Motorola razr 70

Il Motorola razr 70 è sicuramente uno dei telefoni più iconici tra quelli lanciati negli ultimi mesi ed è anche protagonista in questo Prime Day 2026 di Amazon. Lo trovi in promo con uno sconto del 34% e al prezzo più basso di sempre sul sito di e-commerce. Uno smartphone pieghevole tra i più riconoscibili sul mercato grazie al design a conchiglia e alle ottime caratteristiche tecniche. Caratterizzato da un doppio display: interno da 6,9 pollici ed esterno da 3,62 pollici da utilizzare come supporto per le notifiche e per svolgere le azioni rapide. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek di ultima generazione, mentre sulla scocca esterna è presente una doppia fotocamera con entrambi i sensori da 50 megapixel. Nella parte interna, hai a disposizione una fotocamera da 32 megapixel per i selfie.Batteria che dura per tutto il giorno senza patemi.

Motorola Razr 50 655,66 € -34% 999,00 € Risparmi 343,34 € Acquista su Amazon

Honor 600

Ottima offerta per l’Honor 600, smartphone top di gamma da poco uscito sul mercato e disponibile al Prime Day 2026 di Amazon con uno sconto lampo di ben 150 euro. Telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e che si caratterizza per un display compatto da 6,57 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 7 Gen 4 supportato da 256 gigabyte di memoria interna. Doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. Per gli scatti frontali, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera da 50 megapixel. La batteria è la classica ciliegina sulla torta: capacità di 6400 mAh e autonomia che dura fino a due giorni. Nella confezione trovi anche le cuffie wireless Honor Earbuds S8.

Honor 600 549,00 € -16% 649,90 € Risparmi 100,90 € Acquista su Amazon

Galaxy A57

Per chi è alla ricerca di un top di gamma ma non vuole spendere delle cifre folli, il Galaxy A57 è lo smartphone da acquistare al Prime Day. Grazie al super sconto del 33% il prezzo scende al minimo storico e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Per un telefono uscito sul mercato da pochi mesi si tratta di un’occasione unica. La scheda tecnica è molto interessante: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 1680 di ultima generazione e ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e obiettivo macro da 5 megapixel. Anche la batteria è una garanzia: 5000 mAh e dura per tutto il giorno. Uno vero affare da non farsi sfuggire.

Galaxy A57 489,00 € -18% 599,00 € Risparmi 110,00 € Acquista su Amazon

Redmi Note 15 Pro

In questo Prime Day 2026 di Amazon non poteva di certo mancare uno dei telefoni più acquistati di questi ultimi mesi. Parliamo del Redmi Note 15 Pro disponibile con un ottimo sconto del 29% che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo. Uno smartphone che si posiziona nella fascia dei medio di gamma, ma che assicura prestazioni decisamente superiori. Il merito è di una scheda tecnica che si basa su un display AMOLED da 6,77 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek Helio G200-Ultra, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria massiva da 6500 mAh con supporto alla ricarica rapida in grado di durare fino a due giorni.

Galaxy A57 270,39 € -29% 379,90 € Risparmi 109,51 € Acquista su Amazon

Motorola edge 70 fusion FIFA World Cup 2026

Nella categoria degli smartphone iconici rientra anche il nuovo Motorola edge 70 fusion Fifa World Cup 2026. Si tratta di una versione speciale realizzata esclusivamente per i Mondiali che si stanno disputando in Canada, Stati Uniti e Messico e che troviamo in promo con uno sconto speciale del 36% e risparmi ben 200 euro. Non finisce qui: nella confezione trovi anche le cuffie Bluetooth moto buds bass. Oltre alla caratteristica cover posteriore, lo smartphone è dotato di caratteristiche molto interessanti: schermo Extreme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore Snapdragon 7s Gen 3, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5100 mAh.

Motorola edge 70 fusuon FIFA Wolrd Cup 2026 347,99 € -30% 499,00 € Risparmi 151,01 € Acquista su Amazon

Galaxy A37

Il Galaxy A37 è lo smartphone ideale per chi è alla ricerca di un medio di gamma, ma con caratteristiche di fascia superiore. In questo Prime Day 2026 di Amazon è uno dei telefoni più interessanti: lo sconto del 37% abbatte il prezzo e ti fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino. Smartphone dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo telefono, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5000 mAh è una garanzia e ti accompagna per tutto il giorno. Samsung ha dotato questo telefono anche di funzioni AI avanzate, come ad esempio Cerchia e Cerca che ti aiuta a trovare online gli oggetti presenti nelle immagini che hai scattato.

Galaxy A37 429,00 € -19% 529,00 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

Galaxy A17

Samsung non è solo smartphone top e medio di gamma, ma nella sua lineup troviamo anche telefoni economici e adatti a tutte le tasche. Lo dimostra il Galaxy A17 disponibile in offerta con un super sconto del 35% che fa scendere il prezzo ameno di 135 euro e risparmi decine di euro. Un telefono che vale molto più di quanto lo paghi e lo dimostra la scheda tecnica. A bordo troviamo uno schermo immersivo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che supporta tutte le principali applicazioni, una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e un’ottima batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Lo smartphone riceve gli aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per ben sei anni.

Galaxy A57 149,99 € -4% 156,99 € Risparmi 7,00 € Acquista su Amazon

realme P3 lite

Altro smartphone economico perfetto per chi non vuole spendere cifre esagerate. Parliamo del realme P3 Lite disponibile su Amazon con uno sconto del 25% e il prezzo scende a meno di 120 euro. Smartphone lowcost dotato di una scheda tecnica piuttosto interessante a partire da un ampio schermo con refresh rate fino a 120 Hz e funzione Eye Comfort per non affaticare la vista. Le prestazioni sono più che soddisfacenti e le fotografie sono di buon livello grazie alla fotocamera principale da 50 megapixel supportata dall’intelligenza artificiale. Mega batteria da 6000 mAh che dura fino a due giorni.

realme P3 lite 141,35 € -12% 159,99 € Risparmi 18,64 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui