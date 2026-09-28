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I prezzi della benzina possono cambiare anche tra distributori vicini e alcuni strumenti permettono di confrontare le quotazioni e trovare dove conviene fare rifornimento

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I prezzi dei carburanti cambiano anche tra distributori vicini e gli automobilisti controllano sempre più spesso le tariffe prima di fare rifornimento.

Tra web app e programmi per smartphone spiccano Trova Carburante, Ottano, Prezzi Benzina, iFuel e l’app ufficiale del Mimit, ciascuna con funzioni diverse.

La banca dati ministeriale resta la fonte di riferimento, ma la convenienza reale dipende anche dalla distanza e dal costo della deviazione.

Tra un distributore e l’altro, anche nello stesso quartiere, il prezzo della benzina può cambiare di parecchi centesimi: controllare i prezzi prima di fermarsi alla pompa è diventato un gesto sempre più diffuso tra gli automobilisti, complice un mercato dei carburanti che resta instabile.

Gli strumenti per farlo sono numerosi e diversi tra loro: siti da tenere fra i preferiti, app da scaricare, navigatori già presenti sul telefono. Ne esiste uno giusto in assoluto? Non proprio: tutto infatti dipende da come (e quanto) ci si muove e da quanto tempo si è disposti a dedicare al confronto.

Web o smartphone? Dove consultare le applicazioni

Quasi tutti i servizi attingono alla stessa fonte, la banca dati pubblica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e si differenziano per il modo in cui presentano e rielaborano le informazioni. Una parte funziona direttamente da web, senza installare nulla, ed è comoda da consultare sia dal computer prima di partire sia dallo smartphone.

Altre, come abbiamo accennato, sono app vere e proprie, da scaricare dagli store, che aggiungono funzioni come l’integrazione con l’auto o i programmi fedeltà. Poi ci sono i navigatori, che molti hanno già sul telefono e che mostrano i prezzi mentre si pianifica il percorso.

App per il web

Trova Carburante

Trova Carburante è un portale gratuito consultabile dal browser senza registrazione. Legge ogni mattina il dataset aperto del Mimit, con prezzi aggiornati entro le 8, e mostra i distributori vicini contrassegnati come convenienti, nella media o cari, ordinabili per prezzo, distanza o convenienza.

La funzione più originale è il tasto “Portami al più conveniente”: dopo aver scelto tra gasolio e benzina, l’algoritmo analizza gli impianti nel raggio di 25 km, assegna un punteggio che pesa per il 70% il prezzo e per il 30% la distanza e apre la navigazione su Google Maps verso il distributore vincitore.

Per ogni stazione il sito indica quanto si risparmia su un pieno da 50 litri rispetto alla media provinciale e offre i collegamenti a Google Maps, Apple Maps e Waze. Tra gli strumenti avanzati ci sono Price Radar, che avvisa quando un impianto scende sotto una soglia di prezzo scelta dall’utente, e la ricerca delle fermate più economiche lungo un percorso.

Chi non vuole condividere la posizione può cercare per comune, provincia o CAP; in caso contrario, secondo quanto dichiarato dal servizio, il calcolo delle distanze avviene nel browser e le coordinate non vengono conservate sui server.

Ottano.Netlify

Anche Ottano si usa dal browser: è una web app gratuita e open source sviluppata da Marco Pugliese, giornalista e docente di Bolzano, che ha scelto di lasciarla fuori dagli store. Inserendo capacità del serbatoio, livello del carburante, consumo medio e chilometri percorsi in un anno, stima il costo effettivo del rifornimento includendo il carburante necessario per arrivare all’impianto.

La ricerca può partire dalla posizione, da un comune o da un indirizzo, anche lungo un percorso, e l’app calcola medie e mediane dei prezzi per provincia, oltre a permettere di tenere un diario dei rifornimenti.

Osservaprezzi Carburanti, l’app ufficiale del Mimit

Tra gli strumenti per controllare i prezzi, Osservaprezzi Carburanti occupa un posto a parte: è l’app ufficiale del Mimit ed è disponibile gratuitamente su iPhone e Android dal 20 luglio 2026. Porta sullo smartphone lo stesso servizio che il Mimit offriva già sul web, con tutti gli impianti censiti in Italia e la possibilità di confrontare il prezzo medio regionale con quello praticato dal singolo distributore nella stessa giornata.

