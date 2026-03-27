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Prezzo in picchiata sul robot aspirapolvere sottile scontato al 73%

OKP K5 con sconto del 73%: 2500 Pa, 120 minuti e profilo 7,5 cm. App OKP e Alexa per una pulizia smart e senza grovigli di peli.

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Prezzo in picchiata sul robot aspirapolvere sottile scontato al 73% Amazon

Se cerchi un robot aspirapolvere agile ed efficace, OKP K5 oggi è protagonista di una super promozione: sconto del 73% che porta il prezzo a 89,98€. Compatto, semplice da avviare e piacevolmente silenzioso, si muove con ordine tra le stanze e alleggerisce le pulizie quotidiane. L’app è immediata da usare e consente di gestire la partenza e le modalità anche a distanza, mentre il supporto ai comandi vocali rende l’esperienza ancora più intuitiva. Un alleato ideale anche in case con animali grazie alla capacità di raccogliere i peli con costanza.

Il profilo ultra sottile gli consente di passare sotto i mobili bassi, mentre l’intelligenza di navigazione evita ostacoli e scale con affidabilità. In sintesi: praticità, autonomia e comodità d’uso in un formato accessibile, ora a un prezzo difficile da ignorare.

OKP K5

OKP K5

89,98 €329,99 € -240,01 € (73%)

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OKP K5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon, OKP K5 è in offerta a 89,98€ con uno sconto del 73%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di circa 243,28 euro rispetto a un prezzo originario intorno a 333,26€. Un taglio importante per chi vuole automatizzare le pulizie senza sforare il budget.

Puoi accedere all’offerta direttamente da questo link e approfittare del ribasso finché disponibile.

OKP K5

OKP K5

89,98 €329,99 € -240,01 € (73%)

OKP K5: le caratteristiche tecniche

Il design ultrasottile (altezza 7,5 cm, diametro 28 cm) permette a OKP K5 di pulire sotto letti, divani e mobili bassi. Il contenitore da 500 ml richiede svuotamenti meno frequenti e il filtro a doppio strato riduce l’inquinamento secondario, per un ambiente più igienico.

La tecnologia anti-ostacoli Freemove 3.0 con sensori a infrarossi riconosce e aggira pareti bianche, scale e oggetti, affrontando pendenze fino a 15° e superando soglie e tappeti. La potenza di aspirazione raggiunge 2500 Pa e, grazie alle due spazzole laterali e alla spazzola senza rullo anti-groviglio, è particolarmente adatto a raccogliere polvere e peli di animali senza fastidiosi intrecci.

La batteria da 2000 mAh garantisce fino a 120 minuti di autonomia, sufficienti per aree fino a 120 m²; al termine del ciclo o con batteria scarica rientra automaticamente alla base. L’autonomia può variare in base alla modalità e al tipo di pavimento.

Le 4 modalità (automatica, spot, bordi, zigzag) coprono ogni esigenza; in particolare, la pulizia a zigzag aumenta l’efficienza fino al 30%. Con l’app OKP imposti piani, cambi le modalità e controlli la direzione, mentre la compatibilità con Alexa e Google Assistant consente l’avvio/stop con la voce (rete 2,4 GHz). È disponibile anche il telecomando (venduto separatamente).

OKP K5

OKP K5

89,98 €329,99 € -240,01 € (73%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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