Un alone di materia oscura completamente privo di stelle, a poco più di 14 milioni di anni luce dalla Terra. Non è un paradosso teorico né una simulazione al computer: è reale, osservabile e ha anche un nome. Si chiama Cloud-9 ed è la prima galassia fantasma mai individuata con certezza.

La scoperta, pubblicata su The Astrophysical Journal Letters, rappresenta una svolta importante per la cosmologia moderna perché fornisce la prima conferma osservativa di un oggetto previsto da tempo dai modelli teorici, ma mai osservato direttamente: un alone di materia oscura che non è riuscito a formare stelle.

Cos’è davvero Cloud-9

Cloud-9 non è una galassia nel senso classico del termine. Non brilla, non ospita stelle, non emette luce visibile. È un’enorme nube di gas, dominata dalla materia oscura, estesa per oltre 4.500 anni luce, situata nelle vicinanze della galassia a spirale M94. La sua distanza dalla Terra è relativamente contenuta in termini cosmici: 14,3 milioni di anni luce, una distanza che ha permesso osservazioni estremamente dettagliate grazie ai più potenti strumenti oggi disponibili. Ed è proprio questo il punto cruciale: Cloud-9 ha massa, ha gas, ma non ha stelle. Una combinazione che fino a oggi esisteva solo nelle equazioni.

La previsione teorica: galassie mai nate

Secondo il modello cosmologico standard, l’Universo è costellato di aloni di materia oscura. In molti casi questi aloni diventano il “contenitore” gravitazionale entro cui il gas si raffredda, collassa e dà origine alla formazione stellare. È così che nascono le galassie. Ma non tutti gli aloni riescono in questo processo. Alcuni, pur essendo abbastanza massicci da trattenere una parte del gas, non raggiungono mai le condizioni fisiche necessarie per accendere le stelle. La pressione termica del gas resta troppo alta, la densità troppo bassa. Il risultato è una sorta di oggetto incompiuto: una galassia fallita, o appunto una galassia fantasma. Cloud-9 è il primo esempio reale di questa categoria teorica, nota come Relhic (Reionization-Limited H I Cloud).

Perché non ha mai acceso le stelle

La chiave sta nei primissimi miliardi di anni dopo il Big Bang. Durante l’epoca della reionizzazione, l’Universo fu investito da una radiazione intensa che riscaldò il gas intergalattico. In aloni poco massicci, questo riscaldamento impedì al gas di raffreddarsi e collassare. Cloud-9 sembra appartenere proprio a questa classe: un oggetto che ha “perso il treno” della formazione stellare e non è mai riuscito a recuperare. Non è una galassia spenta; è una galassia che non è mai nata.

La prima traccia di Cloud-9 risale al 2023, quando il radiotelescopio FAST, in Cina, ha rilevato una nube anomala di idrogeno neutro. FAST, con i suoi 500 metri di diametro, è in grado di scandagliare enormi porzioni di cielo alla ricerca di segnali radio debolissimi. Dopo questa prima identificazione, l’oggetto è stato osservato con maggiore precisione dal Very Large Array nel New Mexico, che ha permesso di confermare la struttura e la massa della nube. Ma il passaggio decisivo è arrivato con il telescopio spaziale Hubble.

Hubble e la prova definitiva

Per eliminare ogni dubbio, il team internazionale ha puntato Hubble su Cloud-9 per otto orbite consecutive, pari a circa 13 ore di osservazione. Un tempo enorme, riservato solo a obiettivi considerati cruciali. Il risultato è stato sorprendente e, allo stesso tempo, definitivo: nessuna stella. Nemmeno una. Non giovani stelle blu. Non vecchie stelle rosse. Nulla. In un’area vastissima, dove una galassia “normale” ospiterebbe milioni o miliardi di stelle, Cloud-9 è completamente buia. L’importanza della scoperta va ben oltre il singolo oggetto. Cloud-9 fornisce una prova diretta che:

non tutti gli aloni di materia oscura diventano galassie visibili;

esistono strutture cosmiche dominanti ma invisibili;

il numero reale di “galassie” nell’Universo potrebbe essere enormemente sottostimato.

Questo aiuta anche a risolvere alcune discrepanze tra osservazioni e simulazioni cosmologiche, come il problema del numero mancante di galassie nane previsto dai modelli ma non osservato. Molte di quelle galassie, probabilmente, non brillano affatto.

Cloud-9 apre una finestra su una popolazione cosmica finora invisibile. Oggetti che non emettono luce, ma che contribuiscono alla massa totale dell’Universo e alla sua evoluzione gravitazionale. È un promemoria potente: ciò che vediamo è solo una piccola frazione di ciò che esiste davvero.