Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

L’offerta di oggi su Amazon riguarda il VEEKTOMX Power Bank 10000mAh, un caricatore portatile tascabile che diventa ancora più interessante grazie a uno sconto del 44%. Compatto e leggero, è pensato per chi vuole una riserva di energia sempre con sé senza rinunciare alla praticità, con in più il display LED per controllare in un attimo la carica residua.

VEEKTOMX Power Bank 10000mAh

Nell’uso quotidiano si fa apprezzare per l’ottimo equilibrio tra dimensioni e prestazioni: entra facilmente in una pochette o in tasca, ha una texture antiscivolo che offre una presa sicura e garantisce una ricarica rapida e affidabile. L’indicatore digitale della percentuale residua risulta molto comodo per gestire i cicli di ricarica, mentre la capacità è sufficiente a coprire circa due ricariche complete di uno smartphone di fascia media. Nel complesso, il riscontro è di un accessorio potente, pratico e dal buon rapporto qualità/prezzo.

VEEKTOMX Power Bank 10000mAh in offerta su Amazon: sconto del 44%

La promo attiva consente di ottenere un taglio del 44% sul prezzo del VEEKTOMX Power Bank 10000mAh nella variante viola. In questa fascia si distingue per il mix di praticità e potenza, con un listino oggi davvero accessibile: puoi portarti a casa il VEEKTOMX Power Bank 10000mAh a soli 14,43€. Se cerchi un accessorio economico ma affidabile per ricaricare lo smartphone durante la giornata, è un’opportunità concreta per spendere poco e avere energia di scorta.

Il power bank VEEKTOMX con il formato tascabile da 10000mAh e la ricarica rapida da 22,5W

Questo modello abbina una capacità da 10000mAh a un corpo ultra-compatto (10,6 x 6,86 x 1,6 cm) e leggero (circa 197,9 g), ideale da borsa o tasca. Supporta la ricarica rapida 22,5W con PD 3.0 e QC 3.0, offrendo tempi di ricarica contenuti per gli smartphone compatibili. La porta USB-C semplifica l’utilizzo quotidiano, mentre il display LED mostra chiaramente la percentuale residua. È indicato per iPhone, Huawei, Xiaomi e tablet, e nella pratica consente mediamente fino a due ricariche di un telefono standard, rivelandosi una soluzione efficace per viaggi, lavoro e uscite serali.

VEEKTOMX Power Bank 10000mAh

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui