Prime Day Amazon, le migliori offerte di oggi: sconti esagerati

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Il Prime Day 2026 di Amazon è ufficialmente iniziato. Dalla mezzanotte del 23 giugno e fino alle ore 23:59 del 26 giugno sul sito di e-commerce troviamo migliaia di prodotti in promo con sconti mai visti prima e con la possibilità di risparmiare anche centinaia di euro. In questo articolo in continuo aggiornamento noi di Libero Tecnologia abbiamo raccolto alcune delle migliori offerte già disponibili e le trovi suddivise per categoria di prodotto.

C’è veramente di tutto, dagli intramontabili smartphone, passando per smartwatch e smart TV, fino agli elettrodomestici per la casa e anche i dispositivi a marchio Amazon disponibili con sconti mai visti prima. Per tanti prodotti c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero, ma devi essere velocissimo: la disponibilità è limitata e possono terminare da un momento all’altro. Sul nostro Canale Telegram (puoi iscriverti gratuitamente cliccando sul link poco più in basso) seguiremo l’evento in diretta e trovi tutte le migliori offerte del momento.

Le offerte sono riservate solamente agli utenti iscritti al servizio Prime. Se non sei ancora abbonato, puoi farlo adesso e utilizzare la prova gratuita di 30 giorni. Ti basta cliccare qui. Oltre ad accedere alle offerte esclusive del Prime Day, puoi utilizzare tantissimi altri servizi di Amazon, a partire da Prime Video e da Amazon Prime Music.

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Smartphone

iPhone 17 (minimo storico e offerta lampo)

Il re degli smartphone è in offerta al Prime Day . Stiamo parlando dell’ iPhone 17 che troviamo al prezzo più basso di sempre su Amazon e diventa un vero best-buy . Lo sconto è di 130 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire il mercato: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore Fusion e nuova fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più semplice. La batteria è una garanzia e dura per tutto il giorno.

Il re degli smartphone è in al . Stiamo parlando dell’ che troviamo al di su e un . Lo sconto è di 130 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire il mercato: con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore Fusion e nuova fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più semplice. La batteria è una garanzia e dura per tutto il giorno. Galaxy S26 (super sconto Prime Day)

Ad Apple risponde Samsung con l’offerta speciale disponibile per il Galaxy S26 . L’ultima versione dello smartphone top del colosso sudcoreano è disponibile con uno sconto del 28% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Le condizioni di acquisto sono anche agevolate dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il Galaxy S26 è uno dei pochi telefoni ancora compatti che trovi sul mercato: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici, processore Exynos 2600 ad altissime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Un vero affare da non farti scappare.

Ad Apple risponde Samsung con disponibile per il . L’ultima versione dello smartphone top del colosso sudcoreano è disponibile con uno e su quello di listino. Le condizioni di acquisto sono anche agevolate dalla possibilità di dilazionare il . Il Galaxy S26 è uno dei pochi telefoni ancora compatti che trovi sul mercato: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici, ad altissime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Un vero affare da non farti scappare. Motorola razr 70 (minimo storico e sconto eccezionale)

Una delle sorprese di questo Prime Day è sicuramente il Motorola razr 70 . Lo smartphone pieghevole è disponibile in offerta con un ottimo sconto del 34% e risparmi quasi 350 euro su quello di listino . Approfitti del minimo storico e puoi dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. La scheda tecnica è molto interessante: doppio schermo (interno da 6,9 pollici ed esterno da 3,62 pollici per accedere velocemente alle funzioni che utilizzi maggiormente), processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera esterna da 50 megapixel e sensore selfie interno da 32 megapixel. Anche la batteria è una garanzia e arrivi a fine giornata senza troppi patemi.

