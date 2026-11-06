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Quanto consuma davvero un elettrodomestico che rimane acceso per molte ore? E quanta elettricità utilizza quando sembra spento? Una presa smart con monitoraggio energetico permette di conoscere i consumi effettivi dell’apparecchio collegato. I dati si possono consultare attraverso un’app e, nei modelli compatibili, è possibile programmare lo spegnimento. In questo modo si possono individuare eventuali sprechi senza intervenire sull’impianto elettrico.

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Cos’è una presa smart?

Una presa smart è un adattatore che si inserisce tra la presa elettrica a muro e la spina di un elettrodomestico. Grazie al collegamento Wi-Fi, permette di controllare l’alimentazione dallo smartphone anche quando si è fuori casa. Molti modelli supportano i comandi vocali e consentono di programmare gli orari di accensione e spegnimento.

Le versioni dotate di monitoraggio energetico permettono anche di misurare l’elettricità utilizzata dall’apparecchio collegato. La potenza istantanea indica quanto sta assorbendo in quel momento, mentre il consumo accumulato mostra quanta energia è stata utilizzata in un determinato intervallo di tempo. A seconda delle funzioni dell’app, i dati possono essere consultati in tempo reale oppure attraverso uno storico.

Attenzione, però: non tutte le prese smart misurano i consumi. Alcune permettono soltanto di accendere e spegnere gli apparecchi a distanza. La misurazione, quando disponibile, riguarda esclusivamente il dispositivo collegato alla presa e non il consumo complessivo dell’abitazione.

Le migliori prese smart per monitorare i consumi

Le prese smart selezionate hanno caratteristiche differenti, soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio dell’energia e l’integrazione con altri dispositivi connessi.

Tapo P110 e P105

Tapo P110 e P105 sono pensate per chi vuole iniziare a misurare i consumi senza dover installare un hub aggiuntivo. Attraverso l’app Tapo si può controllare in tempo reale l’assorbimento dell’elettrodomestico collegato e verificare quanta energia utilizza durante il funzionamento.

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È possibile programmare gli orari di accensione e spegnimento, mantenendo il controllo da remoto anche quando si è fuori casa. Il formato compatto riduce inoltre il rischio di occupare lo spazio delle prese vicine.

Perché acquistarla?

Monitoraggio energetico in tempo reale.

Collegamento Wi-Fi senza hub.

Programmazione e timer dall’app.

Compatibilità con Alexa e Google Assistant.

Tapo P125M

Per chi utilizza dispositivi smart di marchi differenti, uno dei principali vantaggi di Tapo P125M è il supporto Matter, che quindi risponde a uno standard universale di connettività per la domotica. La presa può essere integrata negli ecosistemi compatibili, mentre il monitoraggio dei consumi rimane accessibile attraverso l’app Tapo.

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Inserendo la propria tariffa elettrica è possibile ottenere anche una stima della spesa. È disponibile una funzione che permette di spegnere automaticamente l’apparecchio dopo un intervallo di tempo prestabilito, utile quando si vuole evitare che rimanga alimentato più del necessario.

Perché acquistarla?

Certificazione Matter.

Stima dei costi energetici.

Spegnimento automatico temporizzato.

Compatibilità con Siri.

Meross Presa Smart WiFi Italiana

Chi vuole controllare come cambiano i consumi nel tempo può scegliere la presa smart Meross, che permette di consultare uno storico dei dati su base giornaliera e fino all’anno. In questo modo è possibile confrontare le letture istantanee con l’energia utilizzata in periodi più lunghi.

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Un’altra caratteristica interessante è il controllo locale. Se la connessione Internet non è disponibile, l’app può continuare a comunicare con la presa, purché entrambi i dispositivi rimangano collegati alla stessa rete Wi-Fi.

Perché acquistarla?

Storico energetico dettagliato.

Controllo locale sulla rete domestica.

Compatibilità con spine italiane e Schuko.

Programmazione degli orari.

Offgridtec Presa Smart WiFi

La presa smart Offgridtec si rivolge soprattutto a chi desidera personalizzare le automazioni domestiche. Attraverso Smart Life o Tuya si possono impostare scenari e timer in base alle proprie abitudini, mentre il monitoraggio energetico permette di controllare l’assorbimento in tempo reale.

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I dati raccolti possono aiutare a individuare gli apparecchi che consumano maggiormente. Sono presenti anche delle protezioni contro sovraccarichi e cortocircuiti. Prima dell’utilizzo è comunque importante verificare i limiti elettrici.

Perché acquistarla?

Integrazione con Smart Life e Tuya.

Scenari personalizzabili.

Monitoraggio energetico.

Protezioni elettriche integrate.

ANTELA Presa Smart 16A 3680W

La presa smart ANTELA ha una portata massima di 16 A, corrispondente a 3.680 W. Prima di collegare un elettrodomestico bisogna quindi controllare che la sua potenza rientri nei limiti previsti.

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Attraverso Smart Life o Tuya Smart è possibile consultare i consumi e impostare un timer per lo spegnimento. La presa non richiede un hub aggiuntivo ed è dotata di un sistema di protezione che interrompe l’alimentazione quando viene superato il carico massimo.

Perché acquistarla?

Portata di 16 A.

Rilevazione dei consumi in tempo reale.

Spegnimento programmabile.

Protezione contro il sovraccarico.

SONOFF S61s

SONOFF S61s permette di consultare informazioni elettriche dettagliate, tra cui la tensione e la potenza assorbita in tempo reale. Questi dati consentono di osservare con maggiore precisione il comportamento degli apparecchi collegati.

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La gestione avviene attraverso eWeLink, con la possibilità di integrare la presa in diverse piattaforme domotiche, tra cui Home Assistant. Oltre alla programmazione degli orari di accensione e spegnimento, sono disponibili modalità cicliche per automatizzare il funzionamento dei dispositivi.

Perché acquistarla?

Lettura di diversi parametri elettrici.

Supporto fino a 16 A.

Integrazione con Home Assistant.

Protezione da sovraccarico.

EIGHTREE Presa WiFi Schuko

Quando si utilizza una multipresa con poco spazio a disposizione, le dimensioni dell’adattatore possono diventare un criterio di scelta importante. EIGHTREE misura appena 4,4 × 4,4 cm ed è progettata per lasciare accessibili le prese vicine.

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Attraverso Smart Life si possono controllare i consumi energetici e ottenere una stima del costo dell’elettricità. L’app permette anche di programmare accensioni ricorrenti. Trattandosi di un modello Schuko, prima dell’acquisto è necessario verificare la compatibilità con la presa che si intende utilizzare.

Perché acquistarla?

Ingombro ridotto.

Stima della spesa elettrica.

Gestione tramite Smart Life.

Supporto per Alexa e Google Home.

GreenSun presa smart eWeLink

GreenSun permette di gestire due prese attraverso un’unica unità. Con l’app eWeLink è possibile programmare separatamente gli orari di accensione e spegnimento, una funzione comoda quando gli apparecchi collegati vengono utilizzati in momenti diversi della giornata.

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L’app mostra i consumi in kWh e una stima dei relativi costi. Sono disponibili anche grafici per seguirne l’andamento nel tempo, mentre la funzione dedicata ai gruppi consente di impartire lo stesso comando a più dispositivi compatibili.

Perché acquistarla?

Due prese controllabili.

Programmazioni indipendenti.

Grafici dei consumi.

Stima dei costi in base alla tariffa.

Perché acquistare una presa smart e come scegliere il modello giusto

Per capire quanto incide un elettrodomestico sulla bolletta, il requisito principale è il monitoraggio dei consumi, possibilmente accompagnato da uno storico consultabile. Alcune applicazioni permettono anche di inserire la propria tariffa elettrica per ottenere una stima della spesa. Il valore calcolato, però, rimane indicativo.

Prima dell’acquisto bisogna verificare la compatibilità con le spine italiane e la portata elettrica massima supportata. Un modello con attacco Schuko, per esempio, non è automaticamente adatto a tutte le prese di casa. Anche la potenza dell’elettrodomestico deve rientrare nei limiti indicati dal produttore.

Va controllato anche il tipo di connessione richiesto. Diversi modelli presenti in questa selezione utilizzano una rete Wi-Fi a 2,4 GHz durante la configurazione. La scelta dipende poi dalle funzioni dell’applicazione: per alcuni utilizzi può bastare un timer, mentre chi possiede già dispositivi per la casa intelligente potrebbe preferire una presa compatibile con il proprio sistema domotico. Il supporto Matter, quando disponibile, semplifica l’integrazione con piattaforme compatibili di produttori diversi.

Le dimensioni sono importanti, soprattutto se la presa deve essere inserita accanto ad altre spine. È opportuno verificare anche le protezioni elettriche, senza fermarsi alle funzioni accessorie.

Come risparmiare energia con una presa smart

Si può iniziare misurando un apparecchio durante il suo utilizzo abituale. Una lettura isolata della potenza dice poco sulla spesa complessiva: conta anche per quanto tempo quella potenza viene richiesta. Consultare i dati per diversi giorni permette di riconoscere gli utilizzi più lunghi e capire dove una modifica delle abitudini può essere efficace.

La programmazione è particolarmente utile quando un dispositivo rimane alimentato più del necessario. Se può essere spento senza conseguenze per il suo funzionamento, un timer evita di dover ricordare ogni volta di interrompere la corrente. Il controllo a distanza consente di rimediare a un’accensione dimenticata.

Il risparmio, però, non è automatico. Per interpretare i dati economici bisogna inoltre impostare, dove previsto, una tariffa coerente con il proprio contratto: la cifra mostrata dall’app resta una stima, non sostituisce la bolletta.