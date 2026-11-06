Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

Dagli agenti ai chatbot, sono diversi i modi per pianificare le proprie vacanze comodamente dal PC. Ecco soluzioni e consigli per viaggiare sicuri.

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L’intelligenza artificiale nel mondo dei viaggi è ormai imprescindibile per tutti coloro che vogliono viaggiare facile. E le agenzie lo sanno, non a caso sempre più realtà stanno puntando a offrire pacchetti di lusso e consulenze personalizzate per differenziarsi dalla concorrenza digitale.

Se non ti interessa nulla di tutto ciò e vuoi solo goderti una tranquilla vacanza (o magari già programmarla per il 2027), fatti aiutare dai chatbot o anche dalle soluzioni IA di piattaforme come Airbnb ma non solo.

Attento però a come gestisci l’IA, perché è facile scrivere un prompt che non funziona per niente e addirittura ti espone i tuoi dati personali.

Da Airbnb un agente di viaggio AI fatto apposta per te

Da un po’ di tempo le piattaforme offrono servizi e funzionalità IA. Ne è un esempio Airbnb, che durante la presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre 2026 ha confermato che nella prima metà del 2027 farà il suo debutto un agente di viaggio AI specializzato nella pianificazione e gestione completa dei soggiorni.

Tra le sue principali funzionalità, abbiamo la gestione delle richieste tramite un’interfaccia visiva su misura in base alla richiesta. Attingendo a una libreria con centinaia di elementi grafici nativi (mappe interattive, raccolte fotografiche, tabelle di confronto…), l’agente genererà la schermata più adatta in ogni momento della ricerca anziché limitarsi a rispondere con messaggi scritti.

A sua volta, l’agente sarà in grado di supportare gli ospiti durante l’intero viaggio: dalla modifica di una prenotazione alla risoluzione di problemi relativi ai pagamenti, fino alla gestione di rimborsi, nuove prenotazioni o assistenza per la sicurezza attiva 24 ore su 24.

Ma l’agente non si limiterà solo alle prenotazioni. Integrerà anche i servizi accessori e le esperienze locali offerte dagli host, così da essere disponibile anche oltre il semplice booking di appartamenti o hotel.

Tutte le altre soluzioni AI per i viaggiatori

Oltre a Airbnb, non mancano altre soluzioni basate su agenti AI.

Ad esempio Expedia con il suo agente AI Romie. Capace di integrarsi direttamente all’interno delle chat di gruppo, Romie analizza i messaggi del gruppo per estrarre budget e preferenze, crea itinerari condivisi, scansiona le e-mail di conferma e monitora voli e meteo in tempo reale per suggerire cambi di rotta immediati.

Da segnalare anche le soluzioni AI di Booking.com. Come l‘AI Trip Planner, progettato per combinare i filtri tradizionali con i prompt in linguaggio naturale. Inoltre, attraverso l’integrazione nativa in ChatGPT, permette di cercare e mettere a confronto hotel o appartamenti prima di concludere il pagamento.

Come prenotare un aereo o un albergo con un prompt IA

Se non ti vuoi affidare alle piattaforme specializzate ma vuoi rimanere tra chatbot base come ChatGPT o Gemini, ricordati che per ottenere il massimo da un’IA occorre scrivere per bene il prompt.

Nel caso dei viaggi (ma così in tanti altri casi), non basta un rigo di tre parole, perché avresti solo risultati generici: fornisci all’intelligenza artificiale le coordinate giuste, inserisci esigente specifiche. E ricordati di usare un linguaggio naturale.

Ad esempio, per un volo, non limitarti a un semplice “trovami un volo da Firenze per Tokyo“. Indica le tue date ideali, il budget massimo pro capite e il numero di passeggeri. Più dettagli ci sono, meglio è.

Ecco un esempio: “Cercami un volo andata e ritorno da Firenze a Tokyo per due persone, dal 5 al 15 settembre, con un budget massimo di 1.200 euro a testa e preferibilmente un solo scalo“.

Nel caso di una prenotazione, non limitarti a “voglio una camera a Roma per due giorni“. Scrivi invece “Voglio un albergo o un appartamento a Roma in zone tranquille ma ben collegate con la metro, dotato di Wi-Fi stabile per lavoro da remoto, aria condizionata e cancellazione gratuita fino a 48 ore prima“.

Poi, dopo una prima selezione, chiedi all’agente di sintetizzare le opzioni per facilitare la scelta finale. Ad esempio: “Metti a confronto in una tabella le prime tre opzioni di hotel che mi hai dato, evidenziando pro e contro basati sulle recensioni degli ospiti riguardo alla pulizia e alla rumorosità notturna“.

Sicurezza al primo posto quando prenoti con un chatbot

Per quanto ti possa essere d’aiuto il chatbot o agente di turno, è bene evitare di condividere troppo i tuoi dati personali.

Ad esempio credenziali finanziarie o documenti nei prompt. Evita quanto possibile di inserire all’interno della finestra di chat informazioni sensibili come i numeri della carta di credito, il CVV, i dati del passaporto o i codici fiscali.

Cerca inoltre di mantenere un profilo impersonale nei prompt. Molte piattaforme impiegano lo storico delle conversazioni per riaddestrare i propri modelli linguistici.

Se descrivi esigente personali o dettagli delicati (presenza di minori, orari di assenza), cerca di rimanere impersonale.

Infine, verifica la fonte. Se ti limiti alle app ufficiali hai la certezza di operare in un perimetro chiuso e certificato. Se però vuoi utilizzare plugin o chatbot terzi, assicurati allora che i link per il pagamento rimandino direttamente ai canali ufficiali della compagnia aerea o della struttura ricettiva.

Sennò gli unici che prenderanno il volo saranno i tuoi soldi.