Prezzo ribassato per questa scrivania elettrica regolabile in altezza

Occasione interessante su Amazon per la scrivania elettrica regolabile in altezza della DEVAISE , proposta con uno sconto del 14%. Se cerchi una postazione più comoda e funzionale, questa soluzione consente di alternare il lavoro da seduti e in piedi, favorendo comfort e produttività. Il montaggio risulta semplice, la consegna rapida e la qualità costruttiva convince per il buon rapporto tra dotazioni e costo. Per approfittare della promozione, ecco il link diretto all’offerta.

La scrivania è pensata per l’home office e gli spazi studio: la regolazione elettrica è fluida e silenziosa, mentre il design in finitura rovere con piano a 2 sezioni ottimizza l’organizzazione del piano di lavoro senza rinunciare alla solidità complessiva.

DEVAISE Scrivania Elettrica Regolabile in Altezza

La scrivania elettrica regolabile in altezza della DEVAISE è in offerta a 85,73€ con sconto del 14%. Considerando il ribasso, il prezzo di listino è di circa 100€ e risparmi quindi circa 15 euro. Una cifra contenuta, ma significativa se stai cercando un upgrade ergonomico con funzioni evolute a un costo accessibile. In questa fascia, il pacchetto di funzionalità (memorie di altezza, motore silenzioso e sistema anticollisione) rende l’acquisto particolarmente centrato per chi desidera una postazione moderna e pratica per casa o ufficio.

DEVAISE Scrivania Regolabile in Altezza Elettrica: le caratteristiche tecniche

Questa scrivania offre una regolazione elettrica dell’altezza compresa tra 72 e 118 cm, così da adattarsi a diverse corporature e modalità d’uso. Il formato del piano è 100×60 cm, con superficie in rovere e piano a 2 sezioni per una gestione più flessibile degli accessori. Il sistema anticollisione rileva gli ostacoli e si ritrae automaticamente di 2,5 cm per evitare danni e garantire sicurezza durante la salita o la discesa.

La struttura in acciaio assicura una stabilità di livello, con piano spesso 15 mm e capacità di carico fino a 80 kg. La resistenza nel tempo è comprovata da oltre 50.000 cicli di test, un dato che sottolinea l’attenzione alla durabilità anche nell’uso quotidiano intensivo.

Il motore garantisce movimenti fluidi e silenziosi (meno di 50 dB), mentre il pannello a LED con 3 pulsanti di memoria permette di salvare e richiamare le altezze preferite con un tocco. Il design compatto la rende adatta anche a stanze ridotte e home office, con installazione libera e peso di circa 18,2 kg, così da combinare solidità e praticità nella gestione dello spazio.

