123RF

Un frammento di vaso può raccontare una storia più lunga di un libro. In questo caso, parla di numeri, di fiori e di una forma di pensiero che precede di millenni la matematica come la conosciamo.

La nascita della matematica

Per secoli abbiamo immaginato la nascita della matematica come un processo legato alle prime città, ai mercanti e agli scribi. Eppure una nuova ricerca sposta l’origine di questo sapere molto più indietro nel tempo, fino a quando l’uomo non scriveva ancora e viveva in comunità agricole.

La prima prova del pensiero matematico non arriva da tavolette o incisioni, ma da semplici ceramiche decorate, realizzate quasi 8.000 anni fa nel cuore della Mesopotamia.

Ceramiche antiche e matematica: una scoperta inattesa

Lo studio, pubblicato il 5 dicembre sul Journal of World Prehistory, è firmato dagli archeologi Yosef Garfinkel e Sarah Krulwich dell’Università Ebraica di Gerusalemme. I due ricercatori hanno analizzato migliaia di frammenti di vasi rinvenuti in siti archeologici della Mesopotamia settentrionale, databili tra il 6200 e il 5500 a.C.

Tra tutti i reperti, 375 presentano decorazioni floreali. A prima vista potrebbero sembrare semplici motivi ornamentali, ma un’osservazione più attenta rivela un dettaglio sorprendente: il numero dei petali non è casuale. I fiori dipinti mostrano quasi sempre quattro, otto, sedici, trentadue o sessantaquattro petali. Non si tratta di una sequenza decorativa qualunque, ma di una progressione geometrica basata sulle potenze del due.

Questi dati suggeriscono che chi realizzava le ceramiche non si limitava a copiare la natura, ma applicava una logica numerica precisa. È qui che entra in gioco il tema delle ceramiche antiche e della matematica, una connessione che fino a oggi non era mai stata documentata in modo così chiaro.

Il popolo halafiano e il linguaggio dei fiori

I vasi appartengono al cosiddetto popolo halafiano, una cultura del Neolitico Tardo che abitava l’area tra l’attuale Siria e l’Iraq. Gli Halafiani sono noti per la raffinatezza delle loro ceramiche, decorate con motivi geometrici, scacchiere e piante stilizzate.

A differenza delle pitture rupestri paleolitiche, dove le piante sono quasi assenti, in questa cultura i motivi vegetali sono centrali. Alberi, rami e soprattutto fiori diventano un vero e proprio linguaggio visivo. Secondo Garfinkel, proprio questi fiori forniscono “un’indicazione di conoscenza matematica” che non emerge da nessun altro tipo di fonte coeva.

Le decorazioni più complesse compaiono all’interno di grandi ciotole dipinte, dove i fiori si inseriscono in griglie regolari o in schemi a scacchiera. Non sono composizioni improvvisate: l’ordine e la ripetizione indicano una progettazione consapevole.

Perché questa è la prima prova del pensiero matematico

La presenza di sequenze basate sul raddoppio non è solo una curiosità estetica. Gli studiosi ritengono che questo sistema numerico potesse essere utilizzato per scopi pratici, come la suddivisione dei terreni o la ripartizione dei raccolti. In altre parole, la matematica non nasce come disciplina astratta, ma come strumento per organizzare la vita comunitaria.

Questa scoperta è ancora più rilevante se si considera che precede di oltre 1.500 anni la matematica sessagesimale dei Sumeri, fondata sulla base 60 e ancora oggi utilizzata per misurare il tempo e gli angoli. Il sistema halafiano, invece, sembra basarsi su una logica più semplice ma altrettanto potente: il raddoppio progressivo.

Secondo Garfinkel, ci troviamo di fronte a «un sistema matematico precedente a quello sessagesimale», una forma di pensiero numerico che non lascia tracce scritte ma si manifesta attraverso l’arte.

Quando l’arte racconta la scienza

Le ceramiche halafiane dimostrano che il pensiero matematico non nasce all’improvviso con la scrittura, ma si sviluppa gradualmente, intersecandosi con il simbolismo e la vita quotidiana. In quei fiori dipinti non c’è solo bellezza, ma una struttura mentale che anticipa la logica dei numeri.

Questa scoperta non cambia soltanto la storia della matematica, ma invita a guardare agli oggetti del passato con occhi nuovi. Anche un frammento di vaso può custodire la traccia di un’idea rivoluzionaria: che l’uomo, molto prima di saper contare, aveva già imparato a pensare in termini di ordine, proporzione e sequenza.