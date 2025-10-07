Prezzo quasi dimezzato su Amazon per questo smartwatch per sport e chiamate

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

AMOLED 1.85, chiamate dal polso, 110 sport, 3ATM e batteria fino a 7 giorni: lo smartwatch Tensky oggi è in offerta con sconto e coupon.

Se stai cercando uno smartwatch versatile e dal prezzo accessibile, l’offerta su Amazon per il Tensky Smartwatch è davvero interessante: parliamo di uno sconto del 54% su un modello leggero, comodo e facile da usare.

L’interfaccia è fluida e ben curata, la personalizzazione è ampia con quadranti e tasti rapidi, e puoi gestire le chiamate direttamente dal polso. Nel complesso, spiccano usabilità e rapporto qualità/prezzo, con un supporto post-vendita apprezzato.

In più, questo modello offre tante modalità pensate per l’allenamento, rendendo semplice tenere traccia delle attività. L’esperienza d’uso è immediata e le funzioni essenziali sono sempre a portata di tap, per un wearable che punta alla concretezza.

Questa promozione rientra nella Festa delle Offerte Prime di Amazon, in programma il 7 e 8 ottobre: due giorni con migliaia di sconti esclusivi per i clienti Prime, perfetti anche per anticipare lo shopping natalizio.

Tensky Smartwatch: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Tensky Smartwatch è in offerta a 45,99€ con sconto del 54% rispetto al prezzo consigliato di 99,99€. In base a questa riduzione, il risparmio è di circa 54 euro . Inoltre è disponibile un coupon del 10% attivabile al checkout per un ulteriore abbattimento del totale.

Si tratta di un prezzo particolarmente competitivo per chi cerca un indossabile completo per notifiche, chiamate e monitoraggio fitness, senza investire cifre elevate. Se l’offerta ti interessa, conviene approfittarne finché il coupon è attivo.

Tensky Smartwatch: le caratteristiche tecniche

Il cuore del prodotto è il display AMOLED da 1,85" con Always-On Display, alta frequenza di aggiornamento (40 FPS) e colori a 24 bit: un pannello nitido, fluido e ben leggibile. Dal polso gestisci chiamate, notifiche e assistente vocale (Google Assistant, Siri), oltre a musica, meteo, sveglie e molto altro.

Per lo sport, hai oltre 110 modalità con dati su passi, distanza e calorie, supportate dall’app VeryFit e dalla resistenza all’acqua 3ATM (nuoto incluso). Sul fronte salute trovi cardiofrequenzimetro, SpO2, stress e monitoraggio del sonno (fasi dettagliate), più promemoria utili come idratazione e pause attive.

La batteria da 350 mAh si ricarica in circa 2 ore e offre fino a 5–7 giorni di utilizzo (fino a 30 giorni in standby). Completano la dotazione oltre 200 quadranti, controllo fotocamera, cronometro, timer, calendario e compatibilità con Android e iOS. Un pacchetto completo, bilanciato e pronto all’uso quotidiano.

