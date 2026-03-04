Prezzo imperdibile per la friggitrice ad aria compatta: meno di 35€

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Friggitrice ad aria 2,3L con 6 menu e doppia manopola: cottura 3D con fino all’85% di olio in meno. Compatta e facile da pulire, oggi in offerta.

Amazon

L’offerta Amazon di oggi mette sotto i riflettori la YASHE 2,3L Friggitrice ad Aria, una soluzione compatta ideale per 1–2 persone che punta su praticità e risultati gustosi con meno olio. Con uno sconto del 15%, è il momento giusto per passare a una cottura più leggera e uniforme: croccante fuori, morbida dentro, con tempi rapidi e una gestione semplice della preparazione. È apprezzata per l’uso intuitivo e la pulizia senza stress, oltre a un rapporto qualità/prezzo davvero convincente.

Perfetta in cucine piccole o per chi vuole ottimizzare gli spazi, questa air fryer è pensata per semplificare la routine dei pasti quotidiani: è facile da usare, tende a essere silenziosa e aiuta a ridurre i grassi in cottura. Per scoprire l’offerta, ecco il link diretto.

YASHE 2,3L Friggitrice ad Aria

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

YASHE 2,3L Friggitrice ad Aria: prezzo, offerta e sconto Amazon

La YASHE 2,3L Friggitrice ad Aria è in offerta a 33,99€ con uno sconto del 15%. Una cifra contenuta per entrare nel mondo della frittura ad aria con un prodotto compatto e funzionale, adatto a chi ha poco spazio ma non vuole rinunciare a risultati croccanti e leggeri. Per verificare disponibilità e condizioni dell’offerta, puoi consultare direttamente la pagina Amazon dal link dedicato.

YASHE 2,3L Friggitrice ad Aria

YASHE 2,3L Friggitrice ad Aria: le caratteristiche tecniche

Compatta e pensata per porzioni da 1–2 persone, la YASHE offre una capacità di 2,3 Litri e una circolazione d’aria 3D a 720° che avvolge gli alimenti per una doratura uniforme, riducendo fino all’85% l’uso di olio e consumando fino al 50% di energia in meno rispetto ai forni tradizionali. L’impostazione è semplice grazie alla doppia manopola per tempo e temperatura, con una pratica guida rapida a 6 opzioni di cottura sul pannello superiore.

Il design compatto (28 x 28 x 30,3 cm, 3 kg) ottimizza lo spazio su banco ed è ideale per cucine piccole, appartamenti, dormitori o camper. La potenza di 1000 watt e il voltaggio 230V garantiscono tempi rapidi, mentre lo spegnimento automatico aggiunge sicurezza durante l’uso. Tra le caratteristiche speciali spiccano il controllo della temperatura e il timer, per un controllo preciso delle ricette quotidiane.

La qualità costruttiva include cestelli in acciaio inossidabile 304 per uso alimentare, inodori e resistenti alla ruggine, con rivestimento antiaderente per uno sformo perfetto e una pulizia veloce: i componenti si possono inserire nel cestello superiore della lavastoviglie. Completano il quadro i materiali esterni in ABS e la garanzia estesa di 1 anno applicata automaticamente, con assistenza post-vendita dedicata.

YASHE 2,3L Friggitrice ad Aria