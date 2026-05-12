Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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Uno dei temi di maggiore attualità in queste ultime settimane è, senza dubbio, il caro carburante. L’aumento del costo della benzina e del diesel registrato con lo scoppio della guerra in Medio Oriente, infatti, è stato significativo e, per gli automobilisti, si è tradotto in un sostanziale incremento dei costi di utilizzo del proprio veicolo.

In questo caso, la tecnologia può tornare molto utile. Basta scegliere l’app giusta, infatti, per trovare facilmente i distributori di benzina con i prezzi più bassi nella propria zona e ottenere un risparmio netto al momento del rifornimento.

Ecco le 3 app da provare per trovare il punto giusto per fare rifornimento con il proprio veicolo, in modo da risparmiare, e alcune risorse che possono rappresentare uno strumento utile per tutti gli automobilisti.

Prezzi Benzina

L’app più utilizzata dagli automobilisti italiani è, senza dubbio, Prezzi Benzina. Si tratta di un’applicazione facile da utilizzare e supportata da un database ricco di punti di rifornimento, considerando sia le stazioni dei marchi più noti che le pompe “bianche”.

I prezzi illustrati dall’app vengono aggiornati ogni 30 minuti ed è anche possibile sfruttare un’integrazione con Google Maps per individuare facilmente la posizione del distributore. Si tratta dell’applicazione di riferimento per chi cerca un modo per risparmiare sul rifornimento.

Waze

Tra le app più utilizzate dagli automobilisti c’è, senza dubbio, Waze. Si tratta di un’app di navigazione ricca di funzionalità e utile anche per trovare i distributori di benzina con i prezzi più bassi, tra quelli situati lungo il percorso selezionato. Prima di mettersi in viaggio, quindi, è possibile ricorrere a Waze per studiare il percorso e valutare dove fare rifornimento per minimizzare la spesa per la benzina.

Fuel Flash

C’è un’altra applicazione che può fare la differenza per gli automobilisti, in questo momento di caro carburante. Si chiama Fuel Flash. Quest’app permette di verificare i prezzi di benzina e diesel nella propria zona, in modo semplice e veloce.

L’app è particolarmente consigliata per chi viaggia al di fuori dei confini nazionali con la propria auto. Per un viaggio all’estero, infatti, Fuel Flash può tornare davvero molto utile, grazie al monitoraggio dei prezzi in diversi paesi europei.

Altre risorse utili per gli automobilisti

Per fronteggiare il caro carburante è necessario sfruttare tutte le risorse disponibili. Una di queste è, senza dubbio, il portale online dell’Osservaprezzi Carburanti, disponibile sul sito del MISE (https://carburanti.mise.gov.it/). Il portale permette di tenere d’occhio i prezzi dei carburanti, cercando gli impianti in una determinata zona e verificando i costi.

Chi ha un’auto elettrica, invece, può utilizzare l’app Tariffev che consente di confrontare i costi di ricarica applicati dai vari operatori del settore, in modo da poter individuare facilmente la stazione giusta dove effettuare una sosta per caricare la batteria. Segnaliamo, inoltre, l’app Ecomotori, specializzata in distributori di metano e GPL e, quindi, molto utile a chi ha vetture di questo tipo.