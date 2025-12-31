Prezzo mai visto sullo smartphone con Android 16: ora a meno di 100€

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Batteria 6150mAh, display 90Hz, Android 16, NFC e Widevine L1: l’offerta del 40% sul DOOGEE Note 56 Pro unisce autonomia e funzioni smart.

Offerta imperdibile su Amazon per DOOGEE Note 56 Pro: oggi scende con uno sconto del 40% e lo trovi a 95,98€. Puoi andare direttamente alla pagina dell’offerta da questo link. È una proposta pensata per chi cerca uno smartphone affidabile e completo, capace di offrire ottima autonomia, uso fluido e funzioni smart tipiche di modelli ben più costosi.

La batteria 6150mAh punta tutto sulla durata, mentre lo schermo a 90Hz rende scorrevole la navigazione tra app, social e contenuti multimediali. Lo spazio non manca grazie alla combinazione di ampia memoria e possibilità di espansione: gestisci foto, video e app senza pensieri. Plus interessanti come NFC per i pagamenti, Face ID, Dual SIM 4G e Widevine L1 per lo streaming in HD chiudono il cerchio, con una fotocamera che si difende bene nelle condizioni di luce giuste.

DOOGEE Note 56 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il DOOGEE Note 56 Pro è in offerta a 95,98€ con uno sconto del 40%. In termini pratici significa un risparmio di circa 64€ rispetto al prezzo di listino. L’operazione è semplice: lo sconto è già attivo sulla pagina prodotto e non richiede passaggi extra. Se vuoi approfittarne, ti conviene farlo subito: le promozioni possono variare senza preavviso.

DOOGEE Note 56 Pro: le caratteristiche tecniche

Il dispositivo adotta Android 16 con interfaccia fluida e un processore octa‑core che garantisce reattività nelle attività quotidiane e nella gestione multitasking. Il display 6,56" HD+ IPS (720×1612) con refresh rate a 90Hz assicura scorrimento e animazioni più morbide, mentre i 400 nit aiutano la leggibilità in diverse condizioni.

La dotazione di memoria è generosa: 32GB di RAM (con espansione virtuale) e 128GB di archiviazione, espandibili via microSD fino a 2TB. La batteria da 6150mAh, con ricarica Type‑C 5V/2A e funzione OTG per la ricarica inversa, punta a coprire senza ansia anche le giornate più intense. Il tutto in un corpo spesso 8,45mm e dal peso di 195g.

Il comparto fotografico combina una posteriore da 13MP con modalità AI/ritratto e una frontale da 8MP per selfie e videochiamate nitidi con buona luce. Per lo streaming, la certificazione Widevine L1 permette la visione in HD sulle principali piattaforme. Sul fronte connettività trovi Dual SIM 4G, NFC per pagamenti contactless, quadruplo sistema satellitare (GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU), Face ID, porta Type‑C, supporto OTG e raro ma utilissimo jack da 3,5mm.

