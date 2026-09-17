Aferiy P180 Pro, la centrale elettrica per casa crolla di prezzo: maxi risparmio
La power station con pannello solare Aferiy P180 Pro è in promo con uno sconto di 500 euro e fai un super affare. Utilissima sia in casa sia in campeggio.
Restare senza corrente in campeggio, durante un viaggio in van o in caso di blackout domestico non è solo fastidioso: può bloccare lavoro, svago e sicurezza in casa. Oggi la AFERIY Power Station P180 Pro con pannello solare portatile è disponibile con uno sconto del 42%, una soluzione completa per avere energia sempre a disposizione senza dipendere dalla rete.
Questa power station combina una potenza continua di 1800W (con picco di 3600W) e una capacità di 1024Wh con un pannello solare portatile da 200W, pensato per ricaricare in modo rapido e sfruttare al massimo l’energia del sole. Il rendimento del 23% permette di produrre più elettricità rispetto ai pannelli tradizionali, mentre il design pieghevole e il peso contenuto rendono l’intero sistema facilmente trasportabile per chi si muove spesso.
AFERIY Power Station P180 Pro in offerta su Amazon con sconto del 42%
La AFERIY Power Station P180 Pro è proposta a 691,60€ grazie allo sconto del 42%, una cifra molto competitiva per una soluzione che integra generatore portatile e pannello solare da 200W. In questa fascia di prodotto è raro trovare un kit così completo e con una potenza di 1800W in grado di gestire fino a 9 dispositivi contemporaneamente, dalle prese CA alle porte USB-C e USB-A fino alle uscite DC dedicate.
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Il generatore portatile con il pannello solare da 200W e la potenza continua da 1800W
Se ti serve una fonte di energia affidabile quando la rete non è disponibile, questo generatore elettrico portatile offre una combinazione di potenza, autonomia e versatilità difficile da trovare altrove.
- Pannello solare portatile da 200W ad alto rendimento (23%): converte più luce in energia rispetto ai pannelli tradizionali, così ricarichi la power station più in fretta quando sei fuori rete.
- Ricarica rapidissima da 0% a 80% in 36 minuti: combinando pannello solare e presa CA, la stazione può arrivare alla piena capacità in circa un’ora, riducendo al minimo i tempi morti tra un utilizzo e l’altro.
- Potenza di 1800W (picco 3600W) e capacità di 1024Wh: alimenti contemporaneamente fino a 9 dispositivi, dai piccoli elettrodomestici agli strumenti di lavoro, coprendo oltre il 95% delle esigenze tipiche in casa, in camper o in campeggio.
- Design portatile e leggero: la power station pesa 11,6 kg e il pannello solare 5,3 kg, con struttura pieghevole che facilita il trasporto e lo stoccaggio anche in spazi ridotti.
- Ricca dotazione di porte: 2 prese CA da 1800W, ingresso solare PV fino a 500W, 2 USB-C (140W + 20W), 2 USB-A 18W, 1 DC 12V/10A e 1 accendisigari 12V/10A, per collegare facilmente dispositivi elettronici, illuminazione e accessori da viaggio.
- Garanzia estesa: i blocchi della stazione elettrica sono coperti fino a 7 anni e i pannelli solari fino a 3 anni, con certificazioni internazionali come UL, CE, FCC, RoHS e TELEC per una maggiore tranquillità d’uso.
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FAQ
La power station permette di alimentare fino a 9 dispositivi contemporaneamente grazie alle prese CA, alle porte USB e alle uscite DC.
Utilizzando insieme il pannello solare da 200W e la presa CA può arrivare alla piena capacità in circa 60 minuti.
Sì, la power station pesa 11,6 kg e il pannello solare 5,3 kg ed è pieghevole, quindi è pensata per essere portata in viaggio o in campeggio.
I blocchi della stazione elettrica sono garantiti fino a 7 anni, mentre i pannelli solari hanno una garanzia di 3 anni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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