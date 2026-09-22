Power bank VIYISI, doppio sconto e costa pochissimo
Il power bank VIYISI da 30000 mAh è disponibile in promo con un doppio sconto e approfitti di un prezzo mini. Permette di ricaricare fino a 3 telefoni contemporaneamente.
Restare con lo smartphone scarico durante un viaggio, un festival o una lunga giornata fuori casa è una delle seccature più frequenti per chi usa intensamente i propri dispositivi. In questo momento il VIYISI Power Bank 30000mAh è disponibile con uno sconto del 36% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 5%, una soluzione pensata per chi vuole tanta autonomia in un unico caricatore portatile con ricarica rapida.
Questo power bank punta tutto sulla mega capacità reale da 30000mAh, sufficiente per accompagnarti per più giorni lontano dalla presa elettrica, anche in campeggio o in viaggio. La presenza di quattro porte di uscita, inclusa una USB-C bidirezionale, rende semplice ricaricare contemporaneamente più dispositivi, mentre il supporto ai principali protocolli di ricarica rapida consente di riportare il telefono oltre il 50% in circa mezz’ora. Il display digitale aiuta a tenere sempre sotto controllo l’energia residua e il design con struttura antiscivolo ne facilita l’uso quotidiano.
VIYISI Power Bank 30000mAh in offerta: sconto del 36% su Amazon
Se ti serve una riserva di energia affidabile per più giorni, in questo momento puoi approfittare dell’offerta sul VIYISI Power Bank 30000mAh: grazie allo sconto del 36% a cui aggiungere un coupon del 5% puoi portarti a casa il VIYISI Power Bank 30000mAh a meno di 30 euro, una cifra molto competitiva per un modello ad alta capacità con ricarica rapida fino a 22,5W e quattro porte di uscita. Il rapporto tra autonomia offerta e prezzo lo rende particolarmente interessante per chi cerca un power bank robusto e pronto a gestire più dispositivi.
Approfitta subito dell’offerta sul VIYISI Power Bank 30000mAh
Il power bank ad alta capacità con la ricarica rapida e le 4 porte di uscita
Se temi di restare senza batteria proprio quando ti serve di più, questo power bank ad alta capacità nasce per darti margine di sicurezza anche nelle giornate più intense o durante i viaggi.
- Capacità reale da 30000mAh: offre un’enorme riserva di energia, ideale per più ricariche di smartphone, tablet o cuffie senza dover cercare una presa di corrente, perfetto per campeggio, festival o lunghi spostamenti.
- Ricarica rapida fino a 22,5W con supporto a PD2.0/PD3.0, QC2.0 e Huawei FCP: consente di riportare il telefono oltre il 50% in circa 30 minuti, riducendo al minimo i tempi di attesa.
- Quattro porte di uscita (una USB-C ingresso/uscita e tre USB-A): permette di alimentare fino a quattro dispositivi simultaneamente, così puoi ricaricare smartphone, tablet e accessori insieme o condividere la batteria con amici e familiari.
- Tre opzioni di ricarica in ingresso (Micro, USB-C e Lightning): garantiscono massima flessibilità, perché puoi usare il cavo che hai già a disposizione e, con un adattatore fino a 18W, ricaricare rapidamente il power bank stesso.
- Display digitale integrato: mostra con chiarezza la percentuale di carica residua, aiutandoti a gestire meglio i tempi di ricarica e a evitare sorprese quando sei fuori casa.
- Design antiscivolo e compatibilità estesa: la superficie pensata per una presa più salda e il sistema di rilevamento intelligente che regola automaticamente corrente e tensione assicurano una ricarica stabile e sicura per la maggior parte di telefoni, tablet, cuffie e console portatili.
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FAQ
Il VIYISI Power Bank 30000mAh può ricaricare fino a quattro dispositivi contemporaneamente grazie alle tre porte USB-A e alla porta USB-C.
Sì, supporta protocolli come PD2.0/PD3.0, QC2.0 e Huawei FCP con potenza fino a 22,5W per una ricarica rapida degli smartphone compatibili.
Può essere ricaricato tramite le porte di ingresso Micro USB, USB-C o Lightning, scegliendo il cavo più comodo che hai già a disposizione.
Sì, è adatto alla maggior parte di telefoni, tablet, cuffie e console di gioco grazie all’alta capacità e alla gestione intelligente di corrente e tensione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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