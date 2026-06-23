Prime Day Amazon, elettrodomestici crollano di prezzo: sconti al 50%

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Amazon

In questo Prime Day 2026 non potevano di certo mancare gli elettrodomestici in offerta. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare un robot aspirapolvere, per rinnovare la lavapavimenti oppure per combattere il caldo con un condizionatore portatile, le promo Prime Day fanno al caso tuo. Tra le migliori offerte ci sono il robot aspirapolvere roborock QV 35A che trovi con uno sconto del 50%, oppure l’iRobot Roomba 405 con stazione AutoWash disponibile con uno sconto di addirittura il 57%. Per la tua cucina, invece, trovi la macchina per il caffè De’Longhi Perfetto Magnifica S disponibile al minimo storico, oppure la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared disponibile con un super sconto del 41%.

Le offerte sono riservate solamente agli utenti iscritti al servizio Prime. Se non sei ancora abbonato, puoi farlo adesso e utilizzare la prova gratuita di 30 giorni. Ti basta cliccare qui. Oltre ad accedere alle offerte esclusive del Prime Day, puoi utilizzare tantissimi altri servizi di Amazon, a partire da Prime Video e da Amazon Prime Music.

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Robot aspirapolvere

roborock QV 35A (50% di sconto ed è il più venduto su Amazon)

Il robot aspirapolvere r oborock QV 35A è il protagonista indiscusso delle offerte Prime Day su Amazon con uno sconto netto del 50% che ti fa risparmiare ben 300 euro . Elettrodomestico dotato dell’ aspirazione HyperForce capace di sradicare lo sporco più ostinato dalle profondità di tappeti e fessure. La sua stazione di ricarica multifunzione fa tutto da sola: svuota la polvere (fino a 7 settimane di autonomia), lava i moci e li asciuga con aria calda. Il sistema di lavaggio è dotato di uno spazzolone a doppia rotazione con sollevamento intelligente di 10 mm per non bagnare i tappeti. Perfetto per chi ha animali, grazie al sistema di spazzole contro i grovigli di capelli . La navigazione è affidata al sistema PreciSense LiDAR a 360° con tecnologia Reactive Tech per evitare ostacoli come cavi e scarpe. Lo puoi gestire direttamente dall’app dello smartphone

Il robot aspirapolvere è il protagonista indiscusso delle offerte Prime Day su Amazon con uno . Elettrodomestico dotato dell’ capace di sradicare lo sporco più ostinato dalle profondità di tappeti e fessure. La sua fa tutto da sola: svuota la polvere (fino a 7 settimane di autonomia), lava i moci e li asciuga con aria calda. Il sistema di lavaggio è dotato di uno per non bagnare i tappeti. Perfetto per chi ha animali, grazie al . La navigazione è affidata al sistema con tecnologia Reactive Tech per evitare ostacoli come cavi e scarpe. Lo puoi gestire direttamente dall’app dello smartphone iRobot Roomba Plus 405 Combo + Stazione AutoWash (57% di sconto e risparmi 400 euro)

Altra super occasione per il Prime Day. Per pochissimi giorni trovi l’ iRobot Roomba Combo 405 con uno sconto del 57% e la comodità del pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Grande potenza di aspirazione e sfrutta l’esclusiva tecnologia SmartScrub con mop rotanti DualClean , che esercita una pressione verso il basso per eliminare le macchie incrostate. Presente anche la stazione di svuotamento AutoWash Dock che garantisce fino a 75 giorni di svuotamento automatico della polvere e ben 4 settimane di lavaggio e asciugatura automatica dei panni in totale autonomia. Grazie alla navigazione ClearView LiDAR , il robot mappa la casa all’istante e si muove in file ordinate evitando gli ostacoli anche in condizioni di buio totale.

