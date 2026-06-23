Prime Day, i migliori robot aspirapolvere in offerta e al minimo storico

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roborock

In questo Prime Day di Amazon stiamo assistendo a tantissime offerte sui prodotti più svariati. In questo articolo noi di Libero Tecnologia abbiamo raccolto le migliori occasioni disponibili per i robot aspirapolvere, diventati oramai tra gli elettrodomestici più amati e richiesti dagli utenti. Le offerte sono eccezionali e lo dimostra lo sconto del 50% disponibile per il roborock QV 35A, modello top che trovi al prezzo più basso di sempre. Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è in offerta sempre con il 50% di sconto l’iRobot Roomba 105 Combo, mentre per chi è alla ricerca di un modello top c’è l’ECOVACS X12 OMNICYCLONE con uno sconto di ben 500 euro.

Le offerte sono riservate solamente agli utenti iscritti al servizio Prime. Se non sei ancora abbonato, puoi farlo adesso e utilizzare la prova gratuita di 30 giorni. Ti basta cliccare qui. Oltre ad accedere alle offerte esclusive del Prime Day, puoi utilizzare tantissimi altri servizi di Amazon, a partire da Prime Video e da Amazon Prime Music.

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roborock QV 35A

Se la pulizia della casa è una faccenda che vorresti delegare completamente, il robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock QV 35A è la risposta definitiva: non a caso, si tratta del modello più venduto su Amazon nella sua categoria. Per celebrare il Prime Day, questo robot aspirapolvere è disponibile con uno sconto del 50%, il prezzo è dimezzato. Con una potenza di aspirazione elevata e una capacità di navigazione intelligente che evita ogni ostacolo con precisione chirurgica, il roborock QV 35A garantisce pavimenti impeccabili ogni singolo giorno, senza che tu debba muovere un dito. I sensori posti sulla scocca mappano perfettamente l’abitazione e hai anche la possibilità di controllare le pulizie quotidiane direttamente dallo smartphone.

Robot aspirapolvere roborock QV 35A 299,99 € -50% 599,99 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon

iRobot Roomba Plus 405

Se cerchi l’affidabilità unita a una tecnologia di lavaggio all’avanguardia, il Roomba Combo Plus 405 con stazione AutoWash è senza dubbio una delle migliori offerte di questo Prime Day. Solo per pochissimi giorni è disponibile con uno sconto del 57%, che si traduce in un risparmio di 400 euro. Inoltre, per rendere l’acquisto ancora più accessibile, è disponibile il pagamento in 5 comode rate a tasso zero. Questo robot è veramente completo: grande potenza di aspirazione, spazzole in gomma multi-superficie con tecnologia SmartScrub a pressione costante per elimina tutto, dalle briciole sottili alle impronte più ostinate. La stazione AutoWash è il vero game-changer: gestisce lo svuotamento automatico della polvere fino a 75 giorni e si occupa della manutenzione dei panni mop (lavaggio e asciugatura) per 4 settimane, regalandoti un’autonomia senza precedenti. Grazie al sistema ClearView LiDAR, mappa la tua casa con precisione millimetrica evitando ogni ostacolo, mentre l’app Roomba Home ti permette di personalizzare ogni singola routine di pulizia.

iRobot Roomba Plus 405 285,00 € -13% 329,00 € Risparmi 44,00 € Acquista su Amazon

Ecovacs Deebot T90 Pro OMNI

Ottima occasione per l’Ecovacs Deebot T90 PRO OMNI, robot aspirapolvere e lavapavimenti che si posiziona nella fascia alta del mercato. Grazie alla promo Prime Day, oggi puoi acquistarlo con uno sconto del 25%, ottenendo un risparmio immediato di 200 euro. Questo elettrodomestico per la pulizia è un concentrato di innovazione: dalla elevatissima potenza di aspirazione al sistema di lavaggio OZMO ROLLER 3.0 con acqua a 75 °C. La vera magia risiede nella tecnologia PowerBoost, che ricarica il robot in tempi record per coprire fino a 500 m², e nel sistema TruePass a 4 ruote motrici, capace di superare ostacoli fino a 4 cm. Che si tratti di evitare i tuoi animali domestici grazie all’agente AI YIKO o di pulire minuziosamente lungo i bordi con TruEdge 3.0, l’Ecovacs Deebot T90 PRO OMNI gestisce tutto in completa autonomia.

Ecovacs Deebot T90 Pro OMNI 499,00 € -29% 699,00 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon

DREAME L40 Ultra AE

Il Dreame L40 Ultra AE è disponibile in promo con uno sconto del 36% e approfitti del minimo storico, permettendoti di risparmiare ben 250 euro su un top di gamma assoluto. Grazie a una potenza di aspirazione elevata, questo robot non lascia scampo a nulla, dai peli degli animali alle briciole più ostinate. La sua vera forza? L’estrema intelligenza: grazie alla tecnologia MopExtend, raggiunge ogni angolo e fessura attorno ai mobili, mentre la spazzola TriCut gestisce i capelli lunghi eliminando il rischio di grovigli. Il sistema 3DAdapt lo rende un navigatore provetto, capace di riconoscere ed evitare oltre 120 tipi di oggetti diversi, inclusi cavi e calzini abbandonati sul pavimento. Infine, la base PowerDock all-in-1 gestisce tutto al posto tuo: svuota il cestino per 100 giorni e lava i panni con acqua calda a 75 °C per sciogliere anche il grasso più difficile.

DREAME L40 Ultra AE 449,00 € -5% 474,00 € Risparmi 25,00 € Acquista su Amazon

Xiaomi Robot Vacuum X20+

Se desideri un robot che faccia davvero tutto al posto tuo, lo Xiaomi Robot Vacuum X20+ è la soluzione definitiva. Grazie all’offerta Prime Day approfitti anche del minimo storico grazie allo sconto del 30%. La comodità prosegue anche nel pagamento, dato che puoi approfittare della possibilità di rateizzare l’acquisto in 5 rate a tasso zero. Questo elettrodomestico versatile è dotato di una stazione smart all-in-one che si occupa di tutto: svuota automaticamente la polvere , gestisce l’acqua pulita e pulisce i suoi stessi moci. Con una potenza di aspirazione di 6.000 Pa e il sistema di lavaggio a doppio panno rotante a 180 giri/min, non lascia scampo a nessuna macchia, sollevando i moci in automatico quando rileva tappeti o durante le fasi di asciugatura. Grazie alla navigazione laser 3D S-Cross, il robot mappa la tua casa con precisione millimetrica ed evita ogni ostacolo, anche al buio.

Xiaomi Robot Vacuum X20+ 279,99 € -30% 399,99 € Risparmi 120,00 € Acquista su Amazon

DREAME L10S Pro Gen 3

Se pensavi che per avere prestazioni top fosse necessario spendere una fortuna, il Dreame L10s Pro Gen 3 ti farà ricredere. Grazie a uno sconto del 40%, questo robot aspirapolvere e lavapavimenti scende a meno di 180 euro, posizionandosi come la soluzione ideale per chi desidera un elettrodomestico versatile e affidabile senza gravare sul portafoglio. Non lasciarti ingannare dal prezzo contenuto: sotto la scocca batte il potente sistema Vormax da 13.000 Pa, capace di catturare ogni detrito, mentre la tecnologia RoboSwing si occupa meticolosamente di pulire lungo i battiscopa e negli angoli più ostici. Il lavaggio dei pavimenti è affidato al sistema DuoScrub, con doppi panni rotanti che eliminano lo sporco senza fatica. Inoltre, grazie al rilevamento a ultrasuoni per tappeti e alla mappatura intelligente Pathfinder, il robot si muove con estrema precisione in tutta casa, garantendo fino a 155 minuti di autonomia.

DREAME L10S Pro Gen 3 178,60 € -40% 299,00 € Risparmi 120,40 € Acquista su Amazon

iRobot Roomba 105 Combo

Altra ottima occasione disponibile al Prime Day 2026 se non vuoi spendere una cifra esagerata per il tuo nuovo robot aspirapolvere. Da oggi su Amazon trovi l’iRobot Roomba 105 Combo con uno sconto del 50% e il prezzo crolla al minimo storico. Nonostante il prezzo competitivo, il Roomba 105 Combo ha tutto quello che cerchi da un elettrodomestico di questo tipo: potenza di aspirazione da top del settore e un sistema di pulizia a 4 fasi che, unito al panno in microfibra con tecnologia SmartScrub, garantisce pavimenti impeccabili e brillanti. Grazie alla navigazione ClearView LiDAR, il robot mappa la tua casa con precisione, evita gli ostacoli e riconosce automaticamente i tappeti per evitare di bagnarli.

Roomba 105 Combo 149,00 € -50% 299,00 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon

Mova Z60 Ultra Roller

Se cerchi il massimo della tecnologia applicata alla pulizia domestica, il Mova Z60 Ultra Roller è il partner che stavi aspettando. Oggi puoi portartelo a casa con uno sconto del 37%, che si traduce in un risparmio di quasi 400 euro. Questo robot non si limita ad aspirare, ma migliora l’igiene dei pavimenti: grazie al sistema HydroForce, il mocio viene costantemente risciacquato con acqua pulita, garantendo sempre la massima efficacia senza contaminazioni. Il suo punto di forza? La tecnologia AutoShield per la protezione totale di tappeti e moquette, che vengono isolati dall’umidità sollevando il telaio e ritraendo i moci, senza mai interrompere l’aspirazione. Con una potenza di aspirazione elevatissima e l’esclusivo sistema DuoSolution (che eroga detergenti specifici per macchie ostinate e odori di animali), il Mova Z60 Ultra Roller non teme alcun tipo di sporco.

Mova Z60 Ultra Roller 749,00 € -38% 1.199,00 € Risparmi 450,00 € Acquista su Amazon

roborock Saros 20

Se stai cercando il non-plus-ultra del settore, il roborock Saros 20 è il dispositivo che fa per te e che renderà semplicissima la pulizia della tua abitazione. Con lo sconto del 33% disponibile al Prime Day, risparmi ben 500 euro su quello di listino, rendendo accessibile una tecnologia di fascia ultra-premium grazie anche alla possibilità di pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Questo elettrodomestico è una vera potenza: con un’aspirazione da 36.000 Pa e l’esclusivo telaio AdaptiLift 3.0, è in grado di superare ostacoli fino a 8,8 cm, una capacità leader nel settore che gli permette di muoversi ovunque. Il suo design ultrasottile di soli 7,95 cm gli consente di scivolare sotto i mobili più bassi, mentre il sistema FlexiArm garantisce una pulizia impeccabile da bordo a bordo, raggiungendo ogni angolo nascosto. La nuova stazione RockDock automatizza ogni aspetto della manutenzione: lavaggio dei panni ad acqua calda a 100 °C, asciugatura ad aria e svuotamento automatico fino a 65 giorni. Grazie a StarSight 2.0 e all’intelligenza artificiale, il Saros 20 non solo pulisce, ma "comprende" la tua casa, riconoscendo oltre 300 ostacoli e permettendoti di sorvegliare i tuoi animali domestici tramite la videocamera integrata.

roborock Saros 20 749,00 € -38% 1.199,00 € Risparmi 450,00 € Acquista su Amazon

ECOVACS X12 OMNICYCLONE

Concorrente diretto del roborock Saros 20, l’ Ecovacs X12 OMNICLYCONE è in promo su Amazon con lo stesso sconto e allo stesso prezzo. Oggi puoi acquistarlo con uno sconto del 33%, che ti garantisce un risparmio immediato di 500 euro. Il cuore pulsante di questo modello è la tecnologia FocusJet, che pre-dissolve le macchie ostinate con getti di detergente mirati, mentre il sistema OZMO ROLLER 3.0 garantisce una copertura ampia e un lavaggio pressurizzato in grado di far sparire caffè, salse o succhi in una sola passata. Con una potenza di aspirazione top del settore e la tecnologia ZeroTangle 4.0, i capelli e i peli dei tuoi animali non saranno più un problema, finendo dritti nel serbatoio senza mai attorcigliarsi. La sua intelligenza è supportata dal sistema AIVI 3D 4.0, che riconosce ostacoli e arredi in tempo reale, e dall’AGENTE YIKO 2.0, che pianifica la pulizia in modo proattivo analizzando le abitudini della tua casa. Grazie alla tecnologia PowerBoost Plus, il robot si ricarica in tempi record, coprendo anche abitazioni piuttosto grandi, il tutto supportato da una stazione OMNI che si auto-pulisce con acqua calda ad alta pressione.

ECOVACS X12 OMNICYCLONE 949,00 € -37% 1.499,00 € Risparmi 550,00 € Acquista su Amazon