Una delle sorprese di questo Prime Day è sicuramente il . Lo è disponibile in con un e . Approfitti del minimo storico e puoi dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. La scheda tecnica è molto interessante: (interno da 6,9 pollici ed esterno da 3,62 pollici per accedere velocemente alle funzioni che utilizzi maggiormente), processore MediaTek ad alte prestazioni, e sensore selfie interno da 32 megapixel. Anche la batteria è una garanzia e arrivi a fine giornata senza troppi patemi. Redmi Note 15 Pro 5G (offerta best-buy)

Se sei alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, il Redmi Note 15 Pro è quello che fa per te. Grazie alla promo best-buy di Amazon lo trovi con uno sconto del 29% e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria da 6580 mAh che può durare fino a due giorni anche con un utilizzo intensivo. Il migliore del Prime Day in questa fascia di prezzo.

iPhone 17 849,00 € -13% 979,00 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon

Galaxy S26 829,00 € -19% 1.029,00 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon

Xiaomi 17 1.099,90 € Acquista su Amazon

Motorola Razr 50 Prodotto non disponibile Prodotti simili

Galaxy A57 489,00 € -18% 599,00 € Risparmi 110,00 € Acquista su Amazon

Galaxy A57 329,90 € -8% 359,90 € Risparmi 30,00 € Acquista su Amazon

Galaxy A57 149,99 € -4% 156,99 € Risparmi 7,00 € Acquista su Amazon

realme P3 lite 141,35 € -12% 159,99 € Risparmi 18,64 € Acquista su Amazon

Smartwatch

Apple Watch Ultra 3 (prezzo al minimo)

Offerta Prime Day per l’ Apple Watch Ultra 3 , l’orologio super resistente dell’azienda di Cupertino. Con lo sconto disponibile oggi risparmi centinaia di euro e fai un ottimo affare. Dimensioni extra large ed è realizzato con materiali super resistenti per utilizzarlo anche nelle escursioni all’aperto. Dotato di un display Retina con una luminosità elevata, funzioni avanzate per la sicurezza e la salute, come il monitoraggio ECG e il rilevamento incidenti.

per l’ , l’orologio super resistente dell’azienda di Cupertino. Con lo sconto disponibile oggi e fai un ottimo affare. Dimensioni extra large ed è realizzato con materiali super resistenti per utilizzarlo anche nelle escursioni all’aperto. Dotato di un con una luminosità elevata, funzioni avanzate per la sicurezza e la salute, come il e il rilevamento incidenti. Garmin Forerunner 265 (offerta shock e prezzo crollato)

Se la corsa è la tua passione, non lasciarti scappare l’offerta speciale disponibile per il Garmin Forerunner 265 : il prezzo è crollato grazie a uno sconto del 54% . Questo orologio è il compagno di allenamento definitivo per runner di ogni livello, caratterizzato da un display AMOLED che rende i tuoi dati di corsa, i grafici e le mappe perfettamente leggibili anche sotto la luce del sole più intensa. Oltre al design leggero e ultra-resistente, il Garmin Forerunner 265 offre metriche di allenamento avanzate, il monitoraggio costante della salute (inclusa la frequenza cardiaca al polso e il sensore Pulse Ox) e un sistema GPS multibanda preciso.

Se la corsa è la tua passione, non lasciarti scappare l’offerta speciale disponibile per il : il prezzo è grazie a uno . Questo orologio è il compagno di allenamento definitivo per runner di ogni livello, caratterizzato da un che rende i tuoi dati di corsa, i grafici e le mappe perfettamente leggibili anche sotto la luce del sole più intensa. Oltre al design leggero e ultra-resistente, il Garmin Forerunner 265 offre di il monitoraggio costante della salute (inclusa la frequenza cardiaca al polso e il sensore Pulse Ox) e un sistema GPS multibanda preciso. Xiaomi Smart Band 9 Pro (39% di sconto e costa poco)

Se stai cercando il perfetto equilibrio tra uno smartwatch completo e la leggerezza di una band, la Xiaomi Smart Band 9 Pro è la scelta ideale. Disponibile con uno sconto del 39% che fa crollare il prezzo a meno di 50 euro, rendendola probabilmente uno dei miglior acquisti per rapporto qualità-prezzo. Nonostante il costo contenuto, offre un display AMOLED ampio e che mostra tutte le info più importanti e un’autonomia che raggiunge i 21 giorni con un utilizzo normale. È il compagno perfetto per tenere traccia dei tuoi passi, della frequenza cardiaca, dell’ossigenazione del sangue e della qualità del sonno con estrema precisione.

Apple Watch Ultra 3 909,00 € Acquista su Amazon

Galaxy Watch Ultra 509,00 € -27% 699,00 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon

Amazfit T-Rex Ultra 380,88 € -5% 399,90 € Risparmi 19,02 € Acquista su Amazon

Garmin Instinct 2X Solar 254,99 € Acquista su Amazon

Garmin Forerunner 265 359,00 € -15% 419,99 € Risparmi 60,99 € Acquista su Amazon

Xiaomi Smart Band 9 Pro 54,99 € -31% 79,99 € Risparmi 25,00 € Acquista su Amazon

Huawei Band 11 39,99 € Acquista su Amazon

Smart TV

Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici (prezzo al minimo)

Una delle migliori occasioni per uno smart TV disponibile oggi su Amazon. Parliamo del Samsung Neo QLED da 55 pollici con pannello Mini-LED che trovi con uno sconto del 47% su quello di listino. Il risparmio è di ben 450 euro e puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Processore NQ4 AI Gen2 che sfrutta algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei contenuti, colori realistici e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Una delle migliori occasioni per uno smart TV disponibile oggi su Amazon. Parliamo del da con pannello Mini-LED che trovi con uno su quello di listino. Il è di e puoi anche con Cofidis. Processore NQ4 AI Gen2 che sfrutta algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei contenuti, colori realistici e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Fire TV Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Tra le offerte shock del Prime Day troviamo anche gli smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. In offerta ci sono le tre versioni disponibili da 43" , 50" e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 48% e il 49% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero . Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto. A questo prezzo approfitti del minimo storico di sempre e sono tra i migliori smart TV che puoi acquistare oggi in questa fascia di prezzo.

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Offerta speciale per lo smart TV Hisense Mini-Led da 65 pollici uscito sul mercato da pochi mesi. Con la promo speciale del Prime Day risparmi centinaia di euro rispetto il prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Immagini con risoluzione 4K, audio da cinema con subwoofer integrato e una modalità gaming con refresh rate nativo fino a 144 Hz. Il sistema operativo VIDAA OS offre oltre 1000 app e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici Prodotto non disponibile Prodotti simili

Amazon Ember Serie 4 da 43 pollici 259,99 € -48% 499,99 € Risparmi 240,00 € Acquista su Amazon

Smart TV Hisense E7Q Pro da 55 pollici 379,00 € -37% 599,00 € Risparmi 220,00 € Acquista su Amazon

Smart TV Samsung 43 pollici U8090 299,00 € Acquista su Amazon

Smart TV Philips Ambilight da 43 pollici 265,05 € Acquista su Amazon

Smart TV TCL PF650 da 43 pollici 299,00 € Acquista su Amazon

Smart TV Sony Bravia 5 XR Mini Led da 75 pollici 1.999,00 € Acquista su Amazon

Smart TV Samsung 32 pollici 179,00 € -10% 199,00 € Risparmi 20,00 € Acquista su Amazon

PC&Tablet

Galaxy Book4 Edge (52% di sconto e risparmi più di 850 euro)

Occasione imperdibile per chi è alla ricerca di un PC portatile prestazionale e con un rapporto qualità-prezzo elevato . Il Galaxy Book4 Edge è disponibile con un super sconto del 52% e risparmi più di 850 euro su quello di listino. Notebook progettato per il mondo del lavoro dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 14 pollici ad alta risoluzione, processore Snapdragon Elite X con funzioni ad hoc per l’intelligenza artificiale e per Copilot+ , 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Batteria che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un vero best-buy.

Occasione imperdibile per chi è alla ricerca di un e con un . Il è disponibile con un e su quello di listino. Notebook progettato per il mondo del lavoro dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 14 pollici ad alta risoluzione, con ad hoc per e per , 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. Batteria che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un vero best-buy. Notebook Dell 15 (sconto Prime Day e prezzo al minimo)

Altra ottima occasione disponibile in questo Prime Day 2026 di Amazon. Il notebook Dell 15 Laptop è disponibile con uno sconto dedicato che ti fa risparmiare centinaia di euro e inoltre se sei iscritto a Prime Student puoi beneficiare di un ulteriore 10% di sconto. Per diminuire l’esborso iniziale puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Processore Intel Core i5 di 13ª generazione , abbinato a 16GB di RAM e un veloce SSD da 512GB , garantisce fluidità per il multitasking quotidiano, lo studio e lo smart working. Ottimo anche il display da 15,6 pollici con risoluzione FHD che ti supporta in ogni attività.

Altra ottima occasione disponibile in questo Prime Day 2026 di Amazon. Il notebook è disponibile con uno sconto dedicato che ti fa risparmiare centinaia di euro e inoltre se sei iscritto a Prime Student puoi beneficiare di un Per diminuire l’esborso iniziale puoi anche dilazionare il pagamento in . Processore , abbinato a e un veloce , garantisce fluidità per il multitasking quotidiano, lo studio e lo smart working. Ottimo anche il display da 15,6 pollici con risoluzione FHD che ti supporta in ogni attività. Galaxy Tab S10 FE (31% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Prezzo al minimo per il Galaxy Tab S10 FE. Il tablet è disponibile in promo con uno sconto del 31% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Un dispositivo versatile e che puoi utilizzare non solo per l’intrattenimento (serie TV, film, videogiochi), ma anche per il lavoro, grazie a un processore prestazionale e a un display ampio da 10,9 pollici. Nella confezione è presente anche la S Pen e puoi collegare una tastiera wireless che lo trasforma in un vero mini-PC. La batteria dura per tutto il giorno ed è un compagno di lavoro e di divertimento con pochi eguali.

Galaxy Book4 Edge 818,78 € -52% 1.699,00 € Risparmi 880,22 € Acquista su Amazon

Asus Vivobook F15 579,00 € -17% 699,00 € Risparmi 120,00 € Acquista su Amazon

HP Victus 15 1.199,99 € Acquista su Amazon

Dell 15 Laptop 749,00 € Acquista su Amazon

Acer Nitro V 16 1.599,00 € Acquista su Amazon

Galaxy Tab S10 FE 468,00 € -19% 579,00 € Risparmi 111,00 € Acquista su Amazon

Lenovo Idea Tab 279,00 € Acquista su Amazon

Robot aspirapolvere

roborock QV 35A (50% di sconto e prodotto best-buy)

Il robot aspirapolvere più venduto su Amazon in queste ultime ore. Il roborock QV 35A è uno dei protagonisti indiscussi di questo Prime Day di Amazon e da oggi lo trovi con uno sconto del 50% che fa crollare il prezzo al minimo storico . Dotato di una grande potenza di aspirazione e lava il pavimento della tua abitazione in modo professionale. I sensori mappano alla perfezione tutta l’abitazione e lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone. Non manca la stazione all-in-one per la manutenzione giornaliera. Un aiutante intelligente per la pulizia domestica.

Il su in queste ultime ore. Il è uno dei protagonisti indiscussi di questo di e da oggi lo trovi con uno che fa . Dotato di una grande potenza di aspirazione e lava il pavimento della tua abitazione in modo professionale. I sensori mappano alla perfezione tutta l’abitazione e lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone. Non manca la stazione all-in-one per la manutenzione giornaliera. Un aiutante intelligente per la pulizia domestica. DREAME L10S Pro Gen 3 (40% di sconto e affare lampo)

Grazie a uno sconto del 40%, il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L10S Pro Gen 3 scende a meno di 180 euro. Non lasciarti ingannare dal prezzo contenuto: assicura una potenza elevata capace di catturare ogni detrito, mentre la tecnologia RoboSwing si occupa meticolosamente di pulire lungo i battiscopa e negli angoli più ostici. Il lavaggio dei pavimenti è affidato al sistema DuoScrub, con doppi panni rotanti che eliminano lo sporco senza fatica. Inoltre, grazie al rilevamento a ultrasuoni per tappeti e alla mappatura intelligente Pathfinder, il robot si muove con estrema precisione in tutta casa.

Robot aspirapolvere roborock QV 35A 299,99 € -50% 599,99 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon

DREAME L40 Ultra AE 449,00 € -36% 699,00 € Risparmi 250,00 € Acquista su Amazon

DREAME L10S Pro Gen 3 178,60 € -40% 299,00 € Risparmi 120,40 € Acquista su Amazon

Roomba 105 Combo 180,00 € -40% 299,00 € Risparmi 119,00 € Acquista su Amazon

roborock Saros 20 887,74 € -26% 1.199,00 € Risparmi 311,26 € Acquista su Amazon

ECOVACS X12 OMNICYCLONE 999,00 € -33% 1.499,00 € Risparmi 500,00 € Acquista su Amazon

Lavapavimenti&Aspirapolvere

Tineco FLOOR ONE S5 Steam (40% di sconto e risparmi 150 euro)

La lavapavimenti Tineco Floor One S5 Steam è in offerta con un super sconto del 40% che ti fa risparmiare 150 euro . Grazie alla tecnologia iLoop Smart Sensor di Tineco, che rileva lo sporco e regola automaticamente la potenza di aspirazione , il flusso d’acqua e la velocità del rullo assicurano la massima efficienza energetica e pulente. Il vapore ad alta temperatura è l’arma definitiva per sciogliere all’istante il grasso e le macchie più appiccicose , igienizzando i pavimenti in un solo passaggio e senza l’uso di detersivi chimici.

La lavapavimenti è in offerta con un . Grazie alla tecnologia iLoop Smart Sensor di Tineco, che , il flusso d’acqua e la velocità del rullo assicurano la massima efficienza energetica e pulente. Il vapore ad alta temperatura è l’arma definitiva per , igienizzando i pavimenti in un solo passaggio e senza l’uso di detersivi chimici. Hoover HF1 Max (44% di sconto e costa meno di 100 euro)

L’aspirapolvere senza fili Hoover HF1 Max è in promo per il Prime Day con sconto del 44% che fa crollare il prezzo a meno di 100 euro. Nonostante il prezzo mini, le caratteristiche sono premium: la spazzola motorizzata è dotata di 2 luci LED integrate per scovare la polvere anche sotto i mobili o negli angoli più bui. Dimentica il fastidio della manutenzione manuale: grazie alla tecnologia brevettata ANTI-TWIST, riduce radicalmente il groviglio di peli e capelli attorno al rullo. Super versatile, include una bocchetta per fessure e una spazzola a pennello integrata per i punti difficili, oltre alla comodissima funzione Quick Park & Go che le permette di restare in piedi da sola in posizione verticale quando fai una pausa.

Hoover HF1 MAX 205,92 € Acquista su Amazon

Philips PowerPro Compact 69,99 € -48% 134,99 € Risparmi 65,00 € Acquista su Amazon

DREAME Z10 189,05 € -5% 199,00 € Risparmi 9,95 € Acquista su Amazon

roborock F25 Ultra 499,00 € -38% 799,00 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon

DREAME H12 Pro FlexReach 249,00 € -7% 269,00 € Risparmi 20,00 € Acquista su Amazon

Tineco FLOOR ONE S5 STEAM 215,00 € -40% 359,00 € Risparmi 144,00 € Acquista su Amazon

Macchina caffè

De’Longhi Perfetto Magnifica (45% di sconto e prezzo speciale)

La macchina automatica De’Longhi Perfetto Magnifica S crolla su Amazon con uno sconto del 45% che la porta al suo minimo storico . Macchina professionale che porta il bar direttamente a casa tua: permette di scegliere tra corto o lungo, di regolare l’aroma da leggero a intenso e funziona sia con i chicchi freschi che con il caffè in polvere. M acina i chicchi al momento grazie a 13 livelli di regolazione per garantire la massima freschezza e sprigionare tutto l’aroma. Inoltre, il montalatte manuale classico ti permette di creare una schiuma di latte ricca e cremosa per cappuccini perfetti.

La macchina automatica crolla su Amazon con uno . Macchina professionale che porta il bar direttamente a casa tua: permette di scegliere tra corto o lungo, di regolare l’aroma da leggero a intenso e funziona sia con i chicchi freschi che con il caffè in polvere. per garantire la massima freschezza e sprigionare tutto l’aroma. Inoltre, il ti permette di creare una schiuma di latte ricca e cremosa per cappuccini perfetti. Nescafé Dolce Gusto (offerta lampo e costa pochissimo)

Se cerchi una macchina a capsule compatta e versatile senza spendere cifre esagerate, la Nescafé Dolce Gusto Genio S è quella che fa per te: tocca il suo minimo storico con il 45% di sconto e costa solo 60 euro. Permette di selezionare la lunghezza della bevanda in pochi gesti e include la funzione XL per tazze extra-large fino a 300 ml. Grazie al sistema Hot&Cold puoi preparare sia caffè bollenti che bevande fredde.

De’Longhi Perfetto Magnifica 299,99 € Acquista su Amazon

Nescafé Dolce Gusto De’Longhi Genio S 69,99 € -40% 115,99 € Risparmi 46,00 € Acquista su Amazon

De’Longhi Stilosa 99,90 € Acquista su Amazon

De’Longhi Dedica Style 159,90 € -35% 244,90 € Risparmi 85,00 € Acquista su Amazon

Climatizzatore portatile

De’Longhi L’Originale Pinguino PAC EM82 (34% di sconto e prezzo al minimo)

Il condizionatore portatile De’Longhi Pinguino PAC EM82 è disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 34% che ti permette di risparmiare più di 200 euro sul listino. È un dispositivo 3-in-1 estremamente versatile: oltre a raffrescare, offre la funzione di sola ventilazione e quella di sola deumidificazione, ideale per abbattere l’afa pesante. Adatto per stanze fino a 30 metri quadrati, è anche energeticamente conveniente grazie alla classe di efficienza energetica A. Si distingue per essere incredibilmente silenzioso, grazie all’insonorizzazione delle pareti e alla doppia velocità del ventilatore di condensazione che abbatte i rumori fastidiosi.

Electrolux Comfort 600 409,00 € -34% 619,99 € Risparmi 210,99 € Acquista su Amazon

De’Longhi L’Originale Pinguino PAC EM82 409,00 € -34% 619,99 € Risparmi 210,99 € Acquista su Amazon

Olimpia Splendid Dolceclima Slim 10 Prodotto non disponibile Prodotti simili

Friggitrice ad aria

Friggitrice ad aria Cosori (39% di sconto e prezzo al minimo)

La friggitrice ad aria Cosori è in super promo per il Prime Day con uno sconto del 39% . Con un cestello da 5,7 litri è perfetta per le esigenze quotidiane di tutta la famiglia. Offre un range flessibile di temperature per creare una circolazione di aria calda ottimale, assicurando cibi croccanti fuori e succosi dentro con il 97% in meno di olio e grassi . È dotata di funzioni personalizzabili, un ricettario cartaceo incluso e un cestello antiaderente lavabile comodamente in lavastoviglie .

La friggitrice ad aria è in super promo per il Prime Day con uno . Con un cestello è perfetta per le esigenze quotidiane di tutta la famiglia. Offre un range flessibile di temperature per creare una circolazione di aria calda ottimale, assicurando cibi croccanti fuori e succosi dentro con il . È dotata di funzioni personalizzabili, un ricettario cartaceo incluso e un . Moulinex Easy Fry Infrared (41% di sconto e costa meno di 100 euro)

Una delle migliori offerte Prime Day in tema cucina è la Moulinex Easy Fry Infrared, disponibile uno sconto del 41% che fa crollare il prezzo sotto i 100 euro. Questo modello si distingue per la tecnologia Infra-Heat, che raggiunge la temperatura due volte più velocemente rispetto alle classiche friggitrici ad aria. Inoltre, grazie alla comodissima finestrella integrata, puoi monitorare lo stato della cottura a vista senza dispersioni di calore. Nonostante il design compatto, è dotata di un cestello extra-large da ben 7 litri (fino a 8 porzioni). Include un pannello digitale con 8 modalità di cottura e la funzione di mantenimento in caldo.

Friggitrice ad aria Cosori con cestello da 5,7 litri 84,97 € -39% 139,99 € Risparmi 55,02 € Acquista su Amazon

Moulinex Easy Fry Infrared 84,97 € -39% 139,99 € Risparmi 55,02 € Acquista su Amazon

Philips Airfryer Serie 3000 169,99 € Acquista su Amazon

Friggitrice ad aria Ninja MAX Dual Zone 221,99 € -3% 229,99 € Risparmi 8,00 € Acquista su Amazon

Friggitrice ad aria Philips Serie 1000 con doppio cestello 99,99 € -33% 149,99 € Risparmi 50,00 € Acquista su Amazon

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000 con doppio cestello 239,67 € -8% 259,99 € Risparmi 20,32 € Acquista su Amazon

Ninja MAX PRO 148,70 € Acquista su Amazon

Cuffie

AirPods 4 (30% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Tra le cuffie top da acquistare in questo Prime Day di Amazon ci sono le AirPods 4 . L’ultima versione degli auricolari economici di Apple è disponibile con uno sconto del 30% e risparmi decine di euro su quello di listino. Approfitti anche del minimo storico di quest’ultimo periodo. Dotate del suono spaziale personalizzato e resistono anche al sudore e all’acqua. Il chip H2 assicura una qualità del suono elevata e hanno un’autonomia fino a 24 ore. A questo prezzo sono un vero best-buy.

Tra le cuffie top da acquistare in questo Prime Day di Amazon ci sono le . L’ultima versione degli auricolari economici di Apple è disponibile con uno e di su quello di listino. Approfitti anche del minimo storico di quest’ultimo periodo. Dotate del suono spaziale personalizzato e resistono anche al sudore e all’acqua. Il assicura una qualità del suono elevata e hanno un’autonomia fino a 24 ore. A questo prezzo sono un vero best-buy. Beats Studio Pro (51% di sconto e prezzo in picchiata)

Le Beats Studio Pro sono disponibili con uno sconto del 51% e solamente in questo Prime Day risparmi più di 200 euro. Puoi anche pagarle in 5 rate a tasso zero. Molto comode da indossare, sono dotati di un audio spaziale personalizzato a 360 gradi e rilevamento dinamico della testa. Non manca la Cancellazione Attiva del Rumore e la modalità Trasparenza per rimanere in contatto con l’ambiente. Per gli audiofili c’è il supporto all’audio lossless ad alta fedeltà tramite USB-C, arricchito da tre profili sonori integrati per ottimizzare musica, film o podcast.

AirPods 4 119,00 € -20% 149,00 € Risparmi 30,00 € Acquista su Amazon

AirPods 4 con cancellazione del rumore 159,00 € -20% 199,00 € Risparmi 40,00 € Acquista su Amazon

Beats Solo 4 135,00 €(112,50 € / unità) -41% 229,95 € Risparmi 94,95 € Acquista su Amazon

Bose QuietComfort SC 209,49 € Acquista su Amazon

JBL Tune 770 NC 66,71 € Acquista su Amazon

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select (offerta lampo e minimo storico)

Offerta speciale per uno dei prodotti più venduti in questi ultimi giorni su Amazon. Il Fire TV Stick 4K Select è in offerta con uno sconto del 55% e costa meno di 25 euro . Si tratta dell’ultima versione del Fire TV Stick e permette di vedere in streaming con la miglior risoluzione possibile, tutti i tuoi contenuti preferiti, a partire dai film e dalle serie TV. Si collega facilmente alla porta HDMI del televisore e accedi velocemente alle tue app di streaming preferite. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata che ti permette di gestire anche i dispositivi smart presenti in casa. Puoi anche trasformare lo smart TV in una console grazie alla presenza del Game Pass Ultimate per giocare in streaming ai migliori titoli del momento.

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Per migliorare la sicurezza della tua abitazione, trovi la Blink Outdoor 4 in promo con uno sconto del 69% e il prezzo crolla a 24,99 euro . La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Al momento è la più venduta su Amazon e fai un super affare. Facile da montare, con una batteria che dura fino a due anni e immagini in alta definizione, anche quando c’è buio. Se nota qualche movimento vieni subito avvisato sull’app dello smartphone. Approfitta del prezzo più basso di sempre per questa telecamera.

Per migliorare la sicurezza della tua abitazione, trovi la in con uno e il . La puoi anche Al momento è la più venduta su Amazon e fai un super affare. Facile da montare, con una batteria che dura fino a due anni e immagini in alta definizione, anche quando c’è buio. Se nota qualche movimento vieni subito avvisato sull’app dello smartphone. Approfitta del prezzo più basso di sempre per questa telecamera. Kindle Scribe (40% di sconto e prezzo al minimo)

Il regalo dell’estate. Grazie alla promo Prime Day, il Kindle Scribe di ultima generazione è in promo con un ottimo sconto del 40% e risparmi ben 180 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Si tratta del lettore e-book più avanzato sul mercato con schermo antiriflesso da 10,2 pollici. Dotato anche di una penna digitale che lo trasforma in un taccuino e che ti permette di prendere appunti o di scrivere direttamente sui libri, oppure lavorare su documenti di lavoro. Da avere assolutamente in spiaggia per leggere i libri dell’estate.

Fire TV Stick HD (nuovo modello) 49,99 € Acquista su Amazon

Fire TV Stick 4K Select 24,99 € -55% 54,99 € Risparmi 30,00 € Acquista su Amazon

Fire TV Stick 4K Plus 69,99 € Acquista su Amazon

Fire TV Stick 4K Max 79,99 € Acquista su Amazon

Amazon Ember Serie 2 da 32 pollici 149,99 € -46% 279,99 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon

Amazon Ember Serie 4 da 43 pollici 259,99 € -48% 499,99 € Risparmi 240,00 € Acquista su Amazon

Amazon Ember Serie Omni Mini-LED da 55 pollici 659,99 € -34% 999,99 € Risparmi 340,00 € Acquista su Amazon

Echo Dot 58,98 € -9% 64,99 € Risparmi 6,01 € Acquista su Amazon

Echo Spot 94,99 € Acquista su Amazon

Echo Show 5 108,98 € Acquista su Amazon

Blink Outdoor 4 24,99 € -69% 79,99 € Risparmi 55,00 € Acquista su Amazon

Blink Outdoor 2K+ 29,99 € -67% 89,99 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon

Blink mini 2K+ 34,99 € -56% 79,99 € Risparmi 45,00 € Acquista su Amazon

Blink videocitofono 2K+ a pile 34,99 € -56% 79,99 € Risparmi 45,00 € Acquista su Amazon

Kindle 109,00 € Acquista su Amazon

Kindle Paperwhite 169,49 € Acquista su Amazon

Kindle Colorsoft 269,99 € Acquista su Amazon

Kindle Scribe (32 gigabyte) 449,99 € Acquista su Amazon

Per finire, troviamo in offerta anche alcuni dei servizi Amazon più amati e utilizzati. Come ad esempio Amazon Prime Music Unlimited, servizio per la musica in streaming. Solo per pochissimi giorni puoi abbonarti gratis per ben quattro mesi e ascoltare senza pubblicità e senza limiti tutti i tuoi artisti preferiti.

Per gli amanti degli audiolibri e dei podcast in esclusiva, è possibile abbonarsi ad Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Anche in questo caso hai accesso a tutta la libreria di contenuti e li puoi anche scaricare gratuitamente per l’ascolto offline.

Per gli appassionati di libri, invece, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per tre mesi ad Amazon Kindle Unlimited, la piattaforma dedicata agli e-book. Con l’abbonamento Unlimited hai accesso a tutti i libri, le riviste e i contenuti presenti sull’applicazione.