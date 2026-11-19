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Compatti, magnetici e facili da trasportare, i powerbank wireless ricaricano il telefono senza cavi: come funzionano e quali acquistare

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I powerbank magnetici ricaricano gli smartphone a induzione e si agganciano al telefono; standard come MagSafe e Qi2 determinano compatibilità e potenza.

La ricarica wireless è pratica, mentre quella via USB-C spesso recupera energia più rapidamente; capacità, peso e dispositivi supportati guidano la scelta.

La selezione comprende modelli da 5.000 e 10.000 mAh, oltre a un mini caricatore con connettore integrato, con consigli per uso e conservazione.

Basta una giornata fuori casa tra navigatore, foto e messaggi per vedere la batteria dello smartphone scendere sotto il 20% prima di cena. Il caricatore portatile aiuta, a patto di ricordarsi anche il cavo giusto, di avere una mano libera per gestirlo e di barcamenarsi tra gli eventuali grovigli in borsa.

Anche per questo, negli ultimi anni si sono diffusi i powerbank senza fili, che si agganciano al retro del telefono con un magnete e lo ricaricano a induzione. Funzionano con molti iPhone e con un numero crescente di Android, con qualche distinguo sulla compatibilità.

Il funzionamento pratico del powerbank magnetico

Un powerbank senza fili contiene una batteria e una bobina di ricarica a induzione, la stessa tecnologia delle basette wireless da scrivania. Appoggiato sul retro dello smartphone, trasmette energia alla bobina del telefono senza bisogno di collegare nulla.

Perché la ricarica funzioni bene, le due bobine devono restare allineate: per questo i modelli più recenti integrano un anello di magneti che aggancia il powerbank sempre nella stessa posizione. Apple ha introdotto questo sistema con il nome MagSafe a partire da iPhone 12.

Lo standard aperto per la ricarica wireless si chiama invece Qi: la prima versione arriva di norma a 7,5 W, mentre il più recente Qi2 include i magneti e porta la potenza fino a 15 W. Proprio il Qi2 ha aperto la strada agli Android: alcuni modelli recenti lo supportano, mentre sugli altri serve una cover magnetica compatibile oppure un anello metallico adesivo da applicare sul retro.

Ricarica wireless o via cavo: cosa cambia?

Quasi tutti i powerbank magnetici hanno anche una porta USB-C, e la scelta tra le due modalità dipende dalla situazione. La ricarica wireless è la più comoda: il telefono resta libero, si può usare mentre si ricarica e non c’è un cavo che pende dalla tasca. Una parte dell’energia, però, si disperde in calore durante il passaggio tra le bobine, quindi a parità di batteria il cavo consente di recuperare qualche punto percentuale in più e spesso in meno tempo.

Per questo nelle schede dei produttori compaiono due potenze diverse, una per il wireless e una per l’uscita USB-C. Alcuni modelli ricaricano due dispositivi insieme, per esempio lo smartphone in wireless e gli auricolari con il cavo; altri danno la priorità alla porta USB-C e sospendono il wireless quando si collega un cavo.

I migliori powerbank senza fili

Tra tanti modelli simili, la scelta parte dalla compatibilità: alcuni powerbank funzionano solo con iPhone, altri richiedono la certificazione Qi2 o una cover magnetica. Poi conta la capacità, che di solito va da 5.000 a 10.000 mAh: i primi sono più leggeri e garantiscono una ricarica di emergenza, i secondi pesano di più e durano più a lungo. Infine la potenza, wireless e via cavo, che incide sui tempi di ricarica.

Abbiamo selezionato su Amazon alcuni prodotti, elencati dal più economico al più costoso. In chiusura c’è un’eccezione: un mini powerbank che si collega direttamente alla porta del telefono, senza cavi e senza ricarica a induzione.

SBS PowerBank 5K Wireless

La prima soluzione è pensata per chi vuole provare la ricarica magnetica spendendo poco, con un modello compatto da 5.000 mAh da tenere sempre in borsa. Si aggancia agli iPhone compatibili con MagSafe e funziona anche attraverso le cover MagSafe.

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La ricarica wireless arriva a 5 W e la porta USB-C a 10 W, potenze più contenute rispetto agli altri modelli della selezione. La tecnologia Intelligent Charge rileva la potenza massima che il dispositivo può assorbire e regola l’erogazione di conseguenza.

Maneggevolezza : design compatto, trasportabile anche in aereo; peso e dimensioni non dichiarati

: design compatto, trasportabile anche in aereo; peso e dimensioni non dichiarati Ricariche effettuabili : circa 2, secondo la tabella del produttore

: circa 2, secondo la tabella del produttore Tempo per ricaricarlo : non dichiarato dal produttore

: non dichiarato dal produttore Surriscaldamento: la gestione Intelligent Charge protegge da surriscaldamenti e cortocircuiti

UGREEN Zapix Power Bank MagSafe 10000 mAh

Chi ha bisogno di più autonomia può passare ai 10.000 mAh di questo modello, firmato da un marchio con una lunga esperienza negli accessori di ricarica. È pensato per gli iPhone dal 12 in poi, iPhone 17 e iPhone Duo compresi, con l’eccezione dell’iPhone 16e.

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La ricarica wireless arriva a 7,5 W, mentre la porta USB-C bidirezionale a 20 W ricarica via cavo anche iPad e Galaxy. Le due modalità non funzionano insieme, e c’è una modalità a bassa corrente per AirPods e Apple Watch.

Maneggevolezza : 10,5 x 6,8 x 1,9 cm, circa 220 g

: 10,5 x 6,8 x 1,9 cm, circa 220 g Ricariche effettuabili : circa 1,7 volte un iPhone 17 Pro e 1,2 volte un iPhone 17 Pro Max

: circa 1,7 volte un iPhone 17 Pro e 1,2 volte un iPhone 17 Pro Max Tempo per ricaricarlo : circa 2 ore

: circa 2 ore Surriscaldamento: protezione contro surriscaldamento, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito

Belkin BoostCharge Power Bank 5000 mAh con anello magnetico

Per chi mette al primo posto leggerezza e spessore ridotto, un 5.000 mAh certificato Qi2 è la scelta più pratica da tenere attaccata al telefono. Funziona con i dispositivi Qi2, tra cui iPhone 16 e 17, Galaxy S26 e Pixel 10.

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Ricarica a 15 W in wireless e a 20 W via USB-C, anche due dispositivi insieme. Sul retro ha un secondo anello magnetico, che permette di agganciare portafogli e impugnature MagSafe mentre il powerbank è attaccato al telefono.

Maneggevolezza : 102 x 71,6 x 10,6 mm, 119 g

: 102 x 71,6 x 10,6 mm, 119 g Ricariche effettuabili : fino a 25 ore d’uso in più per lo smartphone, secondo Belkin

: fino a 25 ore d’uso in più per lo smartphone, secondo Belkin Tempo per ricaricarlo : non dichiarato dal produttore

: non dichiarato dal produttore Surriscaldamento: protezione SmartProtect contro surriscaldamento e sovratensione

Samsung Magnet Wireless Battery Pack 5000 mAh

Chi ha un Galaxy recente e preferisce un accessorio ufficiale trova in questo modello il powerbank magnetico firmato da Samsung. Con i Galaxy va usato con una cover compatibile Qi2, e l’allineamento magnetico è disponibile dalla serie S25 in poi.

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La ricarica wireless Qi2 arriva a 15 W, quella via cavo fino a 25 W con la Super Fast Charging di Samsung. Il cavalletto estraibile tiene il telefono in piedi, in verticale o in orizzontale, per video e videochiamate.

Maneggevolezza : 102,5 x 67,6 x 14,2 mm, 140 g

: 102,5 x 67,6 x 14,2 mm, 140 g Ricariche effettuabili : non dichiarate; la capacità tipica è di 5.000 mAh, quella nominale di 4.855 mAh

: non dichiarate; la capacità tipica è di 5.000 mAh, quella nominale di 4.855 mAh Tempo per ricaricarlo : non dichiarato dal produttore

: non dichiarato dal produttore Surriscaldamento: non dichiarato dal produttore

Kuulaa Mini Power Bank 5000 mAh

Chiude la selezione un’alternativa diversa dalle altre: un mini powerbank senza cavi che si infila direttamente nella porta dello smartphone, senza ricarica a induzione. È pensato per gli iPhone con porta Lightning; per Android e per gli iPhone più recenti con USB-C esistono modelli simili con il connettore adatto.

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Il connettore integrato eroga fino a 12 W e, secondo il produttore, porta un iPhone 13 dal 20 al 60% in mezz’ora. Un piccolo display mostra la carica residua, e il tappo protegge il connettore quando non si usa.

Maneggevolezza : 8,1 x 5 x 2,8 cm, 98 g

: 8,1 x 5 x 2,8 cm, 98 g Ricariche effettuabili : circa una ricarica di iPhone 13 e 1,2 di iPhone 12

: circa una ricarica di iPhone 13 e 1,2 di iPhone 12 Tempo per ricaricarlo : circa 1 ora e mezza con ingresso da 18 W

: circa 1 ora e mezza con ingresso da 18 W Surriscaldamento: protezione contro surriscaldamento, sovracorrente, sovraccarico e cortocircuito

Come usare al meglio un powerbank senza fili

Prima dell’acquisto conviene controllare la compatibilità con il proprio telefono e con la cover. Le custodie MagSafe o Qi2 lasciano passare la ricarica e mantengono la presa magnetica; quelle tradizionali, soprattutto se spesse, possono indebolire l’aggancio o impedire la ricarica.

Durante la ricarica wireless è normale che powerbank e telefono si scaldino leggermente. Per limitare il calore meglio evitare di usarli sotto il sole o in tasche molto strette, e preferire il cavo quando serve recuperare batteria in fretta.

I magneti richiedono qualche attenzione: Samsung consiglia di tenerli ad almeno 15 cm dai dispositivi medici impiantabili e lontano dalle carte di credito. In viaggio, poi, i powerbank vanno sempre nel bagaglio a mano, mai in stiva.

Infine la conservazione: se il powerbank resta inutilizzato a lungo, UGREEN suggerisce di ricaricarlo ogni tre mesi, perché una batteria completamente scarica per troppo tempo può smettere di funzionare.

FAQ Come funziona un powerbank magnetico senza fili? Si aggancia al retro dello smartphone e trasferisce energia tramite ricarica a induzione. I magneti aiutano ad allineare le bobine del telefono e del powerbank. Un powerbank magnetico è compatibile con tutti gli smartphone? La compatibilità dipende dal telefono e dallo standard supportato. Alcuni modelli funzionano con iPhone dal 12 in poi e dispositivi Qi2; per altri Android può servire una cover magnetica o un anello adesivo. È meglio ricaricare il telefono via wireless o con il cavo? La ricarica wireless è più comoda e lascia libero il telefono, ma disperde parte dell’energia in calore. Il cavo permette spesso di ricaricare più velocemente e recuperare qualche punto percentuale in più. Quanta capacità dovrebbe avere un powerbank senza fili? I modelli da 5.000 mAh sono più leggeri e adatti alle emergenze; quelli da 10.000 mAh pesano di più, ma offrono una maggiore autonomia. Contano anche potenza e compatibilità. Come si usa e si conserva correttamente un powerbank magnetico? Verifica la compatibilità con telefono e cover, evita di usarlo sotto il sole o in tasche strette e tieni i magneti lontani da carte e dispositivi medici impiantabili. In aereo va trasportato nel bagaglio a mano.