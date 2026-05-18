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La Tapo P105 con gestione remota via app e controllo vocale è in offerta con uno sconto del 38%. Approfitta ora della promo su questa smart plug economica.

Amazon

L’offerta di oggi su Amazon riguarda una delle prese smart più interessanti per chi vuole iniziare a rendere intelligente la propria casa senza spendere troppo. La Tapo P105, mini presa WiFi compatta e discreta, è proposta con uno sconto del 38% rispetto al prezzo di listino, portandola in una fascia di costo davvero accessibile. Ideale per controllare in modo semplice lampade, piccoli elettrodomestici e dispositivi quotidiani, si integra facilmente nell’ecosistema domestico grazie alla connessione WiFi.

Tapo P105

Questa presa intelligente punta tutto sulla praticità: il design compatto permette di utilizzarla anche su multiprese affollate, mentre il supporto al controllo da remoto tramite app Tapo consente di gestire accensione e spegnimento ovunque ti trovi. Le funzioni di programmazione, timer e simulazione di presenza la rendono uno strumento utile sia per automatizzare le routine quotidiane, sia per aumentare il comfort domestico. La compatibilità con Alexa e Google Home aggiunge poi la comodità del controllo vocale, trasformando qualsiasi presa tradizionale in un punto di accesso alla smart home.

Tapo P105 in offerta su Amazon con sconto del 38%

La promozione in corso rende la Tapo P105 particolarmente appetibile per chi vuole avvicinarsi al mondo della domotica partendo da un budget ridotto. Grazie allo sconto del 38%, puoi portarti a casa questa presa smart a 9,99€, un prezzo che la colloca tra le soluzioni più convenienti della sua categoria, soprattutto considerando le funzioni avanzate di automazione e controllo vocale. Nonostante il costo contenuto, offre un set di caratteristiche tipico di prodotti ben più costosi.

La presa si collega direttamente alla rete WiFi di casa senza bisogno di hub aggiuntivi, caratteristica che semplifica l’installazione e riduce ulteriormente la spesa complessiva. L’acquisto avviene tramite Amazon, con tutti i vantaggi logistici legati alla piattaforma: disponibilità immediata e gestione del reso secondo le condizioni standard del servizio. Se stai cercando una soluzione semplice per avviare un piccolo ecosistema di dispositivi smart, il fatto che il Tapo P105 sia ora in sconto del 38% è un motivo in più per approfittarne.

La presa smart Tapo con il design compatto e il controllo vocale

Rispetto alle classiche prese intelligenti, la Tapo P105 punta su un design mini che riduce al minimo l’ingombro: questo permette di usarla su prese doppie o triple senza bloccare gli altri connettori. Il supporto al WiFi 2.4GHz garantisce una connessione stabile e continua, fondamentale per non perdere il controllo dei dispositivi collegati. Una volta configurata, puoi gestire ogni cosa tramite l’app Tapo per Android e iOS, che funge da centro di comando per accensioni, spegnimenti e routine.

La programmazione integrata consente di creare orari di accensione e spegnimento automatici per lampade, ventilatori o altri apparecchi, mentre la funzione timer è perfetta per attività ricorrenti, come lo spegnimento della luce nella stanza dei bambini dopo un certo periodo. Interessante anche la modalità assenza, pensata per simulare la presenza in casa accendendo e spegnendo a intervalli casuali dispositivi come TV, radio o lampade. Il supporto al controllo vocale tramite Amazon Alexa e Google Assistant completa il quadro: basta un comando alla smart speaker per gestire i carichi collegati senza muovere un dito.

Tapo P105

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