Prezzo mai visto per il microonde con grill da 23L della Cecotec

Microonde con grill da 23L e controlli meccanici: scongelamento, 8 livelli e timer 35 minuti. Scopri l’offerta e approfitta dello sconto attivo.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Prezzo mai visto per il microonde con grill da 23L della Cecotec Amazon

Oggi su Amazon trovi il Cecotec Microonde Meccanico con Grill da 23L Proclean 4120 in forte promozione con uno sconto del 30%. Parliamo di un microonde con controlli meccanici davvero immediati, apprezzato per la semplicità d’uso e per la buona resa termica nelle preparazioni quotidiane. Il mix tra modalità classica e grill lo rende versatile per scaldare, gratinare e rifinire i piatti di ogni giorno. Per approfittare dell’offerta, clicca qui.

Il prezzo attuale è di 64,90€ e, grazie allo street price ribassato del 30%, il risparmio è di circa 28 euro. Una proposta interessante se cerchi un forno a microonde concreto, immediato e adatto all’uso di tutti i giorni, con quella spinta in più garantita dal grill da 1000 W.

Cecotec Microonde Meccanico con Grill da 23L Proclean 4120

Cecotec Microonde Meccanico con Grill da 23L Proclean 4120

64,90 €92,90 € -28,00 € (30%)

Cecotec Microonde Meccanico con Grill da 23L Proclean 4120: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Cecotec Proclean 4120 è proposto a 64,90€ con uno sconto del 30%, per un risparmio di circa 28 euro rispetto al prezzo precedente. Una cifra decisamente accessibile per portare in cucina un modello con grill e controlli immediati, perfetto per l’uso quotidiano.

La promo è disponibile direttamente su Amazon: scopri l’offerta e verifica disponibilità e tempi di consegna in base al tuo indirizzo.

Cecotec Microonde Meccanico con Grill da 23L Proclean 4120: le caratteristiche tecniche

Questo microonde offre una capacità da 23 litri in un corpo nero dal look moderno. La potenza del microonde è di 800 W, affiancata da un grill da 1000 W per dorare e gratinare. Il sistema di controllo meccanico è semplice e intuitivo: ruoti le manopole e parti, senza menu complessi.

Hai a disposizione 8 livelli di potenza (5 microonde, 1 grill, 2 combinati) per adattare la cottura ai diversi cibi. Non manca la funzione scongelamento per velocizzare la preparazione degli ingredienti e un timer da 35 minuti per gestire al meglio le ricette.

Completano il quadro il piatto girevole da 285 mm per una cottura più uniforme e la struttura in acciaio inossidabile. Le dimensioni sono pari a 29,5 x 38,5 x 48,5 cm, con peso di circa 12,6 kg: un formato bilanciato per cucine domestiche che cercano praticità senza rinunciare al grill.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

L'Ufficio

