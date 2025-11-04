Libero
OFFERTE

Prezzo ribassato per questa scrivania elettrica regolabile in altezza

Sconto del 14% sulla scrivania elettrica DEVAISE da 100x60 cm con altezza regolabile, memoria, sistema anticollisione e piano ergonomico in rovere

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Prezzo ribassato per questa scrivania elettrica regolabile in altezza Amazon

Occasione interessante su Amazon per la scrivania elettrica regolabile in altezza della DEVAISE , proposta con uno sconto del 14%. Se cerchi una postazione più comoda e funzionale, questa soluzione consente di alternare il lavoro da seduti e in piedi, favorendo comfort e produttività. Il montaggio risulta semplice, la consegna rapida e la qualità costruttiva convince per il buon rapporto tra dotazioni e costo. Per approfittare della promozione, ecco il link diretto all’offerta.

La scrivania è pensata per l’home office e gli spazi studio: la regolazione elettrica è fluida e silenziosa, mentre il design in finitura rovere con piano a 2 sezioni ottimizza l’organizzazione del piano di lavoro senza rinunciare alla solidità complessiva.

DEVAISE Scrivania Elettrica Regolabile in Altezza

DEVAISE Scrivania Elettrica Regolabile in Altezza

85,73 €99,99 € -14,26 € (14%)

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

DEVAISE Scrivania Regolabile in Altezza Elettrica: prezzo, offerta e sconto Amazon

La scrivania elettrica regolabile in altezza della DEVAISE è in offerta a 85,73€ con sconto del 14%. Considerando il ribasso, il prezzo di listino è di circa 100€ e risparmi quindi circa 15 euro. Una cifra contenuta, ma significativa se stai cercando un upgrade ergonomico con funzioni evolute a un costo accessibile. In questa fascia, il pacchetto di funzionalità (memorie di altezza, motore silenzioso e sistema anticollisione) rende l’acquisto particolarmente centrato per chi desidera una postazione moderna e pratica per casa o ufficio.

DEVAISE Scrivania Elettrica Regolabile in Altezza

DEVAISE Scrivania Elettrica Regolabile in Altezza

85,73 €99,99 € -14,26 € (14%)

DEVAISE Scrivania Regolabile in Altezza Elettrica: le caratteristiche tecniche

Questa scrivania offre una regolazione elettrica dell’altezza compresa tra 72 e 118 cm, così da adattarsi a diverse corporature e modalità d’uso. Il formato del piano è 100×60 cm, con superficie in rovere e piano a 2 sezioni per una gestione più flessibile degli accessori. Il sistema anticollisione rileva gli ostacoli e si ritrae automaticamente di 2,5 cm per evitare danni e garantire sicurezza durante la salita o la discesa.

La struttura in acciaio assicura una stabilità di livello, con piano spesso 15 mm e capacità di carico fino a 80 kg. La resistenza nel tempo è comprovata da oltre 50.000 cicli di test, un dato che sottolinea l’attenzione alla durabilità anche nell’uso quotidiano intensivo.

Il motore garantisce movimenti fluidi e silenziosi (meno di 50 dB), mentre il pannello a LED con 3 pulsanti di memoria permette di salvare e richiamare le altezze preferite con un tocco. Il design compatto la rende adatta anche a stanze ridotte e home office, con installazione libera e peso di circa 18,2 kg, così da combinare solidità e praticità nella gestione dello spazio.

DEVAISE Scrivania Regolabile in Altezza Elettrica

DEVAISE Scrivania Regolabile in Altezza Elettrica

85,73 €99,99 € -14,26 € (14%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

WeWALK

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963