Altra super occasione per il Prime Day. Per pochissimi giorni trovi l’ con uno e la comodità del pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Grande potenza di aspirazione e sfrutta l’esclusiva tecnologia , che esercita una pressione verso il basso per eliminare le macchie incrostate. Presente anche la stazione di svuotamento che garantisce fino a della polvere e ben 4 settimane di lavaggio e asciugatura automatica dei panni in totale autonomia. Grazie alla navigazione , il robot mappa la casa all’istante e si muove in file ordinate evitando gli ostacoli anche in condizioni di buio totale. iRobot Roomba 105 Combo (50% di sconto e costa poco)

Per chi desidera un dispositivo affidabile e performante senza spendere cifre astronomiche, la risposta ideale è l’iRobot Roomba 105 Combo, oggi disponibile a metà prezzo grazie allo sconto del 50%. Nonostante il prezzo super accessibile, non accetta compromessi: offre una potenza di aspirazione eccellente combinata a un sistema di pulizia a 4 fasi (spazzola multi-superficie, spazzola per i bordi e panno in microfibra). Dotato della navigazione ClearView LiDAR per muoversi con precisione millimetrica ed evitare gli ostacoli. È estremamente versatile e ti permette di scegliere tra tre modalità: solo aspirazione, solo lavaggio o combinazione di entrambe. Inoltre, evita automaticamente di lavare i tappeti grazie al rilevamento intelligente delle superfici. Tramite l’app puoi personalizzare tutto, dalle stanze da pulire fino alla quantità di acqua da erogare.

Robot aspirapolvere roborock QV 35A 299,99 € -50% 599,99 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon

iRobot Roomba Plus 405 285,00 € -13% 329,00 € Risparmi 44,00 € Acquista su Amazon

Ecovacs Deebot T90 Pro OMNI 499,00 € -29% 699,00 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon

DREAME L40 Ultra AE 449,00 € -5% 474,00 € Risparmi 25,00 € Acquista su Amazon

Xiaomi Robot Vacuum X20+ 279,99 € -30% 399,99 € Risparmi 120,00 € Acquista su Amazon

DREAME L10S Pro Gen 3 178,60 € -40% 299,00 € Risparmi 120,40 € Acquista su Amazon

Roomba 105 Combo 149,00 € -50% 299,00 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon

Mova Z60 Ultra Roller 749,00 € -38% 1.199,00 € Risparmi 450,00 € Acquista su Amazon

roborock Saros 20 749,00 € -38% 1.199,00 € Risparmi 450,00 € Acquista su Amazon

ECOVACS X12 OMNICYCLONE 949,00 € -37% 1.499,00 € Risparmi 550,00 € Acquista su Amazon

Macchine per il caffè

De’Longhi Perfetto Magnifica (45% di sconto e prezzo speciale)

L’esperienza del vero bar direttamente a casa tua a meno di metà prezzo. La macchina automatica De’Longhi Perfetto Magnifica S crolla su Amazon con uno sconto del 45% che la porta al suo minimo storico . È il dispositivo ideale per chi vuole un caffè personalizzato nei minimi dettagli: permette di scegliere tra corto o lungo, di regolare l’aroma da leggero a intenso e funziona sia con i chicchi freschi che con il caffè in polvere. Il suo vero punto di forza è la macinatura integrata: macina i chicchi al momento grazie a 13 livelli di regolazione per garantire la massima freschezza e sprigionare tutto l’aroma. Inoltre, il montalatte manuale classico ti permette di creare una schiuma di latte ricca e cremosa per cappuccini perfetti.

L’esperienza del vero bar direttamente a casa tua a La macchina automatica crolla su Amazon con uno . È il dispositivo ideale per chi vuole un caffè personalizzato nei minimi dettagli: permette di scegliere tra corto o lungo, di regolare l’aroma da leggero a intenso e funziona sia con i chicchi freschi che con il caffè in polvere. Il suo vero punto di forza è la macinatura integrata: per garantire la massima freschezza e sprigionare tutto l’aroma. Inoltre, il ti permette di creare una schiuma di latte ricca e cremosa per cappuccini perfetti. De’Longhi Magnifica Evo (promo esclusiva Prime Day)

Il top di gamma con un risparmio di centinaia di euro. Grazie alla promo Prime Day di Amazon, la De’Longhi Magnifica Evo è disponibile con uno sconto del 42% . Questa macchina per il caffè automatica unisce un design moderno a una semplicità d’uso disarmante, ideale per chi cerca il massimo comfort senza rinunciare alla qualità del chicco macinato sul momento. Tramite il pannello di controllo soft-touch puoi scegliere tra 7 bevande one-touch selezionabili con un solo tocco, dall’espresso al cappuccino. Grazie all’esclusiva Tecnologia LatteCrema Hot , la caraffa integrata eroga automaticamente una schiuma di latte densa e alla temperatura perfetta.