Il suo punto di forza è la fonte: essendo collegata direttamente alla banca dati ministeriale, è il riferimento più autorevole per sapere quali prezzi i gestori hanno comunicato in via ufficiale. Piccolo punto critico: manca una graduatoria dei distributori più economici entro un certo raggio, la funzione che interessa alla maggior parte degli automobilisti e che molti servizi privati offrono partendo dagli stessi dati.

In pratica l’app del Mimit resta utile per verificare una quotazione o confrontarla con la media della propria regione, mentre per trovare in fretta dove fermarsi gli strumenti come Trova Carburante o Prezzi Benzina risultano più immediati.

Prezzi Benzina

È probabilmente l’app più conosciuta del settore. Mostra le quotazioni comunicate dai gestori all’Osservaprezzi e consente agli utenti di segnalare errori o variazioni, aggiornando i prezzi delle singole stazioni; il servizio avverte comunque di non poter garantire la veridicità di tutti i dati inseriti dal pubblico. Disponibile sul web (per

Offre filtri per tipo di carburante (compresi HVO, AdBlue e GNL), l’integrazione con Android Auto e, accanto alla versione gratuita, un piano Premium a partire da 0,99 euro al mese.

App per smartphone

iFuel

Consente di ordinare i risultati per prezzo, per distanza o con un criterio che combina i due valori, e mostra a colpo d’occhio quando è stata aggiornata ogni quotazione. L’app dichiara di utilizzare i dati ufficiali del Mimit. È disponibile sia per Android che per Apple.

Fuelio

Guarda alla spesa per l’auto nel suo insieme. Oltre a indicare le stazioni vicine con i relativi prezzi, permette di registrare chilometraggio e rifornimenti, calcola i consumi e costruisce un registro con grafici e statistiche, utilizzabile anche per una piccola flotta.È disponibile sia per Android che per Apple, su iPhone funziona anche con CarPlay.

Enilive

L’app della compagnia permette di trovare le stazioni della rete più vicine, pagare il rifornimento dallo smartphone e accedere al programma fedeltà Più Insieme.

Driv&

È l’app legata al mondo IP e funziona come un programma fedeltà: mostra gli impianti aderenti tra IP, Esso e IPlanet e consente di accumulare punti da convertire in premi e vantaggi.

Da dove arrivano i prezzi (e quanto sono affidabili)

La banca dati a cui si appoggiano queste app nasce dall’obbligo per i gestori di comunicare i prezzi praticati, introdotto dalla legge 99/2009 e completato dai provvedimenti attuativi successivi.

Il Mimit raccoglie le quotazioni di benzina, gasolio, Gpl, metano e degli altri carburanti, distinguendo tra le modalità di vendita, e dal 2023 le usa anche per pubblicare ogni mattina le medie regionali e quella della rete autostradale.

Nessun sensore trasmette i prezzi in automatico: le informazioni sono quelle inserite dai gestori, e l’attendibilità di ogni servizio dipende dalla puntualità di queste comunicazioni. Per questo alcune app indicano quando è stata aggiornata ogni quotazione, mentre altre affiancano ai dati ufficiali le segnalazioni degli utenti.

Quando conviene spostarsi per fare rifornimento?

Un comparatore è utile solo se il vantaggio supera i costi della deviazione. Su un pieno da 50 litri, uno scarto di 5 centesimi al litro vale 2,50 euro, una cifra che si assottiglia se per raggiungere l’impianto servono diversi chilometri tra andata e ritorno, senza contare il tempo impiegato.

Gli strumenti che tengono conto della distanza, come il punteggio di Trova Carburante o il calcolo del tragitto di Ottano, aiutano a ragionare sulla spesa complessiva. L’abitudine più efficace resta individuare due o tre distributori economici lungo i percorsi quotidiani e fermarsi lì quando capita di passarci accanto.