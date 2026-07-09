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VIYISI Power Bank 30000mAh, batteria esterna compatta con ricarica rapida multiporta e grande autonomia è in offerta con sconto del 42%.

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Restare con lo smartphone scarico mentre sei in viaggio, in campeggio o in una lunga giornata fuori casa è uno degli incubi di chi usa il telefono per tutto: mappe, foto, messaggi, lavoro. Oggi questo problema si può evitare senza spendere una fortuna grazie al VIYISI Power Bank 30000mAh, proposto con uno sconto del 42% che rende molto più accessibile una batteria esterna ad altissima capacità.

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Questo power bank ad alta capacità è pensato per chi si muove spesso e non vuole dipendere dalle prese di corrente: con i suoi 30000mAh offre energia per molti cicli di ricarica nell’arco della settimana. Supporta ricarica rapida fino a 22,5W con diversi protocolli diffusi (PD2.0/PD3.0, QC2.0, Huawei FCP), così puoi riportare lo smartphone oltre il 50% in circa mezz’ora. Le 4 porte di uscita, inclusa una USB-C bidirezionale, permettono di alimentare più dispositivi contemporaneamente, mentre il display LED frontale indica sempre con precisione la carica residua. Il design è semplice, con base antiscivolo e un’elettronica che regola automaticamente tensione e corrente per garantire sicurezza e compatibilità con la maggior parte di telefoni, tablet, cuffie e console portatili.

VIYISI Power Bank 30000mAh in offerta: sconto del 42% sulla batteria extra

Con lo sconto attivo su Amazon, puoi portarti a casa il VIYISI Power Bank 30000mAh a soli 27,07€, un prezzo molto competitivo per una batteria esterna di questa capacità e con ricarica rapida. Rispetto a molti altri modelli della stessa fascia, offre un rapporto qualità/prestazioni particolarmente interessante grazie alle quattro uscite e al supporto ai principali protocolli di fast charge. Se ti interessa bloccare l’offerta, il VIYISI Power Bank 30000mAh è disponibile con uno sconto del 42%, una cifra che rende ancora più conveniente aggiungere una riserva di energia al tuo zaino tech in vista di viaggi, festival o giornate intense.

Il power bank ad alta capacità con il display LED e la ricarica rapida multiporta

Se passi molte ore fuori casa o ti sposti spesso per lavoro e viaggio, avere una batteria esterna affidabile e capiente può fare la differenza tra uno smartphone sempre operativo e uno spento quando ti serve di più. Questo modello punta proprio a risolvere quel problema con alcune caratteristiche mirate all’uso quotidiano.

Capacità da 30000mAh : assicura molte ricariche complete dello smartphone, ideale per viaggi di più giorni, campeggi o settimane piene senza dover cercare continuamente una presa di corrente.

: assicura molte ricariche complete dello smartphone, ideale per viaggi di più giorni, campeggi o settimane piene senza dover cercare continuamente una presa di corrente. Ricarica rapida fino a 22,5W con supporto a PD2.0/PD3.0, QC2.0 e Huawei FCP: riduce drasticamente i tempi di attesa, permettendoti di riportare il telefono oltre il 50% in circa 30 minuti, utile quando hai solo una breve pausa.

con supporto a PD2.0/PD3.0, QC2.0 e Huawei FCP: riduce drasticamente i tempi di attesa, permettendoti di riportare il telefono oltre il 50% in circa 30 minuti, utile quando hai solo una breve pausa. Quattro porte di uscita (USB-C + 3 USB-A) : puoi alimentare contemporaneamente smartphone, tablet e altri gadget, perfetto da condividere con amici o colleghi in viaggio o durante eventi.

: puoi alimentare contemporaneamente smartphone, tablet e altri gadget, perfetto da condividere con amici o colleghi in viaggio o durante eventi. Tre porte di ingresso (Micro, USB-C e Lightning) : ti consente di ricaricare il power bank con il cavo che hai già a disposizione, senza dover portare alimentatori dedicati, semplificando il setup in borsa o nello zaino.

: ti consente di ricaricare il power bank con il cavo che hai già a disposizione, senza dover portare alimentatori dedicati, semplificando il setup in borsa o nello zaino. Display digitale LED integrato : mostra con chiarezza la percentuale di carica residua, così puoi pianificare meglio quando ricaricare la batteria esterna e non rischiare di restare senza energia proprio sul più bello.

: mostra con chiarezza la percentuale di carica residua, così puoi pianificare meglio quando ricaricare la batteria esterna e non rischiare di restare senza energia proprio sul più bello. Design antiscivolo e gestione intelligente della sicurezza : la base con struttura antiscivolo offre maggiore stabilità sulle superfici, mentre il sistema di rilevamento automatico ottimizza tensione e corrente per preservare la salute dei tuoi dispositivi durante la ricarica.

: la base con struttura antiscivolo offre maggiore stabilità sulle superfici, mentre il sistema di rilevamento automatico ottimizza tensione e corrente per preservare la salute dei tuoi dispositivi durante la ricarica. Ampia compatibilità con smartphone, tablet, cuffie e console di gioco: puoi usarlo come unica batteria esterna per tutti i tuoi device, riducendo il numero di accessori da portare con te.

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FAQ Quante ricariche posso ottenere con il VIYISI Power Bank 30000mAh? Con 30000mAh puoi effettuare più ricariche complete di uno smartphone standard, sufficienti per coprire diversi giorni di utilizzo intenso. Il VIYISI Power Bank supporta la ricarica rapida del mio smartphone? Supporta protocolli diffusi come PD2.0/PD3.0, QC2.0 e Huawei FCP, quindi è compatibile con la ricarica rapida di molti smartphone recenti. Posso caricare più dispositivi contemporaneamente con questo power bank? Sì, grazie alle quattro porte di uscita puoi ricaricare fino a quattro dispositivi nello stesso momento. Come faccio a sapere quanta carica è rimasta nel power bank VIYISI? Il power bank integra un display digitale LED che mostra chiaramente la percentuale di carica residua.