Prime Day, PC e tablet in super offerta: prezzo al minimo storico

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Tablet e PC sono diventati oramai dei dispositivi di cui non si può più fare a meno. Li puoi utilizzare per lavorare da casa, oppure per vedere i tuoi contenuti preferiti steso direttamente sul divano. Se sei alla ricerca di un nuovo modello, il Prime Day ti viene incontro con offerte molto interessanti che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Trovi ad esempio il Galaxy Book4 Edge con uno sconto del 52% e risparmi più di 850 euro su quello di listino, oppure il Dell 15 al prezzo più basso di sempre e con la possibilità di ottenere uno sconto aggiuntivo se sei iscritto a Prime Student. Se, invece, cerchi un dispositivo per il gaming è in offerta l’Acer Nitro V 16 e risparmi centinaia di euro. Tra i tablet una delle offerte più interessanti riguarda il Galaxy Tab S10 FE: 31% di sconto e risparmi quasi 200 euro.

Le offerte sono riservate solamente agli utenti iscritti al servizio Prime. Se non sei ancora abbonato, puoi farlo adesso e utilizzare la prova gratuita di 30 giorni. Ti basta cliccare qui. Oltre ad accedere alle offerte esclusive del Prime Day, puoi utilizzare tantissimi altri servizi di Amazon, a partire da Prime Video e da Amazon Prime Music.

ISCRIVITI GRATIS AL NOSTRO CANALE TELEGRAM DEDICATO ALLE OFFERTE

Galaxy Book4 Edge

Se sei alla ricerca di un laptop che unisca eleganza, velocità estrema e l’avanguardia dell’Intelligenza Artificiale, il Samsung Galaxy Book4 Edge è il dispositivo che stai cercando. Su Amazon puoi approfittare di un’offerta imperdibile: grazie allo sconto del 52%, puoi portartelo a casa risparmiando oltre 850 euro sul prezzo di listino. Questo notebook non è solo un dispositivo sottile e leggero, ma anche performante grazie alla presenza del processore Snapdragon X Elite, progettato appositamente per l’intelligenza artificiale e per offrirti il massimo supporto mentre lavori.. Il display Dynamic AMOLED 2X da 14 pollici con frequenza a 120 Hz offre un’esperienza visiva fluida, mentre l’integrazione totale con l’ecosistema Galaxy e le funzioni AI (accessibili istantaneamente tramite il tasto Copilot) ti permettono di lavorare in modo più intelligente, anche senza connessione a Internet. La batteria dura per tutto il giorno. Ottimo notebook, a prezzo mai visto prima.

Galaxy Book4 Edge 999,00 € -41% 1.699,00 € Risparmi 700,00 € Acquista su Amazon

Asus Vivobook F15

L’ASUS Vivobook F15 è disponibile con un’offerta lampo imperdibile al Prime Day 20262: grazie allo sconto IVA, puoi risparmiare centinaia di euro su un computer progettato per durare nel tempo. Sotto la sua scocca batte un potente processore Intel Core 7 150U che unito ai 16GB di RAM e all’SSD da 512GB, ti garantisce la massima reattività in ogni attività, dal multitasking alla navigazione online. Il display Full HD da 15.6 pollici anti-riflesso ti permette di lavorare comodamente ovunque, anche all’aperto, senza affaticare la vista. Una ottima soluzione per chi cerca un notebook votato alla produttività.

Asus Vivobook F15 521,55 € Acquista su Amazon

HP Victus 15

Il notebook HP Victus 15 è una delle occasioni che non puoi lasciarti sfuggire in questo Prime Day. Con uno sconto secco di 350 euro rispetto al prezzo di listino, è il momento perfetto per passare a una configurazione che bilancia perfettamente potenza e versatilità. Le prestazioni sono assicurate dal processore Intel Core 5-120H con funzionalità AI integrate, supportato da 16GB di RAM e un veloce SSD da 512GB, ideale per caricare velocemente qualsiasi programma, anche i videogame. Il vero punto di forza è la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5050 da 8GB, che ti permette di goderti il gaming in modo fluido sull display da 15,6" con risoluzione FullHD a 144Hz.

HP Victus 15 799,00 € -33% 1.199,99 € Risparmi 400,99 € Acquista su Amazon

Dell 15 Laptop

Altra ottima occasione disponibile in questo Prime Day 2026 di Amazon. Il notebook Dell 15 Laptop è disponibile con uno sconto dedicato che ti fa risparmiare centinaia di euro e inoltre se sei iscritto a Prime Student puoi beneficiare di un ulteriore 10% di sconto. Per diminuire l’esborso iniziale puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il PC Dell è dotato di una configurazione solida: il processore Intel Core i5 di 13ª generazione, abbinato a 16GB di RAM e un veloce SSD da 512GB, garantisce fluidità per il multitasking quotidiano, lo studio e lo smart working. Ottimo anche il display da 15,6 pollici con risoluzione FHD che ti supporta in ogni attività. La batteria è una garanzia. Un ottimo notebook per il lavoro e l’intrattenimento.

