Prime Day, prodotti Amazon in offerta al minimo storico: costano pochissimo

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Amazon

In un Prime Day ricco di occasioni, non potevano di certo mancare in offerta i prodotti a marchio Amazon. La piattaforma di e-commerce si è trasformata in questi anni anche in produttore, lanciando sul mercato tanti dispositivi per la smart home, ma non solo. Tra i più desiderati e acquistati ci sono i Fire TV Stick, e non a caso sono uno dei prodotti di punta del Prime Day 2026. Trovi in promo tutte le versioni con sconti che superano anche il 50%. Stesso discorso per gli smart speaker Echo, da sempre tra i dispositivi più venduti in eventi di questo tipo. In questa edizione del Prime Day, catturano l’attenzione anche gli smart TV della serie Amazon Ember. Tanti modelli in offerta con sconti che raggiungono il 50%. Per la sicurezza della tua abitazione, invece, puoi fare riferimento ai dispositivi Blink e Ring: per alcuni bundle lo sconto sfiora addirittura l’80%.

Le offerte sono riservate solamente agli utenti iscritti al servizio Prime. Se non sei ancora abbonato, puoi farlo adesso e utilizzare la prova gratuita di 30 giorni. Ti basta cliccare qui. Oltre ad accedere alle offerte esclusive del Prime Day, puoi utilizzare tantissimi altri servizi di Amazon, a partire da Prime Video e da Amazon Prime Music.

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Fire TV Stick

Quando si parla di dispositivi Amazon non si può che cominciare con loro. Parliamo dei Fire TV Stick, le chiavette multimediali che rendono ancora più intelligente il tuo smart TV e ti permettono di accedere allo streaming in alta definizione in pochissimi secondi. Per il Prime Day 2026 di Amazon troviamo in offerta tutte le versioni disponibili, dal Fire TV Stick HD adatto per i televisori un po’ più datati, fino al Fire TV Stick 4K Max, la versione più prestazionale e che offre anche il supporto al Wi-Fi 6E.

Oltre a supportare tutte le principali piattaforme di streaming, i Fire TV Stick offrono anche tante altre funzioni utili. Ad esempio, grazie al telecomando con Alexa integrata, puoi gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa seduto comodamente sul divano. Oppure puoi trasformare il tuo televisore in una console grazie all’app Xbox Game Pass. Hai anche l’accesso anticipato ad Alexa+, il nuovo assistente di intelligenza artificiale che risponde in modo più naturale alle tue richieste.

Tornando alle offerte, come abbiamo detto, troviamo in modo tutti i modelli disponibili, con sconti molto interessanti e che superano anche il 50%. Nella tabella qui in basso trovate tutte le versioni e i rispettivi sconti.

Fire TV Stick HD (vecchio modello) . 23,99 euro con uno sconto del 47%.

. 23,99 euro con uno sconto del 47%. Fire TV Stick Select . 24,99 euro con uno sconto del 55%.

. 24,99 euro con uno sconto del 55%. Fire TV Stick 4K Plus . 35,99 euro con uno sconto del 49%.

. 35,99 euro con uno sconto del 49%. Fire TV Stick 4K Max. 44,99 euro con uno sconto del 44%.

Tutti i modelli sono disponibili per essere spediti e per la consegna devi aspettare anche meno di ventiquattro ore. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Fire TV Stick HD (vecchio modello) 23,99 € -47% 44,99 € Risparmi 21,00 € Acquista su Amazon

Fire TV Stick 4K Select 24,99 € -55% 54,99 € Risparmi 30,00 € Acquista su Amazon

Fire TV Stick 4K Plus 35,99 € -49% 69,99 € Risparmi 34,00 € Acquista su Amazon

Fire TV Stick 4K Max 44,99 € -44% 79,99 € Risparmi 35,00 € Acquista su Amazon

Smart TV Amazon Ember

I Fire TV Stick non sono gli unici dispositivi che Amazon ha prodotto per l’intrattenimento domestico. Da oramai qualche anno sul sito di e-commerce troviamo anche gli smart TV Amazon Ember. Televisori che integrano il sistema operativo Fire TV e dotati di caratteristiche tecniche piuttosto interessanti. Grazie alle promo del Prime Day diventano dei veri best-seller, con sconti che arrivano fino al 50% e ti permettono di risparmiare centinaia di euro.

