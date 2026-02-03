Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

La prima pandemia della storia, la cosiddetta peste di Giustiniano, è avvenuta davvero e in modo improvviso: la conferma dall’analisi del DNA dei resti in una fossa comune

123RF

Una fossa comune ritrovata in Giordania riscrive la storia della peste di Giustiniano e oggi ci racconta, per la prima volta, che cosa significava davvero vivere – e morire – durante la prima pandemia della storia.

Una scoperta che cambia il modo di leggere il passato

Per secoli, la peste di Giustiniano è rimasta un evento raccontato solo nei testi antichi: cronache drammatiche, cifre incerte, interpretazioni spesso in contrasto. Oggi, però, qualcosa è cambiato. Un team internazionale di ricercatori ha identificato a Gerasa, nell’attuale Giordania, la prima fossa comune mediterranea legata alla prima pandemia della storia. Non si tratta di una semplice sepoltura collettiva, ma di una prova diretta, fisica, che trasforma una pagina da libro di storia in una vicenda umana concreta.

I risultati sono stati pubblicati nel Journal of Archaeological Science e nascono dalla collaborazione tra la University of South Florida, la Florida Atlantic University e l’Università di Sydney. Il sito di Gerasa, importante snodo commerciale dell’antichità e oggi noto come la Pompei del Medio Oriente, si è rivelato un punto chiave per comprendere la portata reale della pandemia che tra il 541 e il 750 d.C. devastò l’Impero bizantino.

La dimensione umana della peste di Giustiniano

La fossa comune, rinvenuta nell’area dell’antico ippodromo, conteneva oltre duecento individui. L’analisi del DNA, estratto dai denti, ha confermato la presenza di Yersinia pestis, lo stesso batterio responsabile della peste nera medievale. Ma la vera novità non è solo biologica.

Secondo i ricercatori, i corpi appartengono a uomini e donne, giovani e anziani, persone nel pieno della vita e adolescenti. Non un gruppo omogeneo, ma una popolazione varia, segno di una comunità mobile e composita, improvvisamente bloccata dalla malattia. Il fatto che la sepoltura rappresenti un unico evento, e non un accumulo progressivo, suggerisce una crisi improvvisa e ingestibile.

Rays Jiang, autrice principale dello studio, ha spiegato che questa scoperta permette di passare dal dato genetico alla dimensione umana. Le pandemie, ha sottolineato, non sono solo eventi biologici, ma fenomeni sociali che colpiscono le persone nella loro vita quotidiana, nelle relazioni, nel lavoro e nei movimenti.

La fossa comune in Giordania e i suoi paralleli moderni

Gerasa era un crocevia di mercanti, soldati, schiavi e viaggiatori. Proprio questa mobilità, che oggi definiremmo “globalizzazione antica”, ha favorito la diffusione della peste di Giustiniano. Gli studiosi hanno notato sorprendenti analogie con le dinamiche vissute durante la pandemia di Covid: città dense, spostamenti continui, improvvisi blocchi e popolazioni costrette a restare nello stesso luogo.

Jiang ha ricordato come, anche in epoche recenti, non siano mancati atteggiamenti di negazione. Esiste, infatti, una corrente di studiosi che ha messo in dubbio l’esistenza stessa della prima pandemia, sostenendo che non vi siano segni evidenti di crollo demografico o economico nei dati storici. La fossa comune in Giordania cambia radicalmente il quadro: ora esistono prove materiali, corpi e tracce genetiche che rendono quella teoria sempre più fragile.

La prima pandemia della storia, raccontata per la prima volta

La scoperta di Gerasa non dimostra che l’Impero bizantino sia crollato a causa della peste, ma chiarisce un punto fondamentale: la malattia esistette davvero e colpì duramente intere comunità. Come ha osservato Jiang, una pandemia può devastare senza provocare rivoluzioni o cambi di regime. La storia non sempre lascia tracce evidenti nei bilanci o nei censimenti, ma conserva segni nei luoghi e nei resti umani.

Oggi, grazie a questa fossa comune, la prima pandemia della storia non è più solo un racconto lontano. È una vicenda fatta di persone reali, di città in crisi e di scelte forzate. Un frammento di passato che, a distanza di quindici secoli, continua a parlare anche al nostro presente.