Dell 15 Laptop 479,00 € -36% 749,00 € Risparmi 270,00 € Acquista su Amazon

Asus Vivobook 16

Altro ottimo portatile per il lavoro quotidiano. L’ASUS Vivobook 16 è protagonista di un’offerta Prime Day davvero interessante con uno sconto del 27% sul prezzo consigliato. Per rendere l’acquisto ancora più leggero, è disponibile il comodo pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un potente processore Intel Core i7-13620H progettato per gestire qualsiasi applicazione, supportato anche da 16 gigabyte di RAM e da un SSD da ben 1 terabyte che ti permette di installare tutto quello che vuoi. L’ampio display da 16 pollici Full HD ti offre la superficie visiva necessaria per organizzare al meglio i tuoi documenti o goderti un film con la massima chiarezza. Leggero e resistente, è il notebook ideale per portare sempre con te.

Asus Vivobook 16 649,00 € -16% 769,00 € Risparmi 120,00 € Acquista su Amazon

Acer Nitro V 16

Non è un notebook per tutti, e non lo vuole essere. Si posiziona nella fascia alta del mercato ed è progettato per gli amanti dei videogame. Parliamo dell’Acer Nitro V 16 protagonista di un’ottima offerta in questo Prime Day 2026: il suo prezzo è crollato, permettendoti di risparmiare oltre 600 euro sul prezzo di listino. Sotto la scocca è presente il potente processore AMD Ryzen AI 9 365, progettato per gestire l’IA generativa e le funzioni di assistente digitale direttamente sul tuo PC, garantendo reattività immediata e massima efficienza. Il vero cuore pulsante per gli appassionati di gamging è la scheda grafica GPU NVIDIA GeForce RTX 5070, con a supporto ben 32 gigabyte di RAM e un SSD da 1 terabyte. Il tutto prende vita su uno splendido display da 16 pollici a 180 Hz, che offre una fluidità e una nitidezza straordinarie.

Acer Nitro V 16 1.359,00 € -15% 1.599,00 € Risparmi 240,00 € Acquista su Amazon

Galaxy Tab S10 FE

Se desideri un tablet progettato per il lavoro, il Samsung Galaxy Tab S10 FE è la scelta perfetta, oggi ancora più conveniente grazie a uno sconto del 31% che ti permette di risparmiare quasi 200 euro sul prezzo di listino. Dotato della S Pen inclusa, questo tablet non è solo un supporto per scrivere o disegnare, ma un vero e proprio partner creativo potenziato dall’IA. Grazie alla funzione "Cerchia e cerca con Google", potrai identificare istantaneamente qualsiasi elemento sullo schermo con un semplice gesto, eliminando la necessità di inutili screenshot. Sotto la scocca, il processore Exynos 1580 garantisce prestazioni fluide e un multitasking avanzato, mentre le funzioni di Galaxy AI ti offrono un supporto immediato. Display da 10,9 pollici con risoluzione FHD, 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna per installare tutte le app che vuoi. La batteria ti accompagna per tutto il giorno. Puoi anche collegare una tastiera per trasformarlo realmente in un mini PC.

Galaxy Tab S10 FE 399,00 € -31% 579,00 € Risparmi 180,00 € Acquista su Amazon

Galaxy Tab A11+

Se stai cercando un tablet versatile che non scenda a compromessi, il Galaxy Tab A11+ è la scelta che fa per te, specialmente oggi al Prime Day grazie allo sconto del 34% che fa crollare il prezzo. Tablet versatile che puoi utilizzare sia per l’intrattenimento sia per il lavoro. Il merito è della piattaforma hardware scelta da Samsung, a partire dal processore prestazionale e dal display da ben 11 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate elevato. Che tu stia giocando, lavorando o godendoti un film, l’esperienza è immersiva agli altoparlanti Quad con tecnologia Dolby per un audio 3D avvolgente. Con 8GB di RAM, ricarica rapida e il comodo jack audio da 3,5 mm per le tue cuffie, il Tab A11+ è pronto a seguirti ovunque senza mai tirarsi indietro.

Galaxy Tab A11+ 214,00 € -35% 329,00 € Risparmi 115,00 € Acquista su Amazon

Lenovo Idea Tab

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo tablet, il Lenovo IdeaTab 11" è la scelta ideale. Da oggi è disponibile con uno sconto del 28% che lo porta al suo minimo storico. Lo puoi utilizzare non solo come piattaforma per l’intrattenimento, ma anche come valido supporto per il lavoro grazie alla presenza della Lenovo Tab Pen. A bordo è presente il processore MediaTek Dimensity 6300 che rende fluidi anche i task più complessi. Studiare diventa un piacere grazie all’integrazione di Gemini AI, che ti aiuta a riassumere, riscrivere o completare testi, e alla modalità One Vision per gestire più documenti contemporaneamente. Ottimo anche il display da 11" con risoluzione 2,5K a 90Hz, accompagnato da quattro altoparlanti con Dolby Atmos per un’immersione totale.

Lenovo Idea Tab 199,00 € -29% 279,00 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon