Prezzo mai visto per gli smart tag per chiavi e bagagli: a meno di 20€

Smart Tracker Tag compatibile Dov’è, pack da 4, IP67 e batteria CR2032 sostituibile. Oggi è in forte sconto: l’alleato per chiavi, zaini e valigie.

Cerchi un localizzatore affidabile per chiavi, zaini e valigie? Il Smart Tracker Tag arriva oggi con uno sconto del 62% su Amazon: un pack da 4 pezzi pronto all’uso e pensato per ritrovare gli oggetti in pochi istanti. Si distingue per la semplicità di configurazione e per una gestione immediata dal telefono, mentre l’avviso sonoro aiuta a rintracciare ciò che hai smarrito anche quando è nascosto in casa. Nella vita quotidiana si rivela particolarmente utile grazie alla registrazione dell’ultima posizione e all’allerta quando un oggetto viene dimenticato: una soluzione pratica per viaggi e spostamenti urbani. Qui il link diretto all’offerta.

Il design è compatto e leggero, così da agganciarlo senza ingombri al portachiavi o inserirlo nello zaino. L’avviso acustico è ben udibile per la ricerca di prossimità, mentre l’integrazione con la rete di dispositivi compatibili contribuisce al ritrovamento quando ti allontani dall’oggetto. In più, la batteria CR2032 sostituibile assicura lunga autonomia, riducendo pensieri e ricariche.

Smart Tracker Tag: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Smart Tracker Tag è proposto a 18,99€ con sconto del 62%. Considerando il prezzo pieno stimato, il risparmio è di circa 31€, un taglio consistente per un kit da 4 pezzi in colore nero. Un’occasione ideale per mettere in sicurezza più oggetti con un’unica spesa contenuta.

Non ci sono informazioni aggiuntive su coupon o pagamento a rate: l’elemento centrale della promo resta il forte ribasso percentuale, che rende il prezzo particolarmente allettante per un set completo di tracker.

Smart Tracker Tag: le caratteristiche tecniche

Il kit di Smart Tracker Tag è compatibile con la funzione Dov’è di Apple (solo iOS) e certificato MFi: non servono app di terze parti o abbonamenti e puoi sfruttare la rete globale di Apple per la localizzazione su mappa. Per la ricerca ravvicinata è disponibile un avviso sonoro da 90–100 dB che aiuta a scovare l’oggetto anche sotto cuscini o in borse capienti.

Tra i punti di forza spiccano la condivisione con fino a cinque persone (iOS 17 e successivi) e i promemoria di oggetto dimenticato. La privacy è tutelata da crittografia end‑to‑end con dati anonimi, così nessuno può accedere alle informazioni di posizione.

Il design è robusto con certificazione IP67, resistente a polvere, pioggia e brevi immersioni. Ogni tag usa una batteria CR2032 sostituibile con autonomia fino a 24 mesi, monitorabile dall’app. Il formato 3,2 × 3,2 × 0,9 cm lo rende discreto, e il set include 4 tracker e portachiavi per l’aggancio immediato.

