Prezzo mai visto sul registratore vocale AI grazie allo sconto del 50%

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Registratore vocale AI con trascrizione e riassunto, 64GB e fino a 30 ore. Multilingua e app dedicata per note e riunioni. Offerta limitata.

Amazon

Cerchi un modo semplice e smart per catturare riunioni, lezioni e interviste? Il Registratore Vocale AI abbina portabilità e praticità con funzioni intelligenti che velocizzano il lavoro quotidiano. È compatto e leggero, registra con voce chiara anche in contesti non silenziosi e si integra con un’app dedicata per organizzare rapidamente il materiale. Grazie alla trascrizione e al riassunto automatico, trasformi l’audio in contenuti strutturati senza sforzo.

Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 50%. Scopri l’offerta e verifica disponibilità e condizioni a questo link diretto. Un’occasione ideale se vuoi uno strumento moderno e affidabile per appunti, meeting e studio, riducendo tempi e passaggi nella gestione delle note.

Registratore Vocale AI

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Registratore Vocale AI: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Registratore Vocale AI è proposto in offerta a 84,98€ con sconto del 50%. Un taglio di prezzo molto aggressivo per chi desidera dotarsi di un registratore digitale moderno con funzioni smart pensate per il lavoro e lo studio. Cliccando sul link diretto puoi verificare termini della promo e disponibilità in tempo reale.

Registratore Vocale AI

Registratore Vocale AI: le caratteristiche tecniche

Il modello NUASI A1-X integra funzioni di trascrizione e riassunto automatico, con possibilità di organizzare i contenuti in mappe mentali: un aiuto concreto per trasformare la voce in note chiare e subito utilizzabili. L’app DOWAY offre 300 minuti al mese gratuiti e, per esigenze più intense, un Piano Pro a 5,99€/mese (o 34,99€/anno) con trascrizioni e riepiloghi illimitati e modelli professionali.

La qualità di registrazione è curata da 2 microfoni di precisione + 1 microfono a conduzione ossea, mentre l’attenzione alla privacy è garantita da crittografia e storage cloud con controllo degli accessi. La memoria da 64GB consente di archiviare fino a 1000 ore di audio e l’autonomia raggiunge circa 30 ore di registrazione continua con una singola carica.

Pensato per essere sempre con te, pesa circa 30g con uno spessore di 3mm e include un display per modalità, batteria e stato. La traduzione in oltre 80 lingue amplia l’uso in contesti internazionali, mentre la connettività Bluetooth lo rende ideale con smartphone e laptop. In confezione trovi custodia magnetica, anello magnetico e cavo di ricarica: tutto ciò che serve per iniziare subito.

Registratore Vocale AI