Il top di gamma con un Grazie alla promo Prime Day di Amazon, la è disponibile con uno . Questa macchina per il caffè automatica unisce un design moderno a una semplicità d’uso disarmante, ideale per chi cerca il massimo comfort senza rinunciare alla qualità del chicco macinato sul momento. Tramite il pannello di controllo soft-touch puoi scegliere tra selezionabili con un solo tocco, dall’espresso al cappuccino. Grazie all’esclusiva , la caraffa integrata eroga automaticamente una schiuma di latte densa e alla temperatura perfetta. Nescafé Dolce Gusto (offerta lampo e costa pochissimo)

Il colpaccio low-cost compatto e tecnologico per tutta la famiglia. Se cerchi una macchina a capsule pratica, moderna e incredibilmente versatile senza spendere cifre esagerate, la Nescafé Dolce Gusto Genio S è l’affare del giorno: tocca il suo minimo storico con il 45% di sconto e costa solo 60 euro. Nonostante le dimensioni ultracompatte, è un concentrato di tecnologia: ti permette di selezionare la lunghezza della bevanda in pochi gesti e include la funzione XL per tazze extra-large fino a 300 ml. Grazie al sistema Hot&Cold e alla selezione della temperatura su più livelli (fredda, bassa, media, alta), puoi preparare sia caffè bollenti che squisite bevande fredde. Dispone di un capiente serbatoio removibile da 0,8 litri, del sistema Thermoblock per riscaldare l’acqua in pochissimi secondi e dello spegnimento automatico dopo un solo minuto di inattività.

De’Longhi Perfetto Magnifica 269,89 € -10% 299,99 € Risparmi 30,10 € Acquista su Amazon

De’Longhi Magnifica Evo 389,99 € -19% 479,90 € Risparmi 89,91 € Acquista su Amazon

Nescafé Dolce Gusto De’Longhi Genio S 66,39 € -43% 115,99 € Risparmi 49,60 € Acquista su Amazon

De’Longhi Rivelia 499,99 € -9% 549,90 € Risparmi 49,91 € Acquista su Amazon

De’Longhi Stilosa 94,89 € -5% 99,90 € Risparmi 5,01 € Acquista su Amazon

De’Longhi Dedica Style 149,90 € -39% 244,90 € Risparmi 95,00 € Acquista su Amazon

Aspirapolvere

Hoover HF1 Max (44% di sconto e costa meno di 100 euro)

L’aspirapolvere senza fili Hoover HF1 Max è il protagonista di un’ottima promo su Amazon, grazie allo sconto del 44% che fa crollare il prezzo a meno di 100 euro . È la scelta ideale per chi cerca un alleato potente e versatile per la pulizia quotidiana della casa. Nonostante il prezzo mini, offre caratteristiche premium: vanta fino a 45 minuti di autonomia , garantendoti tutto il tempo necessario per coprire un intero appartamento con una sola carica. La spazzola motorizzata è dotata di 2 luci LED integrate per scovare la polvere anche sotto i mobili o negli angoli più bui. Dimentica il fastidio della manutenzione manuale: grazie alla tecnologia brevettata ANTI-TWIST, riduce radicalmente il groviglio di peli e capelli attorno al rullo. Super versatile, include una bocchetta per fessure e una spazzola a pennello integrata per i punti difficili, oltre alla comodissima funzione Quick Park & Go che le permette di restare in piedi da sola in posizione verticale quando fai una pausa.

L’aspirapolvere senza fili è il protagonista di un’ottima promo su Amazon, grazie allo . È la scelta ideale per chi cerca un alleato potente e versatile per la pulizia quotidiana della casa. Nonostante il prezzo mini, offre caratteristiche premium: vanta , garantendoti tutto il tempo necessario per coprire un intero appartamento con una sola carica. La spazzola motorizzata è dotata di per scovare la polvere anche sotto i mobili o negli angoli più bui. Dimentica il fastidio della manutenzione manuale: grazie alla tecnologia brevettata attorno al rullo. Super versatile, include una bocchetta per fessure e una spazzola a pennello integrata per i punti difficili, oltre alla comodissima funzione Quick Park & Go che le permette di quando fai una pausa. Dreame Z10 (37% di sconto e risparmi 110 euro)

Se punti alle massime prestazioni senza compromessi, l’occasione del giorno è il Dreame Z10, disponibile con uno sconto del 37% grazie all’offerta del Prime Day. Dotata di un motore ad alta velocità capace di erogare una potenza d’aspirazione elevata ideale per sradicare lo sporco più ostinato da tappeti, moquette e fessure. È il dispositivo perfetto per i soggetti allergici o per chi ha animali in casa: il sistema di filtrazione HEPA H14 assicura un’elevatissima efficienza del 99,99% nel bloccare allergeni e microparticelle fino a 0,3 micron. Sfrutta l’intelligenza artificiale per rilevare lo sporco, regolando automaticamente la potenza di aspirazione in base alle necessità e mostrando i dati in tempo reale sullo schermo LED. Completo di accessori versatili per ogni superficie, ha un capiente contenitore da 0,8 litri.

Hoover HF1 MAX 89,99 € -50% 179,00 € Risparmi 89,01 € Acquista su Amazon

Philips PowerPro Compact 69,99 € -48% 134,99 € Risparmi 65,00 € Acquista su Amazon

Hoover HF1 Plus 94,00 € -53% 201,60 € Risparmi 107,60 € Acquista su Amazon

DREAME Z10 189,05 € -5% 199,00 € Risparmi 9,95 € Acquista su Amazon

Lavapavimenti

DREAME H12 Pro (33% di sconto e offerta speciale)

Lo lavapavimenti wireless Dreame H12 Pro FlexReach tocca il suo minimo storico assoluto su Amazon con uno sconto del 33% . La vera innovazione di questo modello è il suo design piatto a 180° , capace di infilarsi sotto letti e mobili senza perdere potenza e senza rischiare che l’acqua sporca finisca nel motore. La spazzola ad alta velocità pulisce i bordi su entrambi i lati alla perfezione. Dimentica i capelli aggrovigliati: l’innovativo raschietto TangleCut li taglia automaticamente durante l’aspirazione. Inoltre, quando lo riponi sulla base, attiva un ciclo di auto-pulizia a caldo e asciugatura rapida con aria a 90 °C in soli 5 minuti , lasciando il rullo soffice, igienizzato e senza odori. Autonomia fino a 50 minuti.

Lo lavapavimenti wireless tocca il suo con . La vera innovazione di questo modello è il suo , capace di infilarsi sotto letti e mobili senza perdere potenza e senza rischiare che l’acqua sporca finisca nel motore. La spazzola ad alta velocità pulisce i bordi su entrambi i lati alla perfezione. Dimentica i capelli aggrovigliati: l’innovativo raschietto TangleCut li taglia automaticamente durante l’aspirazione. Inoltre, quando lo riponi sulla base, attiva un ciclo di , lasciando il rullo soffice, igienizzato e senza odori. Autonomia fino a 50 minuti. Tineco FLOOR ONE S5 Steam (40% di sconto e risparmi 150 euro)

Altra offerta Prime Day che non devi assolutamente farti scappare. La lavapavimenti Tineco Floor One S5 Steam crolla di prezzo con un super sconto del 40% che ti fa risparmiare 150 euro . Grazie alla tecnologia iLoop Smart Sensor di Tineco, che rileva lo sporco e regola automaticamente la potenza di aspirazione , il flusso d’acqua e la velocità del rullo assicurano la massima efficienza energetica e pulente. Il vapore ad alta temperatura è l’arma definitiva per sciogliere all’istante il grasso e le macchie più appiccicose , igienizzando i pavimenti in un solo passaggio e senza l’uso di detersivi chimici. Grazie al sistema a doppio serbatoio extra-large, laverai sempre e solo con acqua pulita, coprendo ampie superfici senza alcuna interruzione.

Altra offerta Prime Day che non devi assolutamente farti scappare. La lavapavimenti crolla di prezzo con un . Grazie alla tecnologia iLoop Smart Sensor di Tineco, che , il flusso d’acqua e la velocità del rullo assicurano la massima efficienza energetica e pulente. Il vapore ad alta temperatura è l’arma definitiva per , igienizzando i pavimenti in un solo passaggio e senza l’uso di detersivi chimici. Grazie al sistema a doppio serbatoio extra-large, laverai sempre e solo con acqua pulita, coprendo ampie superfici senza alcuna interruzione. roborock F25 Ultra (offerta lampo e risparmi più di 200 euro)

Per chi cerca il massimo della tecnologia futuristica per la casa, la roborock F25 Ultra è disponibile al suo minimo storico con uno sconto del 27%. Questo elettrodomestico 2 i n1 eroga una forza d’aspirazione elevatissima, aspirando peli di animali, briciole e liquidi in una frazione di secondo e con un sistema anti-groviglio totale. Combina il vapore a 180 °C per sollevare lo sporco secco con un lavaggio ad acqua calda a 86 °C per eliminare le macchie di unto su piastrelle, legno e laminato. Per non farti sfuggire nulla, è dotato di una speciale illuminazione a luce blu sul davanti che rivela polvere e particelle invisibili a occhio nudo sui pavimenti scuri. Infine, la stazione esegue un’auto-pulizia profonda con vapore a 180 °C e asciuga i rulli con aria caldissima a 95 °C.

roborock F25 Ultra 474,05 € -41% 799,00 € Risparmi 324,95 € Acquista su Amazon

DREAME H12 Pro FlexReach 179,00 € -33% 269,00 € Risparmi 90,00 € Acquista su Amazon

Tineco FLOOR ONE S5 STEAM 215,00 € -40% 359,00 € Risparmi 144,00 € Acquista su Amazon

Condizionatore portatile

Condizionatore portatile Electrolux Comfort 600 (46% di sconto e risparmi più di 300 euro)

Se cerchi un condizionatore portatile potente e a un prezzo accessibile, l’ Electrolux Comfort 600 è quello che fa per te. Grazie al Prime Day lo trovi con uno sconto del 46% che ti fa risparmiare ben 320 euro . Parliamo di un dispositivo progettato per offrire un raffreddamento rapido, potente e costante. Lo puoi anche controllare tramite app grazie alla connessione Wi-Fi, puoi accenderlo e regolarlo anche quando sei fuori casa, impostando modalità automatiche e monitorando la qualità dell’aria in tempo reale. Per la notte, la speciale modalità Sleep riduce al minimo il rumore mantenendo la temperatura della stanza sempre piacevole. Inoltre, è ottimizzato per lavorare al massimo dell’efficienza energetica e, grazie alle ruote integrate, si sposta da una stanza all’altra senza il minimo sforzo e senza alcuna necessità di costosi lavori di installazione a muro. Classe di efficienza energetica A.

Se cerchi un condizionatore portatile potente e a un prezzo accessibile, l’ al lo trovi con uno . Parliamo di un dispositivo progettato per offrire un raffreddamento rapido, potente e costante. Lo puoi anche controllare grazie alla connessione Wi-Fi, puoi accenderlo e regolarlo anche quando sei fuori casa, impostando modalità automatiche e monitorando la qualità dell’aria in tempo reale. Per la notte, la speciale mantenendo la temperatura della stanza sempre piacevole. Inoltre, è ottimizzato per lavorare al massimo dell’efficienza energetica e, grazie alle ruote integrate, si sposta da una stanza all’altra senza il minimo sforzo e senza alcuna necessità di costosi lavori di installazione a muro. Classe di efficienza energetica A. De’Longhi L’Originale Pinguino PAC EM82 (34% di sconto e prezzo al minimo)

Il condizionatore portatile De’Longhi Pinguino PAC EM82 è disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 34% che ti permette di risparmiare più di 200 euro sul listino. È la scelta ideale per rinfrescare in modo omogeneo stanze fino a 80 metri cubi. Grazie alla classe di efficienza energetica A, questo modello garantisce un connubio perfetto tra potenza refrigerante e consumi ridotti in bolletta. Si distingue per essere incredibilmente silenzioso, grazie all’insonorizzazione delle pareti e alla doppia velocità del ventilatore di condensazione che abbatte i rumori fastidiosi. È un dispositivo 3-in-1 estremamente versatile: oltre a raffrescare, offre la funzione di sola ventilazione e quella di sola deumidificazione, ideale per abbattere l’afa pesante. Inoltre, è pronto all’uso senza montaggio: grazie alle ruote e alle maniglie, lo sposti in un attimo dove serve.

Electrolux Comfort 600 409,00 € -34% 619,99 € Risparmi 210,99 € Acquista su Amazon

De’Longhi L’Originale Pinguino PAC EM82 409,00 € -34% 619,99 € Risparmi 210,99 € Acquista su Amazon

Olimpia Splendid Dolceclima Slim 10 239,90 € -11% 269,00 € Risparmi 29,10 € Acquista su Amazon

Friggitrice ad aria

Friggitrice ad aria Cosori (39% di sconto e prezzo al minimo)

La friggitrice ad aria Cosori è in super promo su Amazon con uno sconto del 39% . Grazie all’esclusiva tecnologia Thermo IQ e a ben 1700W di potenza , questo dispositivo è molto più veloce e performante di un forno tradizionale. Con un cestello da 5,7 litri è perfetta per le esigenze quotidiane. Offre un range flessibile di temperature per creare una circolazione di aria calda ottimale, assicurando cibi croccanti fuori e succosi dentro con il 97% in meno di olio e grassi . È dotata di funzioni personalizzabili, un ricettario cartaceo incluso e un cestello antiaderente lavabile comodamente in lavastoviglie .

La friggitrice ad aria è in super promo su Amazon con uno . Grazie all’esclusiva tecnologia Thermo IQ e a ben , questo dispositivo è molto più veloce e performante di un forno tradizionale. Con un cestello è perfetta per le esigenze quotidiane. Offre un range flessibile di temperature per creare una circolazione di aria calda ottimale, assicurando cibi croccanti fuori e succosi dentro con il . È dotata di funzioni personalizzabili, un ricettario cartaceo incluso e un . Moulinex Easy Fry Infrared (41% di sconto e costa meno di 100 euro)

Una delle migliori offerte Prime Day in tema cucina è la Moulinex Easy Fry Infrared , disponibile uno sconto del 41% che fa crollare il prezzo sotto i 100 euro . Questo modello si distingue per la rivoluzionaria tecnologia Infra-Heat, che raggiunge la temperatura due volte più velocemente rispetto alle classiche friggitrici ad aria. Grazie alla presenza di una doppia resistenza , il calore penetra direttamente nei cibi dall’alto verso il basso e si distribuisce in modo uniforme da rendere inutile l’operazione di aprire il cestello per capovolgere gli ingredienti . Inoltre, grazie alla comodissima finestrella integrata , puoi monitorare lo stato della cottura a vista senza dispersioni di calore. Nonostante il design compatto, è dotata di un cestello extra-large da ben 7 litri (fino a 8 porzioni). Include un pannello digitale con 8 modalità di cottura e la funzione di mantenimento in caldo.

Una delle migliori offerte Prime Day in tema cucina è la , disponibile uno . Questo modello si distingue per la rivoluzionaria tecnologia Infra-Heat, che rispetto alle classiche friggitrici ad aria. Grazie alla presenza di una , il calore penetra direttamente nei cibi dall’alto verso il basso e si distribuisce in modo uniforme da rendere . Inoltre, grazie alla comodissima , puoi monitorare lo stato della cottura a vista senza dispersioni di calore. Nonostante il design compatto, è dotata di un (fino a 8 porzioni). Include un pannello digitale con 8 modalità di cottura e la funzione di mantenimento in caldo. Philips Serie 3000 (prezzo in picchiata e minimo storico)

La friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 3000 in versione XXL è in offerta al Prime Day con uno sconto del 41%. È la scelta definitiva per le grandi famiglie o per chi ama cucinare per gli ospiti, grazie a un cestello da ben 7,2 litri capace di ospitare fino a 1,4 kg di verdure o 10 cosce di pollo contemporaneamente. Utilizza il sistema RapidAir Plus: il suo esclusivo fondo a stella fa circolare l’aria calda alla massima velocità per garantire una cottura impeccabile con fino al 90% di grassi in meno. Non manca una pratica finestra di cottura a vista, mette a disposizione ben 16 modalità di cottura differenti, che spaziano dalla griglia allo scongelamento, arrivando fino a temperature minime di 40°C ideali per la fermentazione e la disidratazione (fino a 24 ore). Componenti removibili e lavabili in lavastoviglie.

Friggitrice ad aria Cosori con cestello da 5,7 litri 84,97 € 84,97 € Acquista su Amazon

Moulinex Easy Fry Infrared 99,97 € -41% 169,99 € Risparmi 70,02 € Acquista su Amazon

Philips Airfryer Serie 3000 109,99 € -35% 169,99 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon

Friggitrice ad aria Ninja MAX Dual Zone 149,99 € -26% 201,45 € Risparmi 51,46 € Acquista su Amazon

Friggitrice ad aria Philips Serie 1000 con doppio cestello 99,99 € -33% 149,99 € Risparmi 50,00 € Acquista su Amazon

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000 con doppio cestello 189,98 € -27% 259,99 € Risparmi 70,01 € Acquista su Amazon

Ninja MAX PRO 89,99 € -40% 149,99 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon