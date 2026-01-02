Prezzo in picchiata sul monitor Full HD della Acer: costa meno di 100€

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Alla ricerca di un monitor versatile per lavoro e intrattenimento? Acer CBA242YHbirf è protagonista di un’offerta da cogliere al volo: parliamo di uno sconto del 34% attivabile con il link diretto su Amazon. Si distingue per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, fluidità d’uso e immagini nitide in Full HD, risultando adatto tanto alla produttività quanto allo svago leggero.

Punto di forza sono le regolazioni ergonomiche della base, con possibilità di alzare, inclinare e ruotare il pannello anche in verticale: una soluzione comoda per la programmazione e le attività d’ufficio. Completano il quadro un’esperienza visiva piacevole e la presenza del cavo HDMI incluso, così sei operativo fin da subito.

Acer CBA242YHbirf

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Acer CBA242YHbirf: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento su Amazon il monitor Acer è proposto a 78,67 euro con sconto del 34% sul prezzo di listino. Il risparmio è di 40,53 euro, un valore che rende l’acquisto particolarmente conveniente nella sua fascia.

L’offerta è attiva direttamente sulla pagina del prodotto e comprende il cavo HDMI in confezione, così puoi collegarlo subito al PC o al laptop.

Acer CBA242YHbirf

Acer CBA242YHbirf: le caratteristiche tecniche

Il CBA242YHbirf adotta un pannello VA da 23,8 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080) e formato 16:9, pensato per offrire colori accurati e dettagli nitidi. La luminosità di 250 cd/m² garantisce una visione chiara negli ambienti d’ufficio, mentre il design ZeroFrame minimizza le cornici e valorizza l’area di visualizzazione.

La frequenza di aggiornamento a 100 Hz e il tempo di risposta di 1 ms (VRB) regalano scorrimenti fluidi e meno sfocature, un vantaggio concreto nella produttività quotidiana, nella visione di video e nel gaming leggero.

Grazie alla tecnologia AMD FreeSync l’esperienza è più uniforme, con immagini prive di fastidiosi artefatti quando collegato a sistemi compatibili. Sul fronte connettività sono presenti HDMI 1.4 e VGA, coprendo sia dispositivi moderni sia soluzioni più datate.

La base ErgoStand permette una regolazione completa: altezza, inclinazione, rotazione e pivot in verticale, così trovi sempre l’assetto più comodo per la postura e la produttività. Il tutto in una finitura nera, con cavo HDMI incluso per un setup immediato.

Acer CBA242YHbirf