Partiamo con lo smart TV Amazon Ember Serie 2, modello entry level disponibile nelle versioni da 32 e da 40 pollici. L’offerta è veramente ottima: la versione più piccola è disponibile con uno sconto del 46% e la paghi praticamente la metà e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il modello da 40 pollici, invece, è disponibile con uno sconto del 43% e il risparmio è di 150 euro. Anche in questo caso puoi usufruire del pagamento in 5 rate a tasso zero.

Amazon Ember Serie 2 da 32 pollici 149,99 € -46% 279,99 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon

Amazon Ember Serie 2 da 40 pollici 199,99 € -43% 349,99 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon

Se sei alla ricerca di televisori un po’ più grandi e con risoluzione 4K, gli Amazon Ember Serie 4 sono quelli che fanno per te. Parliamo al plurale perché anche in questo caso le versioni disponibili sono più di una. Oltre a quella da 43 pollici, è disponibile anche quella da 50" e da 55 pollici. La promo è molto interessante: il modello da 43 pollici è disponibile con uno sconto del 48% e risparmi quasi 250 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Il modello da 50 pollici è in offerta con uno sconto sempre del 48% e in questo caso lo sconto sfiora i 300 euro (5 rate a tasso zero). Per la versione da 55 pollici lo sconto sale al 49% e il risparmio totale è di quasi 350 euro (5 rate a tasso zero).

Amazon Ember Serie 4 da 43 pollici 259,99 € -48% 499,99 € Risparmi 240,00 € Acquista su Amazon

Amazon Ember Serie 4 da 50 pollici 309,99 € -48% 599,99 € Risparmi 290,00 € Acquista su Amazon

Amazon Ember Serie 4 da 55 pollici 359,99 € -49% 699,99 € Risparmi 340,00 € Acquista su Amazon

Per una migliore qualità delle immagini, troviamo in offerta gli smart TV Amazon Ember Serie Omni con schermo Mini-LED. Si tratta di televisori di fascia alta disponibili in offerta con sconti mai visti prima. Disponibili due versioni, da 55" e da 65 pollici. Il modello da 55 pollici è disponibile con uno sconto del 34% e il risparmio supera i 300 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero, mentre la versione da 65 pollici è disponibile con uno sconto del 38% e il risparmio netto è di 500 euro (5 rate a tasso zero).

Amazon Ember Serie Omni Mini-LED da 55 pollici 659,99 € -34% 999,99 € Risparmi 340,00 € Acquista su Amazon

Amazon Ember Serie Omni Mini-LED da 65 pollici 799,99 € -38% 1.299,99 € Risparmi 500,00 € Acquista su Amazon

Amazon Echo

Se vuoi trasformare la tua abitazione in una smart home, il primo dispositivo da acquistare è lo smart speaker. E su questo fronte Amazon offre una grandissima varietà di dispositivi. Oltre al classico Echo Dot (in offerta con uno sconto del 54% e costa meno di 30 euro), ci sono tantissime altre alternative. Per la tua camera da letto, ad esempio, trovi l’Echo Spot, una sveglia smart che ti aiuta a risvegliarti con calma e con il supporto di Alexa. Se, invece, sei alla ricerca di uno smart speaker che puoi utilizzare anche come cassa Bluetooth, trovi l’Echo Dot Max oppure l’Echo Studio.

In questi anni Amazon ha anche lanciato gli Echo Show, smart speaker dotati di uno schermo touch con cui interagire e con cui poter anche vedere i video. Si va dal più piccolo Echo Show 5 fino all’immenso Echo Show 21. Nei banner qui in basso trovi tutte le offerte disponibili per i vari smart speaker di Amazon.

Echo Dot 29,99 € -54% 64,99 € Risparmi 35,00 € Acquista su Amazon

Echo Dot Max 64,99 € -41% 109,99 € Risparmi 45,00 € Acquista su Amazon

Echo Spot 49,99 € -47% 94,99 € Risparmi 45,00 € Acquista su Amazon

Amazon Echo Studio Prodotto non disponibile Prodotti simili

Echo Show 5 54,99 € -50% 109,99 € Risparmi 55,00 € Acquista su Amazon

Echo Show 8 129,99 € -35% 199,99 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon

Echo Show 11 154,99 € -35% 239,99 € Risparmi 85,00 € Acquista su Amazon

Echo Show 15 259,99 € -21% 329,99 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon

Echo Show 21 379,99 € -14% 439,99 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon

Oltre ai singoli prodotti, troviamo in offerta anche dei bundle che riguardano i diversi modelli di Echo accoppiati ad altri dispositivi smart. Abbiamo raccolto qui in basso alcune delle migliori occasioni disponibili al Prime Day.

2 Echo Dot + Lampadina Tapo 149,97 € Acquista su Amazon

2 Echo Dot + Presa smart Tapo 152,97 € Acquista su Amazon

2 Echo Spot + Lampadina Tapo 131,97 € -37% 209,97 € Risparmi 78,00 € Acquista su Amazon

2 Echo Spot + Presa smart Tapo 134,97 € -37% 212,97 € Risparmi 78,00 € Acquista su Amazon

2 Echo Show 5 + Lampadina Tapo 239,97 € Acquista su Amazon

2 Echo Show 5 + Presa smart Tapo 242,97 € Acquista su Amazon

Blink

Blink è l’azienda di riferimento per la sicurezza domestica di proprietà di Amazon. Diventata oramai un punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di una telecamera di sicurezza per l’interno o per l’esterno o di un videocitofono smart. Grazie alle offerte del Prime Day fai degli ottimi affari sui prodotti Blink, con sconti che arrivano quasi all’80% per alcuni bundle speciali che comprendono diversi prodotti.

Se sei alla ricerca di una telecamera per l’esterno, hai una doppia possibilità: la Blink 2K+ che trovi con uno sconto del 67%, oppure la Blink Outdoor 4K disponibile con uno sconto di ben il 69%. Il prezzo di queste due telecamere non supera i 30 euro e approfitti del prezzo più basso di sempre. Le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Per la sicurezza dell’interno, invece, puoi fare affidamento alla Blink Mini 2K+ che trovi con uno sconto del 56% e costa meno della metà. La qualità delle immagini è in 2K e ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo.

Blink Outdoor 4 24,99 € -69% 79,99 € Risparmi 55,00 € Acquista su Amazon

Blink Outdoor 2K+ 29,99 € -67% 89,99 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon

Blink mini 2K+ 34,99 € -56% 79,99 € Risparmi 45,00 € Acquista su Amazon

Se sei alla ricerca di un videocitofono per la tua abitazione, le offerte del Prime Day ti riservano due occasioni uniche: i nuovi Blink videocitofono 2K+ a pile e il Blink videocitofono 2K+ cablato sono disponibili in promo lancio con sconti che superano il 50% e diventano dei veri best-buy. Non a caso sono tra i più venduti in questi ultimi giorni nelle categoria prodotto. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Blink videocitofono 2K+ a pile 34,99 € -56% 79,99 € Risparmi 45,00 € Acquista su Amazon

Blink videocitofono 2K+ cablato 24,99 € -50% 49,99 € Risparmi 25,00 € Acquista su Amazon

Come per altri prodotti di Amazon, anche in questo caso trovi delle promo bundle che ti fanno risparmiare ancora di più, con sconti che sfiorano quasi l’80%, come nel caso del bundle che comprende la telecamera per l’esterno Blink Outdoor 4 e la telecamera per l’interno Blink Mini 2K+.

Blink Outdoor 4 + Blink Mini 2K+ 29,99 € -76% 124,98 € Risparmi 94,99 € Acquista su Amazon

Blink Outdoor 4 + Videocitofono Blink Prodotto non disponibile Prodotti simili

Blink 2K+ esterna + Videocitofono Blink 34,99 € -77% 149,98 € Risparmi 114,99 € Acquista su Amazon

Blink 2K+ esterna + Videocitofono Blink 2K+ cablato 62,99 € -73% 229,98 € Risparmi 166,99 € Acquista su Amazon

Ring

Ring è un’altra azienda della galassia Amazon specializzata in prodotti per la sicurezza, ma non solo. In questi anni ha lanciato anche dispositivi molto utili per la smart home, tra cui il Ring Intercom Audio che trasforma il vecchio citofono della tua abitazione in un dispositivo smart. Non a caso è uno dei dispositivi più ricercati in questi giorni ed è disponibile con un ottimo sconto del 60% e lo paghi pochissimo. Tra i prodotti in offerta ci sono anche le telecamere di sicurezza, sia per l’interno sia per l’esterno. In questo caso gli sconti variano tra il 50% e il 60%, con tanti dispositivi disponibili al minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non perdere queste ottime opportunità e puoi anche pagarle in 5 rate a tasso zero.

Ring Intercom Audio 31,99 € -60% 79,99 € Risparmi 48,00 € Acquista su Amazon

Telecamera Ring Indoor Camera di seconda generazione 24,99 € -50% 49,99 € Risparmi 25,00 € Acquista su Amazon

Telecamera Ring Plus per l’interno 29,99 € -50% 59,99 € Risparmi 30,00 € Acquista su Amazon

Telecamera Ring Stick Up Cam per l’esterno 34,99 € -56% 79,99 € Risparmi 45,00 € Acquista su Amazon

Ring Pro con faretti 99,99 € -50% 199,99 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

Ring Battery Video Doorbell Pro 89,99 € -55% 199,99 € Risparmi 110,00 € Acquista su Amazon

Ring Video Doorbell Wired + Ring Indoor Cam di seconda generazione 39,99 € -64% 109,98 € Risparmi 69,99 € Acquista su Amazon

Kindle

Con l’estate che oramai è arrivata, il Kindle diventa uno dei dispositivi tech più richiesti e amati dagli utenti. Per rilassarsi in spiaggia sdraiato sulla sabbia o seduto sulla sdraio a leggere il proprio libro preferito. In questi anni Amazon ha arricchito la propria offerta di lettori e-book con tantissimi modelli, tutti con caratteristiche differenti. Trovi il Kindle "base" disponibile con uno sconto che ti fa approfittare del minimo storico, oppure il Kindle Paperwhite (dotato di un diplay un po’ più grande) in offerta con un super sconto del 25%.

Per chi vuole un display a colori c’è anche il Kindle Colorsoft con un super sconto del 37% che fa scendere il prezzo al minimo storico con uno sconto di ben 100 euro. Disponibile in offerta anche il Kindle Scribe, il lettore e-book che si trasforma in un taccuino digitale grazie alla presenza della penna digitale. Lo sconto in questo caso arriva fino al 40% con un risparmio di ben 180 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Kindle 92,99 € -15% 109,99 € Risparmi 17,00 € Acquista su Amazon

Kindle Paperwhite 124,99 € -26% 169,99 € Risparmi 45,00 € Acquista su Amazon

Kindle Colorsoft 169,99 € -37% 269,99 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

Kindle Scribe (32 gigabyte) 269,99 € -40% 449,99 € Risparmi 180,00 € Acquista su Amazon

Kindle Scribe (64 gigabyte) 299,99 € -38% 479,99 € Risparmi 180,00 € Acquista su Amazon

Servizi Amazon



Le offerte del Prime Day di Amazon non riguardano solamente i prodotti realizzati dalla piattaforma di e-commerce, ma anche alcuni dei servizi più ricercati e desiderati dagli utenti. Parliamo, ad esempio, di Amazon Prime Music Unlimited, servizio per la musica in streaming. Solo per pochissimi giorni puoi abbonarti gratis per ben quattro mesi e ascoltare senza pubblicità e senza limiti tutti i tuoi artisti preferiti.

Per gli amanti degli audiolibri e dei podcast in esclusiva, è possibile abbonarsi ad Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Anche in questo caso hai accesso a tutta la libreria di contenuti e li puoi anche scaricare gratuitamente per l’ascolto offline.

Per gli appassionati di libri, invece, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per tre mesi ad Amazon Kindle Unlimited, la piattaforma dedicata agli e-book. Con l’abbonamento Unlimited hai accesso a tutti i libri, le riviste e i contenuti presenti sull’applicazione.