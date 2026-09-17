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La power station con pannello solare Aferiy P180 Pro è in promo con uno sconto di 500 euro e fai un super affare. Utilissima sia in casa sia in campeggio.

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Restare senza corrente in campeggio, durante un viaggio in van o in caso di blackout domestico non è solo fastidioso: può bloccare lavoro, svago e sicurezza in casa. Oggi la AFERIY Power Station P180 Pro con pannello solare portatile è disponibile con uno sconto del 42%, una soluzione completa per avere energia sempre a disposizione senza dipendere dalla rete.

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Questa power station combina una potenza continua di 1800W (con picco di 3600W) e una capacità di 1024Wh con un pannello solare portatile da 200W, pensato per ricaricare in modo rapido e sfruttare al massimo l’energia del sole. Il rendimento del 23% permette di produrre più elettricità rispetto ai pannelli tradizionali, mentre il design pieghevole e il peso contenuto rendono l’intero sistema facilmente trasportabile per chi si muove spesso.

AFERIY Power Station P180 Pro in offerta su Amazon con sconto del 42%

La AFERIY Power Station P180 Pro è proposta a 691,60€ grazie allo sconto del 42%, una cifra molto competitiva per una soluzione che integra generatore portatile e pannello solare da 200W. In questa fascia di prodotto è raro trovare un kit così completo e con una potenza di 1800W in grado di gestire fino a 9 dispositivi contemporaneamente, dalle prese CA alle porte USB-C e USB-A fino alle uscite DC dedicate.

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Il generatore portatile con il pannello solare da 200W e la potenza continua da 1800W

Se ti serve una fonte di energia affidabile quando la rete non è disponibile, questo generatore elettrico portatile offre una combinazione di potenza, autonomia e versatilità difficile da trovare altrove.

Pannello solare portatile da 200W ad alto rendimento (23%) : converte più luce in energia rispetto ai pannelli tradizionali, così ricarichi la power station più in fretta quando sei fuori rete.

: converte più luce in energia rispetto ai pannelli tradizionali, così ricarichi la power station più in fretta quando sei fuori rete. Ricarica rapidissima da 0% a 80% in 36 minuti : combinando pannello solare e presa CA, la stazione può arrivare alla piena capacità in circa un’ora, riducendo al minimo i tempi morti tra un utilizzo e l’altro.

: combinando pannello solare e presa CA, la stazione può arrivare alla piena capacità in circa un’ora, riducendo al minimo i tempi morti tra un utilizzo e l’altro. Potenza di 1800W (picco 3600W) e capacità di 1024Wh : alimenti contemporaneamente fino a 9 dispositivi, dai piccoli elettrodomestici agli strumenti di lavoro, coprendo oltre il 95% delle esigenze tipiche in casa, in camper o in campeggio.

: alimenti contemporaneamente fino a 9 dispositivi, dai piccoli elettrodomestici agli strumenti di lavoro, coprendo oltre il 95% delle esigenze tipiche in casa, in camper o in campeggio. Design portatile e leggero : la power station pesa 11,6 kg e il pannello solare 5,3 kg, con struttura pieghevole che facilita il trasporto e lo stoccaggio anche in spazi ridotti.

: la power station pesa 11,6 kg e il pannello solare 5,3 kg, con struttura pieghevole che facilita il trasporto e lo stoccaggio anche in spazi ridotti. Ricca dotazione di porte : 2 prese CA da 1800W, ingresso solare PV fino a 500W, 2 USB-C (140W + 20W), 2 USB-A 18W, 1 DC 12V/10A e 1 accendisigari 12V/10A, per collegare facilmente dispositivi elettronici, illuminazione e accessori da viaggio.

: 2 prese CA da 1800W, ingresso solare PV fino a 500W, 2 USB-C (140W + 20W), 2 USB-A 18W, 1 DC 12V/10A e 1 accendisigari 12V/10A, per collegare facilmente dispositivi elettronici, illuminazione e accessori da viaggio. Garanzia estesa: i blocchi della stazione elettrica sono coperti fino a 7 anni e i pannelli solari fino a 3 anni, con certificazioni internazionali come UL, CE, FCC, RoHS e TELEC per una maggiore tranquillità d’uso.

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AFERIY Power Station P180 Pro, approfitta ora dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

FAQ Quanti dispositivi posso collegare alla AFERIY Power Station P180 Pro? La power station permette di alimentare fino a 9 dispositivi contemporaneamente grazie alle prese CA, alle porte USB e alle uscite DC. Quanto tempo impiega la AFERIY P180 Pro a ricaricarsi completamente? Utilizzando insieme il pannello solare da 200W e la presa CA può arrivare alla piena capacità in circa 60 minuti. La AFERIY Power Station P180 Pro è facile da trasportare? Sì, la power station pesa 11,6 kg e il pannello solare 5,3 kg ed è pieghevole, quindi è pensata per essere portata in viaggio o in campeggio. Che tipo di garanzia offre AFERIY per questa power station? I blocchi della stazione elettrica sono garantiti fino a 7 anni, mentre i pannelli solari hanno una garanzia di 3 